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ЮНІСЕФ доставив в Україну 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ЮНІСЕФ доставив в Україну 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX

Увечері 3 червня очікується доставка в Україну 705 600 COVID-вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX. Літак із черговою партією вакцин прибуде в аеропорт Бориспіль орієнтовно о 18 годині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в представництві ЮНІСЕФ в Україні.

"Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX", - сказали в представництві.

Зазначається, що цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca. Зокрема, медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами.

У ЮНІСЕФ нагадали, що це вже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах COVAX.

Читайте також: До Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. До кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз, - ЮНІСЕФ. ФОТОрепортаж

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca.

Від імені COVAX ЮНІСЕФ купує і поставляє в Україну вакцини від COVID-19 безкоштовно. Очікується, що до кінця 2021 року поставки в рамках COVAX дозволять охопити щепленнями до 20% населення України - 8 мільйонів осіб.

Зараз в Україні вже проводять вакцинацію вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, і вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виготовляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd). У МОЗ зазначають, що всі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, ідентичні за складом і технологією виготовлення, не розглядаються як різні вакцини і є взаємозамінними.

Також читайте: У ЮНІСЕФ закликали країни G7 поділитися CОVID-вакциною для програми COVAX

Вакцина Oxford/AstraZeneca - це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики). Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
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Топ коментарі
+4
має ж це хтось робити, коли президента нема і охорони здоров'я теж нема
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03.06.2021 18:37
+3
Не, он поехал остановку открывать....
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03.06.2021 18:41
+2
Вовка вже зустрічає самальот для піару?
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03.06.2021 18:40
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Хотелось бы прочитать про распределение поставок... -- а не про междусобойчики...
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03.06.2021 18:31 Відповісти
За годы независимости Украины количество чиновников в отдельных ведомствах выросло в 3 раза. В среднем число госслужащих возросло в 1,76 раз (со 170 тысяч до 300 тысяч).
+ члены семей и внебрачные связи х 3 = 900000.
...блатных, знакомых и корешей не считаем -- но им тоже надо... -- 5 лимонов европейских Сертификатов Вакцинации. ...в самом скромном арифметическом выражении...
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03.06.2021 18:37 Відповісти
Судя по тому, как политики носят маски- только перед включением камеры/ выходом на трибуну (потом за кулисами тут же снимают). Эти вакцины им и на фиг не нужны.
А из позитивного- Германия в полуфинал вышла на ЧМ по хоккею! По буллитам смогли обыграть Швейцарию))
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03.06.2021 18:52 Відповісти
-- во-первых, это не маски...
-- во-вторых -- когда по радио начинаются новости про победы в немецком спорте...

Я знаю -- город будет! Я знаю -- саду цвесть! Когда такие люди в стране немецкой есть! *)
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03.06.2021 18:57 Відповісти
Трансляции прямо на ютубе есть. Вот этот канал к примеру-

https://www.youtube.com/watch?v=KyTVUVxwV1k
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03.06.2021 19:01 Відповісти
Чи Індії мальоха помогти , чилішолі? Вовка щедра душа , за чужий щьот.
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03.06.2021 18:32 Відповісти
має ж це хтось робити, коли президента нема і охорони здоров'я теж нема
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03.06.2021 18:37 Відповісти
Вовка вже зустрічає самальот для піару?
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03.06.2021 18:40 Відповісти
Не, он поехал остановку открывать....
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03.06.2021 18:41 Відповісти
не...то ж не герегино барахло...
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03.06.2021 18:42 Відповісти
На тобі Боже, що мені не гоже..
😇
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03.06.2021 18:47 Відповісти
705 600 не покриває потреби: на сьогодні уколото 1ю дозою 839.000 із них другою дозою вже 23.000, тобто на другу дозу треба 830.000-23.000=816.000.
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03.06.2021 21:34 Відповісти
 
 