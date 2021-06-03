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26 французьких вертольотів Airbus буде поставлено в Україну до кінця 2021 року, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

26 французьких вертольотів Airbus буде поставлено в Україну до кінця 2021 року, - МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч із делегацією компанії Airbus Group. Сторони обговорили прогрес у реалізації контракту МВС і Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів, а також перспективи розширення співпраці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З огляду на зростання кількості авіаційної техніки, що надходить від виробника, в планах МВС активне розгортання системи обслуговування і ремонту вертольотів Airbus Helicopters в Україні. Центром технічної підтримки стане місто Ніжин Чернігівської області. У перспективі цей майданчик обслуговуватиме вертольоти і наших європейських партнерів", - сказав Аваков.

Зі свого боку французькі партнери повідомили про зміни в графіку поставок гелікоптерів у межах 2021-2022 років. Планується поставка 26 гвинтокрилів у 2021 році і 18 у 2022 році.

Читайте також: Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко

Делегація Airbus Group також зазначила, що зараз у тренінговому центрі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ монтується польотний тренажер-авіасимулятор (FFS) вертольота типу Н225 для підготовки авіаційного персоналу. Завершення монтажу і старт експлуатації заплановано на серпень 2021 року.
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Топ коментарі
+7
Логичный вопрос: а накуя эти говнолеты нужны стране, если у армии даже нет новых вертолетов спасать раненых? Наверное, чтобы аваакян заработал на тендере.
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03.06.2021 19:16
+7
Машины уже разбили теперь пришла очередь ментокрылым мусоршмидтам!
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03.06.2021 19:19
+6
это самое необходимое для нацгвардии, после тактических носков
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03.06.2021 19:15
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нах они нужны если на них никто не летает . та и удовольствие это дорогое..
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03.06.2021 19:10 Відповісти
держать их в ангарах..
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03.06.2021 19:11 Відповісти
сдавать в аренду госкомпании "украинские вертолеты". которая за эксплутацию будет переводить госсредства на счета мвд
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03.06.2021 19:18 Відповісти
эти на ми-8МСБ летают
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03.06.2021 19:39 Відповісти
неужели, те будут называться, как-то иначе?
например, "французские вертолеты"
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03.06.2021 19:44 Відповісти
Якщо можна все то саме робити на Мі-8 то навіщо весь цей французький мотлох?
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03.06.2021 20:39 Відповісти
Сам ти мотлох. На цих гелікоптерах побудована вся служба порятунку в Альпах. Звичайно, пілотами там не такі телепні, як ти.
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03.06.2021 23:10 Відповісти
Експлуатація Н225 в Європі заборонена в кількох країнах, вони мають конструктивні недоліки, в них розвалюється в польоті редуктор головного гвинта і гелікоптер падає. Після кількох катастроф всі головні експлуатанти відмовились назавжди від цих машин!
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03.06.2021 23:18 Відповісти
Твоя інформація - фейк. Не було катастроф цього гелікоптера. Ми б про це почули. Якщо є факти - в студію.
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04.06.2021 08:57 Відповісти
Вікіпедію почитай на англійській мові про цей гелікоптер
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04.06.2021 10:50 Відповісти
Следите за Аваковым!

...впрочем, я уже об этом в пятый раз за 2 года... -- ...извините, если надоел...*)
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03.06.2021 19:11 Відповісти
не парься...кто там о тебе помнит, как и о ком-то другом...
вот тебе этим ответил и уже забыл
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03.06.2021 19:22 Відповісти
Повторение -- мать Учения! ...и отец Мучения...*)
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03.06.2021 19:29 Відповісти
26 французьких вертольотів Airbus буде поставлено в Україну до кінця 2021 року, - МВС - Цензор.НЕТ 5144
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03.06.2021 20:50 Відповісти
Це Рюкзакевич у випадку як що гелікоптери не попадуть в Україну -

26 французских вертолетов Airbus будут поставлены в Украину до конца 2021 года, - МВД - Цензор.НЕТ 1020
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03.06.2021 19:11 Відповісти
Аваков у хранцузів, гелікоптери скупає. Хто буде віддавати по кредиту і відсотки пояснювати не потрібно? Радійте. Ви зробили себе разом !!!
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03.06.2021 19:13 Відповісти
это самое необходимое для нацгвардии, после тактических носков
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03.06.2021 19:15 Відповісти
Так ведь на лопастях вертолетов сушить и проветривать моднячие носки - самое то! 26 французьких вертольотів Airbus буде поставлено в Україну до кінця 2021 року, - МВС - Цензор.НЕТ 6116
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03.06.2021 20:19 Відповісти
У Бени две собачки: одна ручная, а другая цепная...
-- ху есть хто? -- на себе почуете "в минуты роковые" ...
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03.06.2021 19:15 Відповісти
Логичный вопрос: а накуя эти говнолеты нужны стране, если у армии даже нет новых вертолетов спасать раненых? Наверное, чтобы аваакян заработал на тендере.
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03.06.2021 19:16 Відповісти
Машины уже разбили теперь пришла очередь ментокрылым мусоршмидтам!
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03.06.2021 19:19 Відповісти
Когда это читаешь параллельно, с тем, шо два года уже не финансируют ракетные программы по Вильхе М и Нептунам, ни с места патронный завод не сдвинулся, утверждаешся в мысли-этот ЦЫРК надолго.
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03.06.2021 19:26 Відповісти
только санитарные и пожарные!, может погранцам еще...но мусора точно обойдутся!..еще не хватало кив вертолетами на шашлыки возить, епта... 26 французских вертолетов Airbus будут поставлены в Украину до конца 2021 года, - МВД - Цензор.НЕТ 172
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03.06.2021 20:07 Відповісти
У нас есть "моторсич", а мы летаем на лягушачьих говнолётах!
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03.06.2021 20:10 Відповісти
Наша Моторсіч, на жаль, спромоглася лише лопаті вертолітні зробити і Мі-2 модернізувати. Що теж немало, але вкрай недостатньо. Зроблять щось путнє, то купуватимуть і у Моторсічі.
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04.06.2021 09:12 Відповісти
за эти боинги заплатили столько, (насколько я помню около 600 миллионов евро) что можно было освоить производство собственных, отечественных. с созданием рабочих мест и развитием технологий. хотя, ну да. там жыш откатов таких не было бы
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03.06.2021 20:49 Відповісти
теперь то заживём, папилбабосов рулит
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03.06.2021 21:16 Відповісти
У засланих кацапських козачків тут почалася ерекція від новини, що Україна купує європейські гелікоптери, а не їхні. І почали висувати аргументи як нам французи "непотріб" підсовують замість їхніх лаптів. Аваков, якщо в своєму житті щось і зробить корисне для України, то це буде саме вертолітне забезпечення МВС ******** технікою. Чудо буде ще і якщо він не нагріє на цьому власні руки, які "нічого не крали". Але то вже справа ДБР і прокуратури.
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04.06.2021 09:21 Відповісти
 
 