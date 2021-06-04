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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Бутусов Юрій (3129) Протасевич Роман (296)

Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На кадрах інтерв'ю захопленого білоруського журналіста Романа Протасевича видно його зап'ястя зі слідами наручників. Це провал роботи КДБ Білорусі.

Про це у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Роман Протасевич дає зараз інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ, обмовляє себе без розбору, говорить про товаришів, "викриває" акції протесту, загалом, каже все, що зручно КДБ і Лукашенкові для дискредитації боротьби за свободу. А журналістка Tetiana Bezruk побачила деталь, яка показує, як із Протасевича вибили ці слова - КДБ не помітила, що зап'ястя Протасевича покалічені тугими наручниками, руки опухли".

Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтервю Протасевича зі слідами тортур на руках 01
Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтервю Протасевича зі слідами тортур на руках 02

Бутусов продовжив: "Уявляю, що вони роблять у в'язниці з подругою Протасевича Сапегою, щоб Роман був таким поступливим і так старанно демонстрував невимушене спілкування з поставленим КДБ ведучим. Ось ці руки - це повністю знищує всю достовірність всього того, що зараз вивергають в телеефірі, всі ті слова, які зараз змушують вимовити Романа".

Читайте також: Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках

"За це інтерв'ю треба вводити проти Лукашенка і його банди додаткові санкції", - резюмував Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 червня білоруський державний телеканал опублікував відео, на якому Роман Протасевич зізнається в організації масових заворушень.
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Топ коментарі
+81
Это провал КГБ Беларуси, - Бутусов об интервью Протасевича со следами пыток на руках - Цензор.НЕТ 8002
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03.06.2021 23:26
+59
Это не провал КГБ Беларуси . Это целенаправленная политика ФСБ росии по инкорпорации Беларуси в состав империи . Для запугивания людей подходит. Лукашенко изгой , которого ненавидят везде , дальше Путин приди , войска введи (с).
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03.06.2021 23:26
+56
В первую очередь это провал Европейской системы безопасности!
Правда это их ОЧЕРЕДНОЙ провал !
Европа не то что не смогла защитить человека... Она ведет себя - "на морозе"...
Ей ПОХЕР..., они как страусы спрятали голову в песок... мол мы ничего не видим... - не трогайте нас... Не понимая, что пока их голова в песке...хуйло подходит все ближе к их заднице...
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03.06.2021 23:32
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Тортури це тільки окремий різновид злочину . Дрібна деталь в цілому ланцюгу злочинів , який має значення в основному тільки до самого хлоця й тих , хто його любить .
А вусата мерзота вона йще й до Протасевича закатувала до смерті іншу людину .

Але час настав час пред"являти не тільки гопоті з Менську , але й тим хто мав й досі має можливості посунути мерзоту з Менську до Гааги , але як то кажуть : "business as usual" з їй лайновими "північними потоками" ...
Я кажу про Меркельшу , про Макрона .

Навіть для ***** й Ко. є сотня засобів зробити їх існування суцільним пеклом . З їх теріторією , з їх 150 млн. населення . А така дрібна пляма на мапі як картопляна диктатура давиться як тарган за місяць-два , коли є щире бажання це зробити . Й чоловічі яйця .
У Маргатет Тетчер таке було й вона за місяць придушила цілу зграю генералів в Аргентині .
Й жодна падла рота ні відкрила серед ліваків , а на софок вона поклала взагалом . Й то була військова операція й за дрібний клаптик землі десь в районі майже Антарктиди .
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04.06.2021 05:36 Відповісти
Дурня.
Коли якісь терористи хапають заложників і щось вимагають, то всі розуміють, що терористи вб'ють себе і людей, тому ведуть переговори, щоб врятувати людей, знищивши терористів. І коли люди гинуть, то це трагедія як для рідних, так і для тих, хто ризикує життям для звільнення заложників.
А в даному випадку демократичний світ має справу з державами-терористами, всю владу в яких захоплено злочинним шляхом. Злочинці кількох режимів спільно протистоять демократії, володіють великими територіями та природними ресурсами, які використовують для посилення режимів.
Вони вже вчинили багато найтяжчих злочинів, включаючи масові вбивства, захоплення територій та майна, тортури.
Їм підпорядковані засоби масової інформації. Під злочини вони підвели "ідеологію" і "легалізували" ці злочини на всіх підконтрольних їм територіях.
Вони вимагають, щоб їх минулі, теперішні та майбутні злочини були визнані законними, щоб їм ніхто не заважав їх вчиняти.
А ще в їх повному розпорядженні величезна кількість ядерної, хімічної та біологічної зброї, великі можливості по її виробництву.
І в їх заложниках цілий світ. І вони загрожують знищити його разом з собою, якщо їх намагатимуться ліквідувати.

