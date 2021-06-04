У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що треба шукати нові формати вирішення проблеми війни на Донбасі.
Про це політик заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я підтримую ідею реформування всієї системи, яка склалася після агресії Росії проти України. Ми 7 років на мінському майданчику працюємо, будемо говорити відверто, реальних результатів переговорів немає, війна триває і посилюється. Нормандський формат не приніс конкретних результатів, тому що немає там такої наполегливої позиції щодо позицій України і Росії, чогось вони бовтаються між Росією і Україною, і іноді я відчуваю, що вони перевагу надають Росії", - сказав глава української делегації в ТКГ.
За словами Кравчука, потрібні нові шляхи вирішення проблеми війна на Донбасі.
"Не можуть Франція і Німеччина, я вперше говорю про це, монополізувати справу з Україною і Росією, це потрібно розширювати, об'єднувати зусилля для того, щоб вплив на Росію був масштабнішим, системнішим і результативнішим. Я підтримую президента в тому плані, що потрібно шукати нові шляхи для досягнення миру на Донбасі. Потрібно надати мінському майданчику більш точні повноваження, зараз їх фактично немає, і, можливо, вести мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - сказав Кравчук.
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тобто гєни пальцем не роздавиш
коротше, зеленське дуже хоче зустрітися з путіним наодинці. без Європи.
а там й до прямих перемовин з колаборантами дійде.
Байдена уже обвинили что он проиграл😀
Слов нет.
гнать их надо на пинках до кацапсиновой матери.
Посмотрим. Главное чтоб бабло давали
В остальном, спросите у Шрёдера.
Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 -Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світу фашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.-