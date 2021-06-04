США виділять 80 млн доз вакцин іншим країнам - серед них і Україна
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США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде й Україна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
Зокрема, 6 мільйонів доз будуть розподілені через механізм COVAX і будуть направлені в Мексику, Канаду, Південну Корею, Західний берег річки Йордан і сектор Гази, Україну, Косово, Гаїті, Грузію, Єгипет, Йорданію, Ірак та Ємен, а також медпрацівникам із ООН.
Також США поділяться вакцинами з країнами Центральної Америки, Азії та Африки. Між цими країнами будуть розподілені майже 19 млн доз вакцин від коронавірусу.
Всього перший транш вакцин становитиме 25 млн доз вакцин.
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Но зеленое стадо своего не упустит...прибарахлится...
Уверен, все будет, как всегда: хвост очереди в несколько км; люди, пришедшие еще с ночи; и один кабинет для вакцинации на всех. Да, и еще тетя, с трудом понимающая, как ввести в компьютер данные. Это Украина, июнь 2021 года.
Этим скотам и недомек, что нужно для Киева организовать сеть пунктов вакцинации, хотя бы в пределах своего района. Как выборы в органы власти - так находят и помещение и кадры и компьютеры, как сделать что-то для людей - у этих скотов сразу отключается мозх.
Побажаю крепкого здоров'я лохам..