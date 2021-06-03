Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Обмеження, які в проєкті закону пропонують накласти на олігархів, не мають загрозливого вигляду. А от чиновників, силовиків чи депутатів за зустрічі з олігархами можуть звільняти з посад і виключати з партії.
Про це пише у фейсбуці асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, інформує Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт точно не спрямований проти олігархів. Законопроєкт насамперед спрямований проти держслужбовців, правоохоронців та народних депутатів, які раптом через свою наївність надумають грати проти президентської вертикалі", - вважає він.
Ступак зазначив, що обмеження для олігархів - категорична заборона фінансувати партії і брати участь у великій приватизації - не є значущими. А от держслужбовці, правоохоронці і депутати, викриті в контактах з олігархами, повинні, згідно з проєктом закону, "нести політичну і/або дисциплінарну відповідальність".
"Законопроєкт насамперед спрямований на зміцнення президентської вертикалі. Всі, хто перебуває в цій вертикалі і буде викритий у таємних зустрічах з "олігархами-списочниками", будуть негайно звільнені з адміністративних посад або виключені з фракції. Вертикаль не потерпить якихось сепаратних переговорів і зустрічей своїх людей за своєю ж спиною!" - вважає Ступак.
Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=HcGu19XH-UA
...токо не потянет -- Путину он лишний... ...с Коломойским договориться в итоге и про итоги.
Муля Слобожанска@MullyaMia 1 ч
Загребельська:
Тільки що СН проголосувала за виведення з «Прозорро» робіт з будівництва кільцевої Києва. Тобто дала дозвіл на «ручний» розподіл 100 млрд.бюдж.грн.
Стільки зусиль було прикладено до створення прозорро!
50млрд виведено з тіні було, а цей шмаркач знов загоняє все у гній корупціі
зеЛеный чмырь уже не знает.что придумать...а рейтинг зеЛи только падает
"Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України" (с).
Простой народ непременно возликует: подавать говно красиво - это фишка теперешней власти, тут им равных нет.
Когда РНБО начнёт составлять расстрельные списки- разбудите, помяну демократию и всю эту фигню. 😁
Так, напомню просто: «Совет Народных Комиссаров - это непосредственный орган власти как таковой: и законодательный, и исполнительный, и административный» (Свердлов,1 апреля 1918 ) 😉😡
лицемордах лоббистов и "в пику" самому "диктатору" Зеленскому. Не все так однозначно (с)