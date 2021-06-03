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Заява ЄС: вирок "російського суду" Чубарову - приклад погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заява ЄС: вирок

У Європейському союзі назвали вирок, винесений лідеру Меджлісу Рефату Чубарову так званим "російським судом" в окупованому українському Криму "серйозним порушенням його прав людини і ще одним прикладом погіршення ситуації з правами людини загалом на півострові".

Про це йдеться в заяві представника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, поширеній у четвер у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ЄС нагадали, що 1 червня так званий "російський суд" в українському місті Сімферополі заочно засудив Рефата Чубарова, голову Меджлісу, до шести років позбавлення волі і штрафу за політичний злочин.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією і тому не визнає і не визнає цей "вирок" незаконного суду. Вирок Чубарову є серйозним порушенням його прав людини і ще один приклад переслідування кримськотатарської громади російською "владою", - заявив представник ЄС.

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Крім того, в ЄС вважають, що це також свідчить про серйозне погіршення прав людини на Кримському півострові.

"Заборона на діяльність Меджлісу має бути скасована без подальшого зволікання. ЄС повторює, що всі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові повинні бути негайно звільнені", - підкреслив представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

Напомним, 1 июня "Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его признали "виновным" в "организации массовых беспорядков" у стен парламента региона в феврале 2014 года в ходе митинга за Украину. Прокуратура АР Крым считает, что подобный "приговор" является нарушением законов и обычаев ведения войны. Защита Чубарова подала апелляцию на "приговор".
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Ой не могу ,канадский детский сад порвал ватные задницы на ЧМ Мира по хоккею ! Чмыри ватные играли без гимна ,флага и герба ,ТЬФУ **** чмыри позорные ! КАНАДЕ СПАСИБО !!!
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03.06.2021 22:45 Відповісти
Так виглядає пісєц ботоксній недоімперії
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03.06.2021 22:51 Відповісти
Стесняюсь спросить: а возвращение росии в ПАСЕ, которое должно было помочь наладить диалог в отношении прав человека на росии... Неужели не помогло? Просто не верится...
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03.06.2021 22:47 Відповісти
Немає такої країни , як росія , а є лаптєстан дикунів і вбивць !
Будьте ви прокляті , кляті кати лаптєстану !!
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03.06.2021 23:14 Відповісти
рішенням окупаційного суду можна тільки дупи підтерти, та навіть до цього ці вироки не підходять, нехай ними підтираютьмя самі підаРашки, а ми обійдемось нормальним туалетним папером та біде...

свинособаки, всім начхати на ваші так звані суди!
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03.06.2021 23:57 Відповісти
 
 