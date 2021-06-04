"Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У київському пологовому будинку №2 із січня припинили видавати бебі-бокси.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Грішин, передає Цензор.НЕТ.
"У пологовому будинку № 2 немає бебі-боксів. Немає із січня, обіцяють десь у червні завезти. Наскільки я розумію, їх ніде немає", - написав він.
Журналіст зазначив, що замість бебі-боксів отримують 5 тис. грн.
"Ну, як отримуєш, йдеш у "Приват" відкриваєш спеціальну картку, береш довідки/свідоцтва, йдеш в районний соцзахист, подаєш документи, чекаєш 6 днів на ухвалення рішення, і потім протягом 45 робочих (!) днів отримаєш гроші. Які можна витратити у певному переліку магазинів", - написав Грішин.
"Дуже зручно для жінки, яка щойно народила. Діджиталізація, яку ми заслужили. Дякую, дуже дякую", - додав він.
У коментарях під дописом журналіста думки користувачів соцмережі традиційно розділилися.
Нагадаємо, із 24 жовтня 2020 року уряд повернув бебі-бокси, однак тепер батьки можуть вибрати між "пакунком малюка" і 5 тис. гривень на картку. Якщо ж на момент виписки бебі-боксів у лікарні немає, але сім'я хоче саме пакунок, потрібно взяти в пологовому будинку довідку про неотримання бебі-боксу і протягом 30 днів з дня народження дитини подати заяву в орган соцзахисту населення за місцем проживання або перебування. До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини.
А щоб отримати грошову компенсацію, потрібно взяти в пологовому будинку довідку про неотримання "пакунку малюка", відкрити картку в "Приватбанку" та подати заяву та копії низки документів до відділу соцзахисту.
Будь ласка, зачекайте...
Чтобы оформить эти 5 тыс мы с женой потратили месяц и 45 дней ожидания.
Жена была после кесарево, карточку в Привате на меня не открыли, только на того открывают, кто в декрете...... Бред. Она плохо чувствует себя, а надо только ее присутствие.
Тупорылые ЗЕленые обезьяны под управлением тупого Клоуна уже достали.
ЗЕ-дебілам:"Якщо ви прокинулись, вранці, із страшним післявиборчим похміллям, у обісраних трусах, не думайте, що це - ворожа диверсія... Може, ви просто всралися?"
Кацапе - заткни пельку!
2018 рік.
Роженицы в 7 областях Украины начали получать бэби-боксы, - Минсоцполитики.
https://censor.net/ru/news/3086670/rojenitsy_v_7_oblastyah_ukrainy_nachali_poluchat_bebiboksy_minsotspolitiki
Якщо видача бебібоксів в донецькій області почалась пізніше, це не спростує вашу брехню "При Гросі не було ні боксів ні грошей компенсації".
Тестується, коректується, а потім впроваджується по всій країні.
Так коли лікарняні не виплачували місяцями?
"Так коли лікарняні не виплачували місяцями?"
Що і потрібно було довести.
Коли був такий треш з невиплатою лікарняних за кілька місяців, як при цих недороблених діджиталізаторах?
Він не з ордло, але дуже специфічний.
Для "73%" це норма. ((
Жаль, что у 75% просто нет мозгов.
Ярі прихильників ВО свободи, та ще й з Донбасу... ))
Якщо ти не в темі і не віриш мені, то зайди хоча б на форуми мамочок та почитай!
В нормальній родині зарання готуються до народження дитини .
а я все не міг доперти, чого ти все жаби постиш... он воно що
дрило кацариле
Чувак, в тебе взагалі серце є?
Скажіть чесно, хтос очікував інших результатів ?
Со времен ухода "шоколадного барыги" от беби боксов-одни обещания, как и от всего остального. Клоуны выбрали ЗЕленых проходимцев, а наслаждаются теперь все.
Я от не розумію, нафіга для цих 5000 грн окрему картку? От коли 10 тис. при народженні дають (а потім по 860 грн в місяць на дитину), то гроші надходять дружині на зарплатну картку Привата. Чому 5000 грн туди ж не можна? Нафіга цей зайвий геморой?
Терпіть, які обрали їх.
А було колись так
http://old.avr.org.ua/index.php/viewDoc/5602/