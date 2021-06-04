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В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала

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В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала

В Україні зафіксовано 2266 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2266 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 82 дитини та 20 медпрацівників.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 01 госпіталізовано – 963 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 01 летальних випадків – 95;

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 01 одужало – 8291 особа;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 04 методом ПЛР – 28 696 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 04 методом ІФА – 11 858 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 04 експрес-тестами – 20 767 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Євросоюзі розпочали вакцинацію підлітків

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 07 захворіло – 2 211 683 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 07 одужало – 2 080 382 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 07 летальних випадків – 51 054;

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 290 345.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 95 людей, зафіксовано 2266 нових випадків зараження, 8291 особа видужала 14

Автор: Наталя Джума
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 95 человек, зафиксированы 2 266 новых случаев заражения, 8 291 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 7341
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04.06.2021 08:14 Відповісти
Днепропетровская область стабильный лидер за сутки - 20-30 (и более) умерших, есть над чем задуматься областному медицинскому начальству.
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04.06.2021 10:05 Відповісти
Провал Зеленским программы вакцинации украинцев попадает под понятие "геноцид" или упоминание об этом факте таки заблокируют законом об антисемитизме?
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04.06.2021 12:19 Відповісти
 
 