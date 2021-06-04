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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) Протасевич Роман (296)

Я визнаю свою провину в організації масових протестів, - Протасевич в інтерв'ю державному телебаченню. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Він також зізнався, що був одним із перших, хто їх публікував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на відео інтерв'ю, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ.

"Я відразу визнав провину за 342 ст. КК Республіки Білорусь (організація несанкціонованих акцій - ред.). Заклики, які я опублікував, посприяли тому, що на вулицях почалися заворушення і Мінськ три дні жив у стані хаосу", - говорить Протасевич на відео.

За його словами, він усвідомив, що заклики, які він публікував, спричинили те, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+32
Ну в той ситуации можно признать что вторую мировую тоже он начал.
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03.06.2021 21:28
+23
выбили и показания и признания - тут и к бабке не ходи...
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03.06.2021 21:26
+22
Когда солдат попадает в плен он может говорить всё что угодно лишь бы выжить.Этому учат во всех армиях мира.
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03.06.2021 21:29
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классика жанра:"я враг великого советского народа, полностью осознаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном...и простите за то, что шепелявлю, просто зубы растерял во время осознания вины."
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04.06.2021 09:25 Відповісти
Только не вину, а заслугу!)
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04.06.2021 10:27 Відповісти
БЕДНА ДИТИНА!!! ПОКАЛІЧИЛИ ТІЛО Й ДУШУ!!! ТА НЕМА В БІЛОРУСІ Й КОМУ ЗАСТУПИТИСЯ ЗА НЬОГО!!! БО БІЛОРУСИ ДУМАЮТЬ ШО РЕВОЛЮЦІЮ МОЖНА ЗРОБИТИ МИРНИМ ШЛЯХОМ!!! ТА ВИ ДУРНІ ЧИ ШО???? НІКОЛИ ВИ НЕ ЗРОБИТЕ РЕВОЛЮЦІЮ БЕЗ КРОВІ!!! НА ЖАЛЬ ТАКУ РАКОВУ ПУХЛИНУ ЯК ЛУКАШЕНКО МОЖЛИВО ВИДАЛИТИ ТІЛЬКИ З КРОВЬЮ!!! ТА ТРЕБА ВСЯ ВОЛЯ НАРОДУ, ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ ПЕРЕМОГТИ, ТА НЕ БОЯТИСЯ СИЛОВИКІВ, А ДРУЖНО ПІДІЙМАТИСЯ, БАСТУВАТЬ І ЙТИ НА ПРОЛОМ! ІНАКШЕ БЕЛОРАША, БЕЗПРЕДЕЛ СИЛОВИКІВ, ПУСТЕ МАЙБУТНЕ, БЕЗРАДІСНЕ ІСНУВАННЯ!!!
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04.06.2021 17:34 Відповісти
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