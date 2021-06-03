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Хакери розсилають електронні листи про податки і кримінальні справи нібито від імені держустанов, - кіберполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Хакери розсилають електронні листи про податки і кримінальні справи нібито від імені держустанов, - кіберполіція

Кіберполіція попереджає про масовану атаку "вірусу" на державні установи і приватні компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст типу: "Ви не заплатили податки. Деталі в файлі ...", "На вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку ...". Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів у додатку листа.

Принцип роботи полягає в завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу і відправки документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників.

Відомо про факти поширення таких листів із використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва - [email protected].

Читайте також: Не відкривайте листи від невідомих вам адресатів, вірусам підвладні всі пристрої і всі месенджери, - глава Держспецзв'язку України Щиголь
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Письма ,письма часто на почту ношу ... Хакеры рассылают электронные письма якобы от имени госучреждений, - киберполиция - Цензор.НЕТ 1198
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03.06.2021 19:50 Відповісти
Старая тема:

Хакеры рассылают электронные письма якобы от имени госучреждений, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7935
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03.06.2021 19:50 Відповісти
Увага!
Останнім часом знахабнілі хакери під виглядом співробітників військоматів намагаються вручити призивникам повістки.
Будьте обережні, не ведіться на це шахрайство!
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03.06.2021 19:51 Відповісти
3 дні вже шлють всяку гидоту, антивіруси не виявляють цих вірусів.
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03.06.2021 19:52 Відповісти
Не отвечай, не открывай, не нервничай... -- целей будешь...*)
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03.06.2021 19:56 Відповісти
це, певно, теж хакери... державу Україна по-московськи хакають

Хакеры рассылают электронные письма о налогах и криминальных делах якобы от имени госучреждений, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2724
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03.06.2021 19:54 Відповісти
Діджіталізація, чи шо?
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03.06.2021 19:55 Відповісти
Россия создала хакерские войска и теперь атакует все, что может взломать и во всем мире. Украине нужны свои войска хакеров. Это страшное оружие! Возможности таких войск безграничны! Хакеры могут уничтожить любую страну и сделать это эффективнее, чем обычные войска. Могут взломать и взорвать АЭС даже. В США они взломали и получили информацию спецслужб по агентам и еще тонны инфы. В Британии взломали данные по вакцинам и создали свои вакцины в России. По мясу взломали компанию и проблемы создали и убытки сделали большие в США. Хакеры могут вырубить весь свет страны и спалить все электросети и потушить страну и сразу воды не будет в кранах, еды не будет ибо все предприятия станут, бензина не будет ибо его не смогут делать, апокалипсис можно сделать для страны. И починить ничего нельзя без света. Люди начнут все грабить и чем дальше тем хуже будет - банды будут заправлять. Экономика будет уничтожена! Начнется война.
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03.06.2021 20:10 Відповісти
Украине нужно создавать самые большие хакерские войска в мире! Это самое перспективное и самое сильное вооружение в мире!
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03.06.2021 20:11 Відповісти
КОМУ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО - ТОМУ ВСЕ РАВНО !!! А КТО ВИНОВЕН ПУСТЬ СНАЧАЛА ЖРЕТ СЕБЯ ИЗНУТРИ !)
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04.06.2021 06:42 Відповісти
 
 