Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
У правоохоронців немає успіху у встановленні замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, Олеся Бузини та Павла Шеремета.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми "Право на владу".
"Правоохоронці не мають успіхів, які я б принесла на прапорах і могла ними пишатися. Я б хотіла розпочати сьогоднішній ефір з вибачень перед сім'ями загиблих (Гонгадзе, Бузини і Шеремета. - Ред.). Так, події відбувалися набагато раніше, ніж я потрапила в систему, але це не має жодного значення. І прокуратура, що координує всі правоохоронні органи, несе відповідальність за результат", - сказала вона, додавши, що не має жодних ілюзій у тому, що "замовники цих вбивств - люди з влади".
За словами Венедіктової, відносно легко знайти виконавців, але абсолютно інша справа - це замовники вбивств.
Будь ласка, зачекайте...
ThePlan | План Зеленского.10.04.2019 Первые десять решений в случае победы. "Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ... Неофициально другие собеседники LIGA.net в окружении Зеленского называют такие имена: ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши."
а как с заявлением Кравчука, что Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора ?
это известно ?
ублюдочное государство НА УКРАИНЕ
Кузьменко и Антоненко ?
Його ініціаторами є голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, нардепи Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк та інші. А может этих "депутаток" не надо вакцинировать, а лучше простерилизовать? тогда и будут успехи в расследованиях...
Конечно легко, если посадить невиновных по делу Шеремета только за то, что они Майдановцы и как все мы считают твоего Бубочку говном.