Так вже було, з режимом з СССР.

І ті, хто протистоять терористам, несуть відповідальність за порятунок не групи заложників, а порятунок світу від масштабного Зла. Якщо операція буде невдалою, то це стане трагедією для родичів заложників та тих, хто ризикує життям для їх звільнення. Буде траур і будуть зроблені висновки...
Якщо ж будуть невдалими силові дії по ліквідації терористичних режимів-держав, то загине вся цивілізація. І висновки робити не буде кому.

Тому кожний міліметр кроку виважується. Вірогідно, що демократична цивілізація вибрала шлях стримування злочинців і шлях змагання. Немає жодних сумнівів, що авторитарні режими прогрАють і вибухнуть зсередини. Це важкий, неприємний, довгий і гранично нелегкий шлях.
Але він єдиний, іншого немає. Шлях ядерного військового протистояння закінчиться перетворенням Землі на звуглену мертву планету.
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04.06.2021 07:06 Відповісти
не виправдовуйте євро-шльондр та не заперечуйте їх "business as usual" з міжнародними злочинцями з масквабадського кремля.
Що, що, а вже північний потік очно можна було придушити, але бажання стати газовим хабом та перспективи роботи в газпромі переважали гнучкі принципи гедеерівської комсомолк меркель.
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04.06.2021 08:15 Відповісти
Лет через 50 ,когда сдохнет,х-ло и бульбофюрер.Убив и замучив тысячи людей.
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04.06.2021 08:35 Відповісти
Может и через 70. Ни смерть бульк , ни мерть хйла ничег не значат. Дракон имеет 3 головы, а преступные режимы - имеют множество голов. И каждая голова - отдельное хйло.

Вот именно поэтому надо ликвидировать не головку, это ничего не даст - надо выбивать табуретки под самим драконом, переиграть во всём, открыть населению глаза... Взорвать дракона изнутри. Обидно долго. Дорого. Противно. Но теперь уже окончательно и навсегда.
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04.06.2021 08:44 Відповісти
Ты в польше кем работаешь? Там уже во всю рабочий день. Сказочником?
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04.06.2021 08:48 Відповісти
У меня выходной. Как инвалид 2 группы, я имею право на сокращённую рабочую неделю. А ты прямо с плаца или блиндажа интересуешься, "полковник"?
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04.06.2021 08:52 Відповісти
У тебя похоже ,выходной каждый день ,как у инвалида.Ты да же такие слова как плац и блиндаж знаешь,похвально.
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04.06.2021 08:55 Відповісти
А ты приставлен мои выходные считать, как бухгалтерша, или в какой роли? Я знаю ещё мушку, целик и особенно курвиметр.
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04.06.2021 09:53 Відповісти
Да нет ,ты просто под этим флагом круглосуточно на этом сайте по всем вопросам.Я вот и интересуюсь ,где в польше такая работа?
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04.06.2021 10:25 Відповісти
Я в Интернете всегда, и дома, и на работе, потому что работаю за компьютером. Что ещё тебя удивляет? Станешь инвалидом, и ты будешь гулять не по паркам, скверам и горам, а в Интернете. Вэлкам в мой рай.
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04.06.2021 14:20 Відповісти
Помню, как совково-рашистский пдрс комментатор спортивный (тогда шел чм по ножному мячу) очччень перживал за сборную аргентины (*ани очччень в это трудное для страны время нуждаются в победе*)
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04.06.2021 10:33 Відповісти
Что такое ничего и как из этого сделать что-то. Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках - Цензор.НЕТ 7578
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04.06.2021 05:43 Відповісти
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец.
Недурак всё сам поймёт, без посторонней помощи. Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках - Цензор.НЕТ 3829
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04.06.2021 06:09 Відповісти
Майже "незабутні" 30-ті роки минулого століття. Далі по "сценарію" ще відмова рідні і громадський "осуд".
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04.06.2021 06:44 Відповісти
Я думаю, что это показательное выступление с устрашением инакомыслящих. Мол так будет с каждым.
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04.06.2021 06:53 Відповісти
Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках - Цензор.НЕТ 3079
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04.06.2021 07:17 Відповісти
Почему не дали ссылку на полное интервью??? Вышло оно на канале ОНТ, программа называется "Марков, ничего личного".

