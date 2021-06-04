УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16256 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
604 5
обстріл (21071) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Станом на 7 ранку 4 червня зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

Крім того повідомляється, що впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4147 транспортних засобів та 4525 осіб. Виявлено 66 адміністративних правопорушень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дестабілізаційні дії РФ спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії із залученням НАТО, - Шмигаль

За вказаний період поліцейськими розкрито 6 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 937 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 810 осіб. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувала 1 особа.

Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8607
показати весь коментар
04.06.2021 08:15 Відповісти
патаму шта энта храшданская вайна

Мой сын прошел подготовку в России. Мать ДНРовца рассказала правду
показати весь коментар
04.06.2021 08:18 Відповісти
Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6964Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7438 Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2305
показати весь коментар
04.06.2021 08:20 Відповісти
Російські найманці відкривали вогонь із 82-мм мінометів у районі Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3322 Расея распространяет в ООН фейки о Гражданской войне в Украине, при этом отхватила себе украинский Крым, большую часть водного пространства Чёрного и Азовского морей, а также часть угольного бассейна Донецкой области и в гибели детей на оккупированной части Украины обвиняет стороны Гражданского придуманного ею конфликта...
показати весь коментар
04.06.2021 08:35 Відповісти
 
 