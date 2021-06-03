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конгрес (13) Єрмак Андрій (1229) Конгрес місцевих і регіональних влад (8)

Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад

Конгрес місцевих та регіональних влад надає унікальні можливості для відкритого спілкування між різними органами державної влади та представниками місцевого самоврядування задля розв'язання нагальних проблем громад.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив у коментарі для представників ЗМІ за результатами засідання Палати місцевих влад Конгресу, яке відбулося на Хмельниччині за участю Глави держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами Андрія Єрмака, хоч раніше й існувало багато форматів для об’єднання представників місцевої влади та органів самоврядування, проте створений Конгрес місцевих та регіональних влад є дійсно унікальним.

"Дуже важливо, щоб навіть мер маленького містечка або голова адміністрації великої області мали можливість дуже простої та прямої комунікації з різними органами державної влади – від Президента до міністрів, депутатів тощо", – зазначив він.

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Керівник Офісу Президента додав, що на засіданні Конгресу будь-які проблеми можуть розглядатися в дійсно широкому колі.

"Конгрес повинен вирішувати будь-які проблеми, які виникатимуть і у місцевих, і у центральних органів влади. Передусім він має стати найпотужнішою й найбільшою платформою, на якій ці проблеми обговорюються й будуть вирішуватися", – зауважив він.

Андрій Єрмак нагадав, що сьогодні на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад обговорювалося багато важливих питань: "Це і питання місцевих бюджетів, і закінчення реформи ДАБІ, яка вже стала "притчею во язицех". Всі почули один одного, всі почули Президента про те, що влада на місцях і в центрі має постійно вести діалог. Був абсолютно чіткий сигнал, що будь-які питання повинні відкрито обговорюватися, щоб громади й громадяни бачили, що всі ці питання вирішуються. Це головна мета".
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Топ коментарі
+6
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України.
Відповідно до Закону України Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 8042 «Про державну службу»
керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем. Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 3719

1. здійснює загальне керівництво Офісом

2. подає на підпис Президентові
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади представників Офісу Президента
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента
5. забезпечує координацію роботи консультативних органів, ... їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу
8. реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
9.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (цей пункт надав право дерьмаку керувати державою Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 9066 )
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03.06.2021 19:32
+2
...опять платформа...
Креатива во Власти нету! -- нет, шо б замутить стремительный взлёт, или глубокое бурение! *)
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03.06.2021 19:19
+2
Очередная статья расхода на шее налогоплательщика для толпы бездельников - бесплатный проезд,хорошие отели,залы заседаний,жратва от пуза,охрана,досуг со всякими кофеледямм,банкет,артисты и веселое шоу для дармоедов.
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03.06.2021 19:23
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...опять платформа...
Креатива во Власти нету! -- нет, шо б замутить стремительный взлёт, или глубокое бурение! *)
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03.06.2021 19:19 Відповісти
Не шаришь. Термин «платформа» не несёт никакой ответственности
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03.06.2021 19:21 Відповісти
...ударимо по платформі Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 8620
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03.06.2021 19:28 Відповісти
Вдаримо лохів черговою платформою ...
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03.06.2021 21:51 Відповісти
типа 20 млрд кубов газа всем Нафтогазом добудем к 2020 году несет ответственность? вхерачили 100 млрд в пустые дырки и ниче. Некоторые даже на повышение.
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03.06.2021 19:51 Відповісти
Очередная статья расхода на шее налогоплательщика для толпы бездельников - бесплатный проезд,хорошие отели,залы заседаний,жратва от пуза,охрана,досуг со всякими кофеледямм,банкет,артисты и веселое шоу для дармоедов.
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03.06.2021 19:23 Відповісти
под одну крышу собирают всех самостоятельных участников децентрализации, которые еще в полной мере не вкусили всю сладость свободы...
соберут, намекнут, направят, обяжут и поставят на контроль
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03.06.2021 19:50 Відповісти
под ето дело бабла своруют а 95 квартал новое говно снимет
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03.06.2021 19:26 Відповісти
ну завхоз знает о чем говорит...он жеж брехать не будет )))
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03.06.2021 19:26 Відповісти
Хто на шо учився
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03.06.2021 19:28 Відповісти
ЄрьомаКангрЄс
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03.06.2021 19:27 Відповісти
коли за справу береться козел "Ермак" все що ним декларується буде далеко не зовсім так, а якщо точніше сказати головна мета - все прострати. абсолютний непотріб і "засланий" козачок до того ж, коли вже головний кловун проспиться?
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03.06.2021 19:30 Відповісти
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України.
Відповідно до Закону України Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 8042 «Про державну службу»
керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем. Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 3719

