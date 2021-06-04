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Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Нормандські переговори
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Кравчук (545) Донбас (21733) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523)

У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що треба шукати нові формати вирішення проблеми війни на Донбасі.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я підтримую ідею реформування всієї системи, яка склалася після агресії Росії проти України. Ми 7 років на мінському майданчику працюємо, будемо говорити відверто, реальних результатів переговорів немає, війна триває і посилюється. Нормандський формат не приніс конкретних результатів, тому що немає там такої наполегливої позиції щодо позицій України і Росії, чогось вони бовтаються між Росією і Україною, і іноді я відчуваю, що вони перевагу надають Росії", - сказав глава української делегації в ТКГ.

За словами Кравчука, потрібні нові шляхи вирішення проблеми війна на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська може змінити формат Тристоронньої контактної групи, - Кравчук

"Не можуть Франція і Німеччина, я вперше говорю про це, монополізувати справу з Україною і Росією, це потрібно розширювати, об'єднувати зусилля для того, щоб вплив на Росію був масштабнішим, системнішим і результативнішим. Я підтримую президента в тому плані, що потрібно шукати нові шляхи для досягнення миру на Донбасі. Потрібно надати мінському майданчику більш точні повноваження, зараз їх фактично немає, і, можливо, вести мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - сказав Кравчук.
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Топ коментарі
+6
Украине нужен военный союз и совместные с США военные базы по периметру границ красно-коричневой Орды .

У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук - Цензор.НЕТ 652
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03.06.2021 21:26
+4
германия и франция агенты влияния красно-коричневой Орды и действуют в интересах Орды!
гнать их надо на пинках до кацапсиновой матери.
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03.06.2021 21:21
+3
В Німечини і Франції є монополія покласти болт на Україну по тій причині що тут під час війни піпл голосує за клоунів-кретинів.
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03.06.2021 20:57
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В Німечини і Франції є монополія покласти болт на Україну по тій причині що тут під час війни піпл голосує за клоунів-кретинів.
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03.06.2021 20:57 Відповісти
Українською мовою пиши, я не розумію твій рузьге язик.
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04.06.2021 12:11 Відповісти
і в нєлоха нєту монополії, йому ніколи з рашкою проблєми рішать. у нього велике будівництво і унівєрсітєт майбутнього.
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03.06.2021 21:03 Відповісти
Ідеолог КПРС попер проти комсомолки. Волиняки, вони такі...
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03.06.2021 21:04 Відповісти
Фрау Ріббентроп вивезуть з нормандського формату на кравчучці
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03.06.2021 21:19 Відповісти
а його тато був польськім офіцером, і різав кацапів ще до того як це стало мейнстрімом! У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1185
тобто гєни пальцем не роздавиш У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9168
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04.06.2021 00:56 Відповісти
Це тобі не ЧМП дерибанити...
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03.06.2021 21:09 Відповісти
Старий лис з розуму вийшов.Війна у нього = проблема?
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03.06.2021 21:10 Відповісти
"Нужно предоставить минской площадке более точные полномочия, сейчас их фактически нет, и, возможно, вести минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга", - сказал Кравчук Источник: https://censor.net/ru/n3269381
коротше, зеленське дуже хоче зустрітися з путіним наодинці. без Європи.
а там й до прямих перемовин з колаборантами дійде.
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03.06.2021 21:13 Відповісти
Объясните это зеленскому и кулебе- это они лезут во все щели и жалуются всем подряд.
Байдена уже обвинили что он проиграл😀
Слов нет.
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03.06.2021 21:19 Відповісти
А кто виноват, что запад подтёрся Будапештским меморандумом, заставил нас дважды подписывать минские соглашения с агрессором, да и те игнорируются. Украинцы гибнут, а они глубоко обеспокоены, давайте и дальше восторгаться западной демократией, пока они достраивают СП-2
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04.06.2021 00:12 Відповісти
ты виноват У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2948
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04.06.2021 00:58 Відповісти
Не подобаються українці вали звідси, світ великий
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04.06.2021 01:59 Відповісти
германия и франция агенты влияния красно-коричневой Орды и действуют в интересах Орды!
гнать их надо на пинках до кацапсиновой матери.
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03.06.2021 21:21 Відповісти
Германии и Франции наплевать на Украину, вот и все. У них свои интересы, в том числе и энергетические по отношению к России. Украина - слабое звено и тянуть нас на себе никто не хочет.сейчас идут поиски кто нас будет содержать, Россия и США впихивают нас немцам.
Посмотрим. Главное чтоб бабло давали
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03.06.2021 21:29 Відповісти
Присесть на шею германии- это наилучший вариант для украинцев. Надо стремится чтобы так и случилось в итоге
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04.06.2021 12:07 Відповісти
Коли цього старого дебіла вже кондрашка хватить ...
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03.06.2021 21:22 Відповісти
Украине нужен военный союз и совместные с США военные базы по периметру границ красно-коричневой Орды .

У Германии и Франции нет монополии на решение проблем между Украиной и Россией, - Кравчук - Цензор.НЕТ 652
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03.06.2021 21:26 Відповісти
Немцы и французы на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году развязали руки убийце- путину, дали старт его войне против Украины, ЧЕГО ВЫ ЕЩЁ ХОТИТЕ ОТ ЭТИХ МЕЛКИХ И ПРОДАЖНЫХ ЛАВОЧНИКОВ, БАКАЛЕЙЩИКОВ, ПОЖИРАТЕЛЕЙ ЛЯГУШЕК, ЭТИХ НИЧТОЖЕСТВ-ЧЕМБЕРЛЕНОВ?
В остальном, спросите у Шрёдера.
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04.06.2021 02:31 Відповісти
У Німеччині та Франції немає монополії на рішення проблем між Україною і Росією, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7777
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04.06.2021 07:21 Відповісти

Устав: перед НАТО стоять чотири основні найважливіші військові завдання:
1.Стримувати, запобігати і захищати від будь-якої загрози агресії, щоб гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність кожної держави-члена НАТО відповідно до ст. 5 -Північноатлантичного договору.
2.Співпрацювати з партнерами, захищаючи район дії договору від цілого ряду нетрадиційних загроз безпеки.
3.Розгортати і забезпечувати тривалість дій експедиційних сил для проведення військових операцій за межами району дії договору, для запобігання нападу на район дії договору або для захисту законних прав та всіх життєво важливих інтересів кожної країни члена НАТО.
4.Допомагати формувати стабільну обстановку міжнародної безпеки за рахунок підвищення оперативної злагодженості з країнами-партнерами, організації навчальної підготовки військовослужбовців і поліцейських, координування військової допомоги і співробітництва з урядами дружніх країн.
У кількісному відношенні спільні збройні сили НАТО десятикратно перевершують військові можливості ворожої всьому світу фашистської личакової паРаші.
А так як суверенна Українська держава тимчасово частково окупована (Крим, Донбас) проклятою злісною фашистською паРашею (Росією),через це Україні треба негайно приєднатися до НАТО. Тільки спільна колективна оборона може повністю виключити будь-які загрози посягань на територіальну цілісність і суверенітет України від диких кацапських орд, озвірілих російських -фашистів, клятих окупантів - загарбників кривавого маніяка )(уйла.-
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04.06.2021 07:19 Відповісти
 
 