Я визнаю свою провину в організації масових протестів, - Протасевич в інтерв'ю державному телебаченню. ВIДЕО

Заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Він також зізнався, що був одним із перших, хто їх публікував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на відео інтерв'ю, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ.

"Я відразу визнав провину за 342 ст. КК Республіки Білорусь (організація несанкціонованих акцій - ред.). Заклики, які я опублікував, посприяли тому, що на вулицях почалися заворушення і Мінськ три дні жив у стані хаосу", - говорить Протасевич на відео.

За його словами, він усвідомив, що заклики, які він публікував, спричинили те, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