1. здійснює загальне керівництво Офісом

2. подає на підпис Президентові
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади представників Офісу Президента
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента
5. забезпечує координацію роботи консультативних органів, ... їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу
8. реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
9.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (цей пункт надав право дерьмаку керувати державою Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 9066 )
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03.06.2021 19:32 Відповісти
Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от Президента до министров, депутатов и т.д.",если они не имеют этой коммуникации сейчас ,то только потому,что "зе слуги" при власти отрубили ее
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03.06.2021 19:33 Відповісти
Шось я забудькуватий став. А ну припомни мені коли ця комунікація існувала?
І чому ця платформа тільки для влади? А що там про самоврядування? І як у ст.5 Конституції сказано про владу? Народ виконує владні функції безпосередньо або через своїх представників. Представників бачу, а де безпосередньо?
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03.06.2021 22:04 Відповісти
як без безпосередньої комунікації можна було 73% мудрому "наріду" навішати лапшу на вуха і завести у ВЗРаду "зелену монобільшість" ?За Конституцією єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада - представницький орган, депутати якого обираються населенням на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
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03.06.2021 22:20 Відповісти
С каких это пор, мнение завхоза офиса, должно кого-либо интересовать в стране? Вы еще поинтересуйся мнением бабы маши, которая убирает третий этаж.
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03.06.2021 19:47 Відповісти
Мне лично мнение бабы Маши более интересно, чем кремлевская программа Козыря.
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04.06.2021 02:43 Відповісти
Як же від цього всього рашкою тхне. Читаєш одне - і розумієш, що мали на увазі зовсім інше, а зроблять взагалі щось третє.
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03.06.2021 19:47 Відповісти
какой Конгрессы внутри унитарной страны!?..ау))...куда рулим, к какой федерации? Это будет платформа для открытого общения всех органов власти, - Ермак о создании Конгресса местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 5778
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03.06.2021 19:58 Відповісти
Шоу кловунов должно продолжаться. Лапша должна литься на рага зетипиллов безпрерывным потоком. А то они чего еще заподозрят. К примеру - шо страной управляет - Кловун!
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03.06.2021 20:02 Відповісти
"До Асоціації міст України вступили 86 нових громад. Про це голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Правління Асоціації міст України, яке відбувається в онлайн-режимі.
«Наша Асоціація збільшується. До нас надійшло ще 86 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації міст України. Це гарний сигнал, який означає, що наша позиція - позиція місцевого самоврядування - зміцнюється, і ми ще більш ефективно відстоюватимемо права місцевих громад», - підкреслив Віталій Кличко." Боротьба з Кличком переходить в нову фазу.
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03.06.2021 20:11 Відповісти
"Платформа" предусматривает пыточную для "мэров" и карцеры для депутатов местных советов! Не забывайте что этот мерзавец откровенно работает на страну-агресора!
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03.06.2021 20:13 Відповісти
Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад - Цензор.НЕТ 5584.
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03.06.2021 20:32 Відповісти
Щось таке вже було. рига_анальна партія робила. Ростов вже вабить і шмарклю?
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03.06.2021 20:35 Відповісти
А взагалі цікаво - камердинер придворного блазня вирішило в платформи мерів заганяти. Україна зараз це що завгодно, але не держава. Бідна Україна, як в тобі заселилось стільки малохольних одномоментно? Як народ перетворився на нарід? Як люди стаои дурнішими за скотину?
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03.06.2021 20:40 Відповісти
Це буде вертикаль, для нагибання місцевої влади та для формування грошових потоків до банкової...
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03.06.2021 20:44 Відповісти
"Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от Президента до министров, депутатов и т.д." Источник: https://censor.net/ru/n3269358

А що, розрекламована "діджиталізація" цього не дозволяє? Чи через смартфон данину збирати важко, а так, кожного місяця, з доставкою та ще й налом!?!?
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03.06.2021 23:19 Відповісти
С одной стороны завхоз, и его дело молчать и слушать, что ему говорят.
С другой стороны он же гауляйтер Украины от руSSкого мира и на все имеет право!
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04.06.2021 02:40 Відповісти
 
 