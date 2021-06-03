26 французьких вертольотів Airbus буде поставлено в Україну до кінця 2021 року, - МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч із делегацією компанії Airbus Group. Сторони обговорили прогрес у реалізації контракту МВС і Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів, а також перспективи розширення співпраці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З огляду на зростання кількості авіаційної техніки, що надходить від виробника, в планах МВС активне розгортання системи обслуговування і ремонту вертольотів Airbus Helicopters в Україні. Центром технічної підтримки стане місто Ніжин Чернігівської області. У перспективі цей майданчик обслуговуватиме вертольоти і наших європейських партнерів", - сказав Аваков.

Зі свого боку французькі партнери повідомили про зміни в графіку поставок гелікоптерів у межах 2021-2022 років. Планується поставка 26 гвинтокрилів у 2021 році і 18 у 2022 році.

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Делегація Airbus Group також зазначила, що зараз у тренінговому центрі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ монтується польотний тренажер-авіасимулятор (FFS) вертольота типу Н225 для підготовки авіаційного персоналу. Завершення монтажу і старт експлуатації заплановано на серпень 2021 року.