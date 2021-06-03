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Перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська може змінити формат Тристоронньої контактної групи, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська може змінити формат Тристоронньої контактної групи, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволив би змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Кравчук зазначив, що перенести переговори можна було б у Польщу, але місце вибиратиме не він. Кравчук додав, що для перенесення ТКГ з Мінська потрібно, щоб сторони переговорів досягли консенсусу.

"Змінюючи майданчик можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став більш широко і надати їй більш точні повноваження. Зараз повноважень майже немає, ми більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - сказав він.

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Топ коментарі
+2
рашка и ее марионетки ни за какие пряники не захотят покидать Минск (там они как дома)))
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03.06.2021 20:51
+2
Они его для этого и замутили
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03.06.2021 23:07
+1
А ВИ, друзья, кака нє садітєсь...
©
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03.06.2021 20:34
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Неужели кравчука с неё погонят? Перенос переговоров по Донбассу из Минска может изменить формат Трехсторонней контактной группы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7722
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03.06.2021 20:32 Відповісти
Зачем ее было там организовывать , чтобы только сейчас (вдруг! ) стало понятно что это полный дебилизм- проводить переговоры по Украине на территории союзницы страны совершившей агрессию против нас ? Такие условия одна из сторон принимает только для того чтобы капитулировать . У нас тогда походу президентом клоун был раз принял такие неприемлемые условия для переговоров
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03.06.2021 23:05 Відповісти
Чтоб ты понимал, х-йло и думало, что Украина капитулирует на подписании Минских. Для этого и "котёл" мастырило. Но не так сталося, як гадалося. Погугли про эту историю.
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04.06.2021 09:03 Відповісти
Так перенесіть туди, куди лугандонських обдроченців не пустять фізично. Наприклад в Канаду або в Нову Зеландію.
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03.06.2021 20:33 Відповісти
Краще в Сахару...
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03.06.2021 20:36 Відповісти
А ВИ, друзья, кака нє садітєсь...
©
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03.06.2021 20:34 Відповісти
Назначьте меня своим Президентом без выборов... -- я вам покажу Кузькину мать и как с ней бороться -- раздену до трусов всех -- для Фронта, для Победы!
...а оно вам надо? *)
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03.06.2021 20:38 Відповісти
рашка и ее марионетки ни за какие пряники не захотят покидать Минск (там они как дома)))
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03.06.2021 20:51 Відповісти
Они его для этого и замутили
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03.06.2021 23:07 Відповісти
ЛУКУ-СОМА ВЗЯЛИ НА ВОРОБЬЯ )))
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04.06.2021 06:39 Відповісти
 
 