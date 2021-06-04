Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках. ФОТО
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На кадрах інтерв'ю захопленого білоруського журналіста Романа Протасевича видно його зап'ястя зі слідами наручників. Це провал роботи КДБ Білорусі.
Про це у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Роман Протасевич дає зараз інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ, обмовляє себе без розбору, говорить про товаришів, "викриває" акції протесту, загалом, каже все, що зручно КДБ і Лукашенкові для дискредитації боротьби за свободу. А журналістка Tetiana Bezruk побачила деталь, яка показує, як із Протасевича вибили ці слова - КДБ не помітила, що зап'ястя Протасевича покалічені тугими наручниками, руки опухли".
Бутусов продовжив: "Уявляю, що вони роблять у в'язниці з подругою Протасевича Сапегою, щоб Роман був таким поступливим і так старанно демонстрував невимушене спілкування з поставленим КДБ ведучим. Ось ці руки - це повністю знищує всю достовірність всього того, що зараз вивергають в телеефірі, всі ті слова, які зараз змушують вимовити Романа".
"За це інтерв'ю треба вводити проти Лукашенка і його банди додаткові санкції", - резюмував Бутусов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 червня білоруський державний телеканал опублікував відео, на якому Роман Протасевич зізнається в організації масових заворушень.
Будь ласка, зачекайте...
А вусата мерзота вона йще й до Протасевича закатувала до смерті іншу людину .
Але час настав час пред"являти не тільки гопоті з Менську , але й тим хто мав й досі має можливості посунути мерзоту з Менську до Гааги , але як то кажуть : "business as usual" з їй лайновими "північними потоками" ...
Я кажу про Меркельшу , про Макрона .
Навіть для ***** й Ко. є сотня засобів зробити їх існування суцільним пеклом . З їх теріторією , з їх 150 млн. населення . А така дрібна пляма на мапі як картопляна диктатура давиться як тарган за місяць-два , коли є щире бажання це зробити . Й чоловічі яйця .
У Маргатет Тетчер таке було й вона за місяць придушила цілу зграю генералів в Аргентині .
Й жодна падла рота ні відкрила серед ліваків , а на софок вона поклала взагалом . Й то була військова операція й за дрібний клаптик землі десь в районі майже Антарктиди .
Коли якісь терористи хапають заложників і щось вимагають, то всі розуміють, що терористи вб'ють себе і людей, тому ведуть переговори, щоб врятувати людей, знищивши терористів. І коли люди гинуть, то це трагедія як для рідних, так і для тих, хто ризикує життям для звільнення заложників.
А в даному випадку демократичний світ має справу з державами-терористами, всю владу в яких захоплено злочинним шляхом. Злочинці кількох режимів спільно протистоять демократії, володіють великими територіями та природними ресурсами, які використовують для посилення режимів.
Вони вже вчинили багато найтяжчих злочинів, включаючи масові вбивства, захоплення територій та майна, тортури.
Їм підпорядковані засоби масової інформації. Під злочини вони підвели "ідеологію" і "легалізували" ці злочини на всіх підконтрольних їм територіях.
Вони вимагають, щоб їх минулі, теперішні та майбутні злочини були визнані законними, щоб їм ніхто не заважав їх вчиняти.
А ще в їх повному розпорядженні величезна кількість ядерної, хімічної та біологічної зброї, великі можливості по її виробництву.
І в їх заложниках цілий світ. І вони загрожують знищити його разом з собою, якщо їх намагатимуться ліквідувати.
Так вже було, з режимом з СССР.
І ті, хто протистоять терористам, несуть відповідальність за порятунок не групи заложників, а порятунок світу від масштабного Зла. Якщо операція буде невдалою, то це стане трагедією для родичів заложників та тих, хто ризикує життям для їх звільнення. Буде траур і будуть зроблені висновки...
Якщо ж будуть невдалими силові дії по ліквідації терористичних режимів-держав, то загине вся цивілізація. І висновки робити не буде кому.
Тому кожний міліметр кроку виважується. Вірогідно, що демократична цивілізація вибрала шлях стримування злочинців і шлях змагання. Немає жодних сумнівів, що авторитарні режими прогрАють і вибухнуть зсередини. Це важкий, неприємний, довгий і гранично нелегкий шлях.
Але він єдиний, іншого немає. Шлях ядерного військового протистояння закінчиться перетворенням Землі на звуглену мертву планету.
Що, що, а вже північний потік очно можна було придушити, але бажання стати газовим хабом та перспективи роботи в газпромі переважали гнучкі принципи гедеерівської комсомолк меркель.
Вот именно поэтому надо ликвидировать не головку, это ничего не даст - надо выбивать табуретки под самим драконом, переиграть во всём, открыть населению глаза... Взорвать дракона изнутри. Обидно долго. Дорого. Противно. Но теперь уже окончательно и навсегда.
Недурак всё сам поймёт, без посторонней помощи.
https://www.youtube.com/watch?v=Ov1K-f930UA
Ви проти нас?! Готуйтесь до тортурів!
Так лучше? Что там тебе диван подсказывает?
Корупція - це рак, і цей рак теж має бути під санкціями. Або демократична і євроатлантична Україна, або кремлівський рак.
А еще отец мне рассказывал, что когда он сидел в лагере, самый жесткий конвой это был белорусский. Договориться о послаблении можно было со всеми, даже с кавказцами, но только не с белорусами.
Надо работать по-партизански: мочить, при каждой возможности,
как мочили немецких фашистов.
Звичайні сліди від кайданок.
І взагалі, судячи по тому що і як розповідає цей протасевич - він незабаром перетвориться на надюху савченко.
кати з КДБ Бєларуссії вірні послідовники цих двух вурдалаків...
Там, руководители ФБР/ЦРУ подали бы в отставку, а непосредственные участники - попали бы за решетку, начались бы расследования, а суд в жизни не принял бы показания, полученные таким образом...
А тут, это до лампочки.