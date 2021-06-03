Перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська може змінити формат Тристоронньої контактної групи, - Кравчук
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволив би змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".
Кравчук зазначив, що перенести переговори можна було б у Польщу, але місце вибиратиме не він. Кравчук додав, що для перенесення ТКГ з Мінська потрібно, щоб сторони переговорів досягли консенсусу.
"Змінюючи майданчик можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став більш широко і надати їй більш точні повноваження. Зараз повноважень майже немає, ми більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - сказав він.
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