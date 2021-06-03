Фінанси і закупівлі підприємств Укрзалізниці стають прозорими, - в.о. голови правління Юрик

З 1 серпня заводи та акціонерні товариства Укрзалізниці повністю перейдуть на закупівлю товарів та послуг через інструмент "Допорогова закупівля" системи ProZorro. І компанія, і представники ЗМІ та регулюючих органів зможуть спостерігати за процесами закупівель від початку до кінця.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови Укрзалізниці Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ.

"До цього часу в нас ще існувала практика серед заводів закупівель без конкурсу або на інших комерційних електронних майданчиках. Щиро вітаю топ-менеджмент і розумію розпач окремих контрагентів та нечесних "керівників", - написав він.

Як пояснили в Укрзалізниці, впровадження інструментів ProZorro дозволить компанії, учасникам ринку і органам контролю слідкувати за процесом закупівлі, змінами, які вносяться в умови тендерної документації і укладеними договорами.

Укрзалізниця вже має перші позитивні результати аналогічного рішення щодо окремих закупівель власне самого АТ "Укрзалізниця". За словами Юрика, використання інструменту "Допорогова закупівля" призвело до економії коштів в обсязі 27% під час закупівель компанією товарів для запобігання Covid-19.

"Йдемодалі та переводимо все на чесні та прозорі рейки. Впевнений, відцьоговиграютьвсі", - прокоментував він.

За інформацією Укрзалізниці,зміни також торкнулися системи управління фінансовою діяльністю заводів та приватних акціонерних товариств. Компанія ініціювала централізацію фінансів підприємств, що дозволить не тільки посилити контроль за рухом коштів, а й дасть змогу контролювати фінансовий стан і доцільність закупівель, зазначив Юрик.

Більш того, Укрзалізниця відходить від практики громіздкого планування й у афілійованих підприємствах вже впроваджено тримісячне оперативне планування грошових потоків.

"Відтак в умовах централізації фінансової діяльності нашим підприємствам не доведеться нервувати за зміну тих чи інших факторів протягом року, які впливають на фінансовий план. У разі появи інформації, яка дозволяє добре деталізувати будь-який елемент річного фінансового плану конкретного підприємства, ми у стислий термін переглянемо фінплан й не будемо чекати наступного року", — підкреслив керівник УЗ.