https://www.youtube.com/watch?v=Ov1K-f930UA
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04.06.2021 07:58 Відповісти
вусатий тарган замучив за роки узурпації ним влади не один десяток своїх опонентів та опозиціонерів... а на руках ботоксного Сцарька-лисогнома кров вже десятків, якщо не сотень тисяч загублених...
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04.06.2021 08:21 Відповісти
Привет млять от русскага мира, рассеяне ликуйте ві пабедилі
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04.06.2021 08:27 Відповісти
Товар ліцом, без всяких там гламурів,
Ви проти нас?! Готуйтесь до тортурів!
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04.06.2021 08:31 Відповісти
Ну, тут Европа должна выразить две глубокие обеспокоенности
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04.06.2021 08:36 Відповісти
Нет, конечно. Одну ядерную бомбу на Минск, вторую на Витебск.
Так лучше? Что там тебе диван подсказывает?
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04.06.2021 08:47 Відповісти
Может пора уже вводить настоящие санкции против Белоруси и Рашки? И прекратить уже торговать с режимами палачей собственного народа?
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04.06.2021 11:13 Відповісти
Ти впав з місяця? Це давно робиться. І перед доданням нових санкцій все ретельно прораховується, щоб мінімізувати шкоду для держав і партнерів. Наприклад, Україна замінює атомне паливо на паливо західного виробництва. Проте це неможливо зробити миттєво, це не вугілля. І зупинити половину АЕС Україна не може зі зрозумілих адекватним людям причин. Нема питань - не все робиться з міркувань користі для держави, корупційна складова дуже велика. Достатньо подивитися на елітні автомобілі на вулицях міст України. Достатньо подивитися на палаци навколо цих міст. Всі вони куплені на зароблене? Чи на вкрадені бюджети?
Корупція - це рак, і цей рак теж має бути під санкціями. Або демократична і євроатлантична Україна, або кремлівський рак.
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04.06.2021 14:16 Відповісти
В цьому "інтерв'ю" Протасевича примусили сказати, що він поважає Лукашенка, бо в того "сталевіі яйця". Які насправді в Луки яйця стане відомо лише після того, як його літак теж перехоплють в якомусь повітряному просторі винищувачі та перепровадять "бацьку" в Гаагу. А взагалі, світове суспільство мало б застосовувати подібний "механізм вилучення" для всіх диктаторів (за принципом: рішення ухвалюється білшістю Радбезу ООН, без права вето) -- це було б набагато гуманнішим для народів за війни.
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04.06.2021 08:40 Відповісти
для КГБ белаРашы это успех. а провал - это про народ Беларуси. это их провал и жить им теперь в белаРаше.
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04.06.2021 08:42 Відповісти
Какой провал? Им просто пох. Псам луки руки развязали.
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04.06.2021 09:00 Відповісти
Послушаем что мертвечучка хрюкнет. Наверное, комары покусали...
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04.06.2021 09:08 Відповісти
Он в конце интервью (которое, кстати, длилось более 4 часов) расплакался и заявил, что не хочет больше лезть в политику. Что хочет завести семью и перестать скрываться. Мда...
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04.06.2021 09:36 Відповісти
Пукашенко Лу
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04.06.2021 09:40 Відповісти
2й акт: завтра Лука ловит Тихановскую и та сознаётся, что не хотела стать президентом а хотела стать "бабочкой ночной"! Аххааха, потешно получается! А в нашей стране можно только людей воровать, это уже законно а вот пытать - зась!
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04.06.2021 10:21 Відповісти
А зачем в СИЗО надевать наручники, тем более так жёстко, что на руках ссадины?
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04.06.2021 10:37 Відповісти
Да ты тваааааааарь рашистская......
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04.06.2021 10:39 Відповісти
Вообще по хорошему ,во всем виноваты жители белорусии , это они взрастили этого Упыря . Пытки в 21-м веке это средневековье . Вопрос почему население не выходит на всеобщую забастовку ,это же просто ,не выйти на работу 😳 .Но зачем ,если 60% это положение дел устраивает 😡. Кого не устраивает тот давно уехал 🤔
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04.06.2021 10:05 Відповісти
Чтоб у тебя ,сученок , были такие следы всегда и повсеместно
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04.06.2021 10:42 Відповісти
Да ложил он на ваше мнение.Провал ,это то что вы привели к власти нелоха и зедебилов! Вот это провал и катастрофа,а бульбофюрер был таким 15 и 20 лет назад,когда убивал журналистов и пропадали люди.Просто всем выгодно это было забыть.
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04.06.2021 10:45 Відповісти
Украинцы за свою СВОБОДУ готовы были и шли на смерть.И победили! Белорусы не готовы. Слабаки революцию никогда не сделают.
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04.06.2021 10:49 Відповісти
Вражає і обличчя псевдожурналіста в погонах, який бере інтерв'ю у Протасевича. Дивиться так, ніби приміряється, куди ввігнати кулю...
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04.06.2021 11:03 Відповісти
У поліцейській країні не так вже й легко революцію робити революціонерам. За ними всіма дуже швидко прийдуть, та миттєво придушать осередок. Не знаю, може я помиляюсь, але люди там залякані саме силовиками, а кагебешна репресивна машина працює як швейцарський годинник, ще краще ніж у совку.
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04.06.2021 11:12 Відповісти
показали "бомбера" от лукавого... белорусы не украинцы и не румыны - безрогая розмазня для стрижки шерсти...
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04.06.2021 11:18 Відповісти
Ещё в годы ссср я слышал от пожилого напарника по работе, что в ГУЛАГе белорусы не сидели, я спросил а почему только другие а белорусы нет, он мне сказал как раз то что мы видим сейчас.
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04.06.2021 11:42 Відповісти
Не помню, кто-то из дисидентов тоже рассказывал, что в лагерях сидели дисиденты-латыши, евреи, эстонцы, грузины, украинцы, а белорусов не было...
А еще отец мне рассказывал, что когда он сидел в лагере, самый жесткий конвой это был белорусский. Договориться о послаблении можно было со всеми, даже с кавказцами, но только не с белорусами.
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04.06.2021 23:04 Відповісти
Это следы от приставленных к рукам контактов тока.Так же хайские арабы пытали пленных одэров(азэров).
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04.06.2021 11:23 Відповісти
Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках - Цензор.НЕТ 5151
