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Євросоюз в ОБСЄ нагадав Росії, що Україна має відновити контроль над усім кордоном з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз в ОБСЄ нагадав Росії, що Україна має відновити контроль над усім кордоном з РФ

Євросоюз нагадав Росії, що Мінський комплекс заходів передбачає відновлення Україною повного контролю над всією протяжністю її кордону з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це сталося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.

"Мінський комплекс заходів включає зобов’язання щодо відновлення Україною повного контролю над усім своїм міжнародним кордоном. Таким чином, ефективний та всебічний моніторинг цього кордону є невід'ємною частиною стійкого політичного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання.

На цьому тлі у Євросоюзі вказали про свою підтримку розширення спостережної місії ОБСЄ на усі прикордонні пункти на російсько-українському державному кордоні, а також для контролю території між цими пунктами

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У цьому зв’язку у ЄС також висловили розчарування, що через позицію Російської Федерації не вдалося досягти консенсусу щодо звичного продовження на чотири місяці мандата Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску у "Гуково" та "Донецьк". Продовження з ініціативи РФ мандата місії лише на два місяці "негативно позначиться на плануванні операцій та ефективному управлінні Місії та є кроком назад з точки зору пошуку стійкого мирного врегулювання конфлікту".

Окремо у Євросоюзі заявили, що шкодують з приводу того, що Росія, через два місяці після незвичного нарощування військ біля кордону з Україною та в окупованому Криму, досі не взяла участь у механізмах зниження ризиків за Віденським документом. Євроспільнота також поновила заклик до РФ виконати її ж зобов’язання за цим документом ОБСЄ від 2011 року.

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Автор: Наталя Джума
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"комплекс мероприятий включает обязательства по восстановлению Украина полного контроля над всем своим международным рубежом "

- я так понимаю, что с Крымом включительно !!!?
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04.06.2021 01:07 Відповісти
...напомнил ..., ха -ха трижды!!!! ...и так до следующего пришествия !!? ...заканчивайте это цирк , Євросоюз в ОБСЄ нагадав Росії, що Україна має відновити контроль над усім кордоном з РФ - Цензор.НЕТ 7300 лучше иногда жувать, чем открывать иииппало!!!)
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04.06.2021 11:06 Відповісти
...Евросоюз напомнил России, что---- с этого места всем ржать бесконтрольно и громко до слюней на метр! Вот же лицедеи с рыбьими глазами.
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04.06.2021 01:14 Відповісти
Ты смело в бой пойдёшь? *)
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04.06.2021 01:31 Відповісти
жаргон/шансон/рупь/скрєп
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04.06.2021 05:49 Відповісти
Если в РФ начнется конфликт и при этом конфликте и хаосе начнутся поджигаться нефтяные вышки, то цены на нефть в мире взлетят. Тоже самое по газу и другим ресурсам. Потому другим корпорациям мировым продающим эти ресурсы это выгодно. когда США бомбили Ирак в 1991 году и поджигались и взрывались вышки, то цены на нефть взлетели с 13 долларов до 40 за баррель. Если взорвать вышки РФ, то цены взлетят до 200 долларов наверное за баррель.
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04.06.2021 02:45 Відповісти
Але перед відновленням контролю за кордоном - Україна має багато чого зробити у відповідності до "мінських домовленостей".
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04.06.2021 05:45 Відповісти
 
 