УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16567 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 959 37
Зеленський (17450) олігарх (688) ЗМІ (1244) Ткач Михайло (118)

Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію призведе до того, що великі ЗМІ перепишуть на "фунтів".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Михайло Ткач, коментуючи законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, передає Цензор.НЕТ.

"Не секрет, що Зеленський став президентом, в тому числі, завдяки олігархам. Хтось допомагав більше, хтось менше, а хтось просто не заважав. Хоча консенсус було видно в ефірах відповідних телеканалів так точно. Не секрет що президент Зеленський не сприймає критику у ЗМІ. І дуже чутливий до будь-яких згадок з негативною конотацією. І на власному прикладі розуміє, як легко за допомогою ЗМІ з мільйонами телеглядачів по той бік екранів зробити президентом будь-яку людину з позитивним бекграундом, яка просто буде обіцяти не робити того, що розчарувало електорат у його передникові. Тому зараз той олігархічний вплив на ЗМІ, який, власне, і зробив його президентом, сприймається як загроза", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського спрямований не проти олігархів, а проти держслужбовців, