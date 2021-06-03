Це буде платформа для відкритого спілкування всіх органів влади, - Єрмак про створення Конгресу місцевих і регіональних влад
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Конгрес місцевих та регіональних влад надає унікальні можливості для відкритого спілкування між різними органами державної влади та представниками місцевого самоврядування задля розв'язання нагальних проблем громад.
Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив у коментарі для представників ЗМІ за результатами засідання Палати місцевих влад Конгресу, яке відбулося на Хмельниччині за участю Глави держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
За словами Андрія Єрмака, хоч раніше й існувало багато форматів для об’єднання представників місцевої влади та органів самоврядування, проте створений Конгрес місцевих та регіональних влад є дійсно унікальним.
"Дуже важливо, щоб навіть мер маленького містечка або голова адміністрації великої області мали можливість дуже простої та прямої комунікації з різними органами державної влади – від Президента до міністрів, депутатів тощо", – зазначив він.
Керівник Офісу Президента додав, що на засіданні Конгресу будь-які проблеми можуть розглядатися в дійсно широкому колі.
"Конгрес повинен вирішувати будь-які проблеми, які виникатимуть і у місцевих, і у центральних органів влади. Передусім він має стати найпотужнішою й найбільшою платформою, на якій ці проблеми обговорюються й будуть вирішуватися", – зауважив він.
Андрій Єрмак нагадав, що сьогодні на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад обговорювалося багато важливих питань: "Це і питання місцевих бюджетів, і закінчення реформи ДАБІ, яка вже стала "притчею во язицех". Всі почули один одного, всі почули Президента про те, що влада на місцях і в центрі має постійно вести діалог. Був абсолютно чіткий сигнал, що будь-які питання повинні відкрито обговорюватися, щоб громади й громадяни бачили, що всі ці питання вирішуються. Це головна мета".
Будь ласка, зачекайте...
Креатива во Власти нету! -- нет, шо б замутить стремительный взлёт, или глубокое бурение! *)
соберут, намекнут, направят, обяжут и поставят на контроль
Відповідно до Закону України «Про державну службу»
керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем.
1. здійснює загальне керівництво Офісом
2. подає на підпис Президентові
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади представників Офісу Президента
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента
5. забезпечує координацію роботи консультативних органів, ... їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу
8. реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці
9.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (цей пункт надав право дерьмаку керувати державою )
І чому ця платформа тільки для влади? А що там про самоврядування? І як у ст.5 Конституції сказано про владу? Народ виконує владні функції безпосередньо або через своїх представників. Представників бачу, а де безпосередньо?
«Наша Асоціація збільшується. До нас надійшло ще 86 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації міст України. Це гарний сигнал, який означає, що наша позиція - позиція місцевого самоврядування - зміцнюється, і ми ще більш ефективно відстоюватимемо права місцевих громад», - підкреслив Віталій Кличко." Боротьба з Кличком переходить в нову фазу.
А що, розрекламована "діджиталізація" цього не дозволяє? Чи через смартфон данину збирати важко, а так, кожного місяця, з доставкою та ще й налом!?!?
С другой стороны он же гауляйтер Украины от руSSкого мира и на все имеет право!