Євросоюз в ОБСЄ нагадав Росії, що Україна має відновити контроль над усім кордоном з РФ

Євросоюз нагадав Росії, що Мінський комплекс заходів передбачає відновлення Україною повного контролю над всією протяжністю її кордону з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це сталося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.

"Мінський комплекс заходів включає зобов’язання щодо відновлення Україною повного контролю над усім своїм міжнародним кордоном. Таким чином, ефективний та всебічний моніторинг цього кордону є невід'ємною частиною стійкого політичного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання.

На цьому тлі у Євросоюзі вказали про свою підтримку розширення спостережної місії ОБСЄ на усі прикордонні пункти на російсько-українському державному кордоні, а також для контролю території між цими пунктами

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У цьому зв’язку у ЄС також висловили розчарування, що через позицію Російської Федерації не вдалося досягти консенсусу щодо звичного продовження на чотири місяці мандата Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску у "Гуково" та "Донецьк". Продовження з ініціативи РФ мандата місії лише на два місяці "негативно позначиться на плануванні операцій та ефективному управлінні Місії та є кроком назад з точки зору пошуку стійкого мирного врегулювання конфлікту".

Окремо у Євросоюзі заявили, що шкодують з приводу того, що Росія, через два місяці після незвичного нарощування військ біля кордону з Україною та в окупованому Криму, досі не взяла участь у механізмах зниження ризиків за Віденським документом. Євроспільнота також поновила заклик до РФ виконати її ж зобов’язання за цим документом ОБСЄ від 2011 року.

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