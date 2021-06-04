США виділять 80 млн доз вакцин іншим країнам - серед них і Україна

США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде й Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Зокрема, 6 мільйонів доз будуть розподілені через механізм COVAX і будуть направлені в Мексику, Канаду, Південну Корею, Західний берег річки Йордан і сектор Гази, Україну, Косово, Гаїті, Грузію, Єгипет, Йорданію, Ірак та Ємен, а також медпрацівникам із ООН.

Також США поділяться вакцинами з країнами Центральної Америки, Азії та Африки. Між цими країнами будуть розподілені майже 19 млн доз вакцин від коронавірусу.

Всього перший транш вакцин становитиме 25 млн доз вакцин.

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