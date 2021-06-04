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США виділять 80 млн доз вакцин іншим країнам - серед них і Україна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

США виділять 80 млн доз вакцин іншим країнам - серед них і Україна

США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде й Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Зокрема, 6 мільйонів доз будуть розподілені через механізм COVAX і будуть направлені в Мексику, Канаду, Південну Корею, Західний берег річки Йордан і сектор Гази, Україну, Косово, Гаїті, Грузію, Єгипет, Йорданію, Ірак та Ємен, а також медпрацівникам із ООН.

Також США поділяться вакцинами з країнами Центральної Америки, Азії та Африки. Між цими країнами будуть розподілені майже 19 млн доз вакцин від коронавірусу.

Всього перший транш вакцин становитиме 25 млн доз вакцин.

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Сиепашка не дождался такого счастья...это ж сколько курток можно было набарыжить...
Но зеленое стадо своего не упустит...прибарахлится...
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03.06.2021 19:00 Відповісти
Скоро в продаже! США выделят 80 млн доз вакцин другим странам - среди них и Украина - Цензор.НЕТ 1440
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03.06.2021 19:01 Відповісти
На субботу мои коллеги собираются идти на вакцинацию в Киеве в порядке живой очереди.
Уверен, все будет, как всегда: хвост очереди в несколько км; люди, пришедшие еще с ночи; и один кабинет для вакцинации на всех. Да, и еще тетя, с трудом понимающая, как ввести в компьютер данные. Это Украина, июнь 2021 года.
Этим скотам и недомек, что нужно для Киева организовать сеть пунктов вакцинации, хотя бы в пределах своего района. Как выборы в органы власти - так находят и помещение и кадры и компьютеры, как сделать что-то для людей - у этих скотов сразу отключается мозх.
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03.06.2021 19:04 Відповісти
Стадион, так стадион!!!
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03.06.2021 20:50 Відповісти
Більш ніж впевнений, що це прострочений перемаркований неліквід.
Побажаю крепкого здоров'я лохам..
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03.06.2021 19:10 Відповісти
 
 