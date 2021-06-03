ЮНІСЕФ доставив в Україну 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX
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Увечері 3 червня очікується доставка в Україну 705 600 COVID-вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX. Літак із черговою партією вакцин прибуде в аеропорт Бориспіль орієнтовно о 18 годині.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в представництві ЮНІСЕФ в Україні.
"Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX", - сказали в представництві.
Зазначається, що цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca. Зокрема, медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами.
У ЮНІСЕФ нагадали, що це вже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах COVAX.
Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca.
Від імені COVAX ЮНІСЕФ купує і поставляє в Україну вакцини від COVID-19 безкоштовно. Очікується, що до кінця 2021 року поставки в рамках COVAX дозволять охопити щепленнями до 20% населення України - 8 мільйонів осіб.
Зараз в Україні вже проводять вакцинацію вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, і вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виготовляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd). У МОЗ зазначають, що всі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, ідентичні за складом і технологією виготовлення, не розглядаються як різні вакцини і є взаємозамінними.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів (рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики). Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
Будь ласка, зачекайте...
+ члены семей и внебрачные связи х 3 = 900000.
...блатных, знакомых и корешей не считаем -- но им тоже надо... -- 5 лимонов европейских Сертификатов Вакцинации. ...в самом скромном арифметическом выражении...
А из позитивного- Германия в полуфинал вышла на ЧМ по хоккею! По буллитам смогли обыграть Швейцарию))
-- во-вторых -- когда по радио начинаются новости про победы в немецком спорте...
Я знаю -- город будет! Я знаю -- саду цвесть! Когда такие люди в стране немецкой есть! *)
https://www.youtube.com/watch?v=KyTVUVxwV1k
😇