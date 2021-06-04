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журналістика (1615) Венедіктова (756)

Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова

У правоохоронців немає успіху у встановленні замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, Олеся Бузини та Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми "Право на владу".

"Правоохоронці не мають успіхів, які я б принесла на прапорах і могла ними пишатися. Я б хотіла розпочати сьогоднішній ефір з вибачень перед сім'ями загиблих (Гонгадзе, Бузини і Шеремета. - Ред.). Так, події відбувалися набагато раніше, ніж я потрапила в систему, але це не має жодного значення. І прокуратура, що координує всі правоохоронні органи, несе відповідальність за результат", - сказала вона, додавши, що не має жодних ілюзій у тому, що "замовники цих вбивств - люди з влади".

За словами Венедіктової, відносно легко знайти виконавців, але абсолютно інша справа - це замовники вбивств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Бузина олесик - журналист ухаххахахахаха У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8247
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04.06.2021 03:06
+18
а шо по гонгадзе не ясно? есть заказчики , есть организаторы, есть исполнители.
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04.06.2021 02:35
+10
У зелёных и Петушарий был журналистом! Не уверен, что и сейчас по другому...
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04.06.2021 06:57
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а шо по гонгадзе не ясно? есть заказчики , есть организаторы, есть исполнители.
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04.06.2021 02:35 Відповісти
Там человек самолинчевался, тут эта роль очевидно Авакову, прородителю мразей полицаев
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04.06.2021 07:24 Відповісти
ваша Зешобла , угробила жизнь Антоненко , и не понесла расплаты
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04.06.2021 07:59 Відповісти
"У правоохранителей нет успеха, которые я бы принесла на знаменах и могла ими гордиться. Я бы хотела..."

ThePlan | План Зеленского.10.04.2019 Первые десять решений в случае победы. "Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ... Неофициально другие собеседники LIGA.net в окружении Зеленского называют такие имена: ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши."У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6005
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04.06.2021 08:11 Відповісти
Чучма, убивця Гонгадзе, відкупився від якуновича грошима свого зятька, відкупився у такий же спосіб від сиволапого гетьмана, про вувузєлу щось не чути.
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04.06.2021 09:31 Відповісти
Бузина олесик - журналист ухаххахахахаха У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8247
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04.06.2021 03:06 Відповісти
У зелёных и Петушарий был журналистом! Не уверен, что и сейчас по другому...
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04.06.2021 06:57 Відповісти
Шо, у секты Петушария подгорает? Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8438
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04.06.2021 10:28 Відповісти
Так, трохи ріже вухо - Шеремет, Гонгадзе і... Бузина.
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04.06.2021 07:54 Відповісти
Потвору бузину навіть чисто по-людські не шкода. Воно своїми антиукраїнськими опусами призвело до "руской вєсни" на бамбасі.
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04.06.2021 09:33 Відповісти
Честно говоря у прокуратуры ещё с 2014 года нет никаких серьёзных результатов. Непонятно за что налогоплатильщики платят им зарплату
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04.06.2021 04:30 Відповісти
А что до 2014-го прокуратура возглавляемая пшонкой сильно много чего раскрывала?
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04.06.2021 08:02 Відповісти
Зато я знаю,что белорусских журналистов заказал Лукашеску,Шеремета,Протасевича,Ивулина и Писаренко... У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9379 У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9379
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04.06.2021 04:49 Відповісти
Ивулин и Писаренко спортивные журналисты просто бесследно исчезли кстати,как и многие белорусские Майданцы с 10 августа прошлого года....КГБ Лукашеску,единственное в дохлом Совке сохранило советскую аббревиатуру...зловещее КГБ
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04.06.2021 04:53 Відповісти
Скільки ще буде тягнуттся перехідний період в огпу? Слідство, усі види нагляду, інститут і законодавство процесуального керівництва в огпу давно повинно бути знищено. Звісно, зручний інструмент політичного тиску, настільки універсальний, що ним можуть керувати макака.
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04.06.2021 05:42 Відповісти
По признанию Генерального прокурора и остальным фактам у ГПУ вообще нет никаких успехов! Впрочем как и остальных "силовых структур!: НАБУ, ГБР, САП, НАПК, ЦПКУ, АМКУ и т.п. Видна работа только НАЦПОЛИЦИИ И СБУ!
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04.06.2021 06:07 Відповісти
Аваков следит за тобой. С помощью камер. Попробуй только сказать что-то не то.
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04.06.2021 08:46 Відповісти
и не будет)никогда в этой жопе без реформ вашей гнилой конторы и без экономического национализма(читай социализма)Все развитые страны уже давно живут при социализме.еще с 60-70 .Там у людей нормальный социал,ты не умрешь с голоду,не потеряешь хату если заболел или потерял работу или старый просто
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04.06.2021 06:12 Відповісти
Раскрывается лишь зиппер на штанах, когда отлить невмоготу.
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04.06.2021 06:17 Відповісти
правоохранители? чьего права охранители?
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04.06.2021 06:27 Відповісти
Заявляю с уверенностью, что преступников, а преследуют жертв - полиция выродки
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04.06.2021 07:25 Відповісти
ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, А ВЫ ЗНАЕТЕ И НЕ ГОВОРИТЕ ПРО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ТО ВЫ ТО ЖЕ ВИНОВНЫ !!! И ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ !!!
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04.06.2021 06:28 Відповісти
Всем всё известно, но корупцию никто не отменял !
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04.06.2021 06:30 Відповісти
А з презів бувших почати -слабо?
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04.06.2021 06:35 Відповісти
мразь
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04.06.2021 06:35 Відповісти
про убийство Александра Музычко ничего не известно ?
а как с заявлением Кравчука, что Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора ?
это известно ?
ублюдочное государство НА УКРАИНЕ
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04.06.2021 06:37 Відповісти
Страна лживых выродков узурпаторов власти - полицейских
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04.06.2021 07:26 Відповісти
Убивця Сашка Музичка - аваков. Він цього і не приховує.
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04.06.2021 09:34 Відповісти
сколько Аваков заплатил Зеленскому за клоунаду с обвинениями
Кузьменко и Антоненко ?
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04.06.2021 06:48 Відповісти
Народні депутати від фракції "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують підвищити пенсійний вік українців.
Його ініціаторами є голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, нардепи Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк та інші. А может этих "депутаток" не надо вакцинировать, а лучше простерилизовать? тогда и будут успехи в расследованиях...
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04.06.2021 06:56 Відповісти
"По словам Венедиктовой, относительно легко найти исполнителей."

Конечно легко, если посадить невиновных по делу Шеремета только за то, что они Майдановцы и как все мы считают твоего Бубочку говном. У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 443
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04.06.2021 07:03 Відповісти
Як це немає успіхів? А брифінг в грудні 2019 року поставив же "крапку" в справі про вбивство Шеремета!
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04.06.2021 07:09 Відповісти
У нас пока нет успехов в раскрытии заказчиков убийств известных журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 914
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04.06.2021 07:15 Відповісти
Ну, в раскрытии нет...Но в другом - в повышении благосостояния, своего, мужа, брата свата почему молчишь? Скромничаешь? Так шо повесь на флаг и вперед! Расскажи зетипиллам - им понравится.
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04.06.2021 07:19 Відповісти
Мусорье больше всех хотеоотповесииь дело, очень похоже -Аваков, его мусорамоиморозки совсем охренели, меня обворовали твари и крышуют мразей взяточников,и которые тупо вымогали взятки, причем мусорские родственники также в теме
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04.06.2021 07:21 Відповісти
Это так сейчас называется профнепригодность-Нет успехов.
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04.06.2021 07:25 Відповісти
Нет успехов - значит пора готовить три конверта
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04.06.2021 07:47 Відповісти
...ОП $50 млн, ВРУ $20 млн, іншим $10 млн.
Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5230
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04.06.2021 08:34 Відповісти
Можна сказати, що навіть не шукали.
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04.06.2021 08:04 Відповісти
...імєються
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04.06.2021 08:28 Відповісти
...ы не буде
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04.06.2021 08:27 Відповісти
Зато в карманах сплошные успехи
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04.06.2021 08:38 Відповісти
Нема успіхів? Так ідіть на хер!
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04.06.2021 09:20 Відповісти
Нахер - занадто багато честі. У сракку!
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04.06.2021 09:36 Відповісти
Вы просто нехотите.
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04.06.2021 09:38 Відповісти
А у вас вообще хоть какие-то успехи есть, шариковы?
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04.06.2021 10:01 Відповісти
Как ублюдки-прокурВоры "раскрывают" чего-то там, я знаю по Конотопу. Редкостные мрази и сепарня. Духовность на нуле. Убийцы, которые используют гопников. Входят в системообразующие звенья длинной, антиукраинской, цепи.
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04.06.2021 11:21 Відповісти
 
 