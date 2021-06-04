"Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця

У київському пологовому будинку №2 із січня припинили видавати бебі-бокси.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Грішин, передає Цензор.НЕТ.

"У пологовому будинку № 2 немає бебі-боксів. Немає із січня, обіцяють десь у червні завезти. Наскільки я розумію, їх ніде немає", - написав він.

Журналіст зазначив, що замість бебі-боксів отримують 5 тис. грн.

"Ну, як отримуєш, йдеш у "Приват" відкриваєш спеціальну картку, береш довідки/свідоцтва, йдеш в районний соцзахист, подаєш документи, чекаєш 6 днів на ухвалення рішення, і потім протягом 45 робочих (!) днів отримаєш гроші. Які можна витратити у певному переліку магазинів", - написав Грішин.

"Дуже зручно для жінки, яка щойно народила. Діджиталізація, яку ми заслужили. Дякую, дуже дякую", - додав він.

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У коментарях під дописом журналіста думки користувачів соцмережі традиційно розділилися.













Нагадаємо, із 24 жовтня 2020 року уряд повернув бебі-бокси, однак тепер батьки можуть вибрати між "пакунком малюка" і 5 тис. гривень на картку. Якщо ж на момент виписки бебі-боксів у лікарні немає, але сім'я хоче саме пакунок, потрібно взяти в пологовому будинку довідку про неотримання бебі-боксу і протягом 30 днів з дня народження дитини подати заяву в орган соцзахисту населення за місцем проживання або перебування. До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини.

А щоб отримати грошову компенсацію, потрібно взяти в пологовому будинку довідку про неотримання "пакунку малюка", відкрити картку в "Приватбанку" та подати заяву та копії низки документів до відділу соцзахисту.



