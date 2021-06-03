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Новини Політика України
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Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак

Обмеження, які в проєкті закону пропонують накласти на олігархів, не мають загрозливого вигляду. А от чиновників, силовиків чи депутатів за зустрічі з олігархами можуть звільняти з посад і виключати з партії.

Про це пише у фейсбуці асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт точно не спрямований проти олігархів. Законопроєкт насамперед спрямований проти держслужбовців, правоохоронців та народних депутатів, які раптом через свою наївність надумають грати проти президентської вертикалі", - вважає він.

Ступак зазначив, що обмеження для олігархів - категорична заборона фінансувати партії і брати участь у великій приватизації - не є значущими. А от держслужбовці, правоохоронці і депутати, викриті в контактах з олігархами, повинні, згідно з проєктом закону, "нести політичну і/або дисциплінарну відповідальність".

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"Законопроєкт насамперед спрямований на зміцнення президентської вертикалі. Всі, хто перебуває в цій вертикалі і буде викритий у таємних зустрічах з "олігархами-списочниками", будуть негайно звільнені з адміністративних посад або виключені з фракції. Вертикаль не потерпить якихось сепаратних переговорів і зустрічей своїх людей за своєю ж спиною!" - вважає Ступак.

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів. 


Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак 01Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак 02
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Топ коментарі
+10
І бєню з вовкою зєлєнським також?
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03.06.2021 19:25
+10
Сльози радості та патріатізма за ***** мєшають мнє пісать!
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03.06.2021 19:31
+9
как жеж вы нас задрали....и олигархи и тужащиеся стать олигархами депутаны-содержанки олигархов, и зажравшиеся госслужащие с месячными зарплатами как бюджет немаленького села...
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03.06.2021 19:23
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Всіх олігархів на нари!
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03.06.2021 19:21 Відповісти
І бєню з вовкою зєлєнським також?
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03.06.2021 19:25 Відповісти
Да, окрім Зеленського. Він нам треба для посадок олігархів.
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03.06.2021 19:28 Відповісти
Сльози радості та патріатізма за ***** мєшають мнє пісать!
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03.06.2021 19:31 Відповісти
Писать -- не писять! -- можно и потерпеть...*)
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03.06.2021 19:36 Відповісти
Какяразница....
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03.06.2021 19:37 Відповісти
Если не можешь не писать -- не пиши! (с) *)
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03.06.2021 19:41 Відповісти
Олигархи станут нищими получат дотации и субсидии и беспроцентные безвозвратные кредиты а все 99% население Украины ГОИ не евреи и обрезанные станут по мнению уфлюдка Вовочки шоб его уже памятником сделали и скорее... олигархами вот же сволота лядивська никак не угомонятся твари...а Гитлера на них сученых из Синагоги и минаретов нема...
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03.06.2021 20:26 Відповісти
Тебе выдадут окрэмого олигарха для посадки -- лично от Зеленского! ...раз він тобі треба...*)
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03.06.2021 19:43 Відповісти
-- на Канары! ...*)
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03.06.2021 19:35 Відповісти
Шариков, забыл еще про отнять и поделить написать... Вообще то на нары надо за то, что украл. А когда осел или его люди будут решать кто олигарх - то тут будет принцып не кто украл а кто против осла.
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03.06.2021 19:37 Відповісти
Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 4230
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03.06.2021 19:38 Відповісти
Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 328
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03.06.2021 19:40 Відповісти
"Президентская вертикаль" у }{уйла. Украина парламентско-президентская республика. Читаем Конституцию и не пишем бред. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 3834
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03.06.2021 19:22 Відповісти
Украина уже два года офисно-президентская республика где депутаты от шмарклей голосуют по команде в чатике.
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03.06.2021 19:24 Відповісти
Это временно- пока офис не переехал в Лукьяновку. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 3049
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03.06.2021 19:27 Відповісти
так Лукьяновку зелюки уже приватизировали...
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03.06.2021 19:38 Відповісти
Для них там оставят VIP-камеры. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 1143
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03.06.2021 19:53 Відповісти
Павучари-кравасісі в одній банці..
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03.06.2021 19:23 Відповісти
как жеж вы нас задрали....и олигархи и тужащиеся стать олигархами депутаны-содержанки олигархов, и зажравшиеся госслужащие с месячными зарплатами как бюджет немаленького села...
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03.06.2021 19:23 Відповісти
Да им,животным,пох,увы...
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03.06.2021 19:27 Відповісти
Не играйте против Вертикали! ...обтекайте по спирали...*)
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03.06.2021 19:33 Відповісти
Какая презветикаль,с этими они легко договариваются,еще ни один през лично не пострадал от олигарха,всегда только в выйгрыше,а вот простой народишко от их махинаций всегда в минусе,подумайте о них.
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03.06.2021 19:34 Відповісти
То есть, Ступак хочет сказать, что у нас власть очень законопослушная, и не может уволить чиновника без этого закона? Это замечательно! Тогда и чиновник-оппозиционер защищен. Не встречайся сепаратно с олигархами, и работай спокойно. Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 8845
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03.06.2021 19:35 Відповісти
так зє! + єрмакъ первые в очереди на увольнение. не только за "подковерные встречи", но и за "обслуживание интересов олигархов". факты - «Forbes Украина».
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03.06.2021 19:36 Відповісти
Вы так Порошенко не светите. Не надо это выкладывать, а то люди могут прочитать о 1,6 млрд. д. Порошенко, и задуматься, откуда они взялись у обедневшего и отдавшего все армии человека?
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03.06.2021 19:40 Відповісти
" Зеленський йде дорогою Путіна | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=HcGu19XH-UA
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03.06.2021 19:36 Відповісти
-- след-в-след!

...токо не потянет -- Путину он лишний... ...с Коломойским договориться в итоге и про итоги.
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03.06.2021 19:39 Відповісти
Портніков йде дорогою ************,гроші не пахнуть))
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03.06.2021 19:39 Відповісти
А хіба держслужбовці та силовики мають право грати проти Президента України?Хто це такий цей Ступак?
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03.06.2021 19:38 Відповісти
А разве преЗЕк имеет право играть по беспрелу? Чиновники - это не наемные рабочие, они не обязаны подчинятся идиоту, который нарушает закон. Чиновники служат закону, а не кварталу95.
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03.06.2021 19:51 Відповісти
Держслужбовці це і є наймані працівники))Який ти розумний))
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03.06.2021 19:53 Відповісти
так правильно, госслужащих нанимает народ, а не презек. Поэтому подчинятся зе-идиоту вопреки закону, госслужащие не имеюют право.
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03.06.2021 19:57 Відповісти
Ні,дерслужбовця наймає Держава,народ обирає Президента та депутатів))
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03.06.2021 20:01 Відповісти
А хто наймає державу?
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03.06.2021 20:54 Відповісти
А что значит если депутат против пезидентской вертикали? Депутат не подчиненый президента и очень даже может быть против него.
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03.06.2021 19:39 Відповісти
головне що лохопіпл хаває
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03.06.2021 19:45 Відповісти
скоро "холодильник" скажет свое слово... Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 6291
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03.06.2021 19:51 Відповісти
не скаже. поки ящик зомбує, все ок. бо вава не в курсе, все варуют а он нєт. і бігуси зі своїми розслідуваннями тримають лохів в тонусі
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04.06.2021 09:51 Відповісти







Муля Слобожанска@MullyaMia 1 ч
Загребельська:
Тільки що СН проголосувала за виведення з «Прозорро» робіт з будівництва кільцевої Києва. Тобто дала дозвіл на «ручний» розподіл 100 млрд.бюдж.грн.
Стільки зусиль було прикладено до створення прозорро!
50млрд виведено з тіні було, а цей шмаркач знов загоняє все у гній корупціі
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03.06.2021 19:48 Відповісти
Не знаю, як кому, а мені до цього часу незрозуміло чому менти та військові вступають до тієї чи іншої партії та ще й нардепами стають по партійним спискам.
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03.06.2021 19:51 Відповісти
Ступаки войдут в ступор когда их хозяевам олигархам придавят хвосты ... Законопроект Зеленского направлен не против олигархов, а против госслужащих, депутатов и силовиков, которые решат играть против президентской вертикали, - Ступак - Цензор.НЕТ 2732
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03.06.2021 19:53 Відповісти
по стопам )(уйла идет недопалеонЗеленський йде дорогою Путіна
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03.06.2021 20:00 Відповісти
Кто бы сомневался, чем может угрожать Зеленский и вся его комарилья своим фактическим хозяевам и работодателям? На что они способны, кроме имитации с целью замылить глаза западным партнёрам чтобы получить кредиты, попутно попытавшись решить свои политические вопросы и нащипать откатов по-мелочи, в соответствии со своим лакейским статусом?
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03.06.2021 20:18 Відповісти
А еще точное против Пороха..
зеЛеный чмырь уже не знает.что придумать...а рейтинг зеЛи только падает
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03.06.2021 20:21 Відповісти
Лёгким движением руки Конституция сворачивается трубочкой и засовывается в задницу 😀
"Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України" (с).
Простой народ непременно возликует: подавать говно красиво - это фишка теперешней власти, тут им равных нет.
Когда РНБО начнёт составлять расстрельные списки- разбудите, помяну демократию и всю эту фигню. 😁
Так, напомню просто: «Совет Народных Комиссаров - это непосредственный орган власти как таковой: и законодательный, и исполнительный, и административный» (Свердлов,1 апреля 1918 ) 😉😡
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03.06.2021 20:34 Відповісти
Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак - Цензор.НЕТ 2674.
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03.06.2021 20:47 Відповісти
Ой как стало жалко бедных олигархов, аж кушать не могу! Душераздирающая статья. P.S. Лично меня гораздо больше волнуют другие выкрутасы Зеленского, а коррупционный закон о противодействии коррупции (о е-декларировании) вообще бесит, хотя приняла его Рада в лице мордах лоббистов и "в пику" самому "диктатору" Зеленскому. Не все так однозначно (с)
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03.06.2021 21:15 Відповісти
Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак - Цензор.НЕТ 8629.
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03.06.2021 22:06 Відповісти
Нет ни одного дела, где бы наш 73-х процентный не обосрался.
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03.06.2021 23:47 Відповісти
Мне только одному интересно… кто этот «специалист» по законопроектам … и кого вообще его мнение интересует?
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12.09.2021 12:36 Відповісти
 
 