Хакери розсилають електронні листи про податки і кримінальні справи нібито від імені держустанов, - кіберполіція
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Кіберполіція попереджає про масовану атаку "вірусу" на державні установи і приватні компанії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст типу: "Ви не заплатили податки. Деталі в файлі ...", "На вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку ...". Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів у додатку листа.
Принцип роботи полягає в завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу і відправки документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників.
Відомо про факти поширення таких листів із використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва - [email protected].
Будь ласка, зачекайте...
Останнім часом знахабнілі хакери під виглядом співробітників військоматів намагаються вручити призивникам повістки.
Будьте обережні, не ведіться на це шахрайство!