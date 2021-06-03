Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак

Обмеження, які в проєкті закону пропонують накласти на олігархів, не мають загрозливого вигляду. А от чиновників, силовиків чи депутатів за зустрічі з олігархами можуть звільняти з посад і виключати з партії.

Про це пише у фейсбуці асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт точно не спрямований проти олігархів. Законопроєкт насамперед спрямований проти держслужбовців, правоохоронців та народних депутатів, які раптом через свою наївність надумають грати проти президентської вертикалі", - вважає він.

Ступак зазначив, що обмеження для олігархів - категорична заборона фінансувати партії і брати участь у великій приватизації - не є значущими. А от держслужбовці, правоохоронці і депутати, викриті в контактах з олігархами, повинні, згідно з проєктом закону, "нести політичну і/або дисциплінарну відповідальність".

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"Законопроєкт насамперед спрямований на зміцнення президентської вертикалі. Всі, хто перебуває в цій вертикалі і буде викритий у таємних зустрічах з "олігархами-списочниками", будуть негайно звільнені з адміністративних посад або виключені з фракції. Вертикаль не потерпить якихось сепаратних переговорів і зустрічей своїх людей за своєю ж спиною!" - вважає Ступак.

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.