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04.06.2021 13:28 Відповісти
Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках - Цензор.НЕТ 4742
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04.06.2021 13:30 Відповісти
Для тех кто хавает помои пропагандонов "фиолетово", им дают услышать то, ЧТО ОНИ ХОТЯТ СЛЫШАТЬ, а если кто будет говорить иначе, то все будут отрицать. В престуалениях УЗУРПАТОРОВ прежде всего виновны послушные и ТУПЫЕ БАРАНЫ, которые все это терпят или того хуже соглашаются!
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04.06.2021 14:32 Відповісти
Он рассказал что канал NEXTA финансирует российский олигарх, "руководящий крупной российской компанией". Интересно кто бы это мог быть.
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04.06.2021 15:03 Відповісти
БЕДНА ДИТИНА!!! ПОКАЛІЧИЛИ ТІЛО Й ДУШУ!!! ТА НЕМА В БІЛОРУСІ Й КОМУ ЗАСТУПИТИСЯ ЗА НЬОГО!!! БО БІЛОРУСИ ДУМАЮТЬ ШО РЕВОЛЮЦІЮ МОНА ЗРОБИТИ МИРНИМ ШЛЯХОМ!!! ТА ВИ ДУРНІ ЧИ ШО???? НІКОЛИ ВИ НЕ ЗРОБИТЕ РЕВОЛЮЦІЮ БЕЗ КРОВІ!!! НА ЖАЛЬ ТАКУ РАКОВУ ПУХЛИНУ ЯК ЛУКАШЕНКО МОЖЛИВО ВИДАЛИТИ ТІЛЬКИ З КРОВЬЮ!!! ТА ТРЕБА ВСЯ ВОЛЯ НАРОДУ, ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ ПЕРЕМОГТИ, ТА НЕ БОЯТИСЯ СИЛОВИКІВ, А ДРУЖНО ПІДІЙМАТИСЯ, БАСТУВАТЬ І ЙТИ НА ПРОЛОМ! ІНАКШЕ БЕЛОРАША, БЕЗПРЕДЕЛ СИЛОВИКІВ, ПУСТЕ МАЙБУТНЕ, БЕЗРАДІСНЕ ІСНУВАННЯ!!!
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04.06.2021 15:12 Відповісти
Бастовать - пустое дело. Чтобы загребли и покалечили.
Надо работать по-партизански: мочить, при каждой возможности,
как мочили немецких фашистов.
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04.06.2021 20:16 Відповісти
Та чи не "тортури"... Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках - Цензор.НЕТ 9625
Звичайні сліди від кайданок.
І взагалі, судячи по тому що і як розповідає цей протасевич - він незабаром перетвориться на надюху савченко.
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04.06.2021 16:26 Відповісти
У меня от дачной работы вообще руки как клешни у рака.
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04.06.2021 17:12 Відповісти
Нажаль білоруси так і не зрозуміли свою помилку - диктаторів шаріками і ківтами не скидають ... Це провал КДБ Білорусі, - Бутусов про інтерв'ю Протасевича зі слідами тортур на руках - Цензор.НЕТ 2836
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04.06.2021 18:38 Відповісти
прізнаніє - царіца даказатєльств, як учив таваріСч сралін і його вірний прокурор вяшінскій.


кати з КДБ Бєларуссії вірні послідовники цих двух вурдалаків...
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04.06.2021 20:04 Відповісти
Это было бы провалом где нибудь в США.
Там, руководители ФБР/ЦРУ подали бы в отставку, а непосредственные участники - попали бы за решетку, начались бы расследования, а суд в жизни не принял бы показания, полученные таким образом...
А тут, это до лампочки.
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04.06.2021 21:28 Відповісти
Наивные белорусы хотели победить бескровно, при каждом случае подчеркивая -это не майдан, в результате получили и кровь и поражение. Какими нужно быть наивными и незрелыми чтобы прятаться в росии. Но любой опыт есть положительный. Ни одна нация, ни один народ не рождается бескровно. У белорусов все только начинается.
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04.06.2021 23:34 Відповісти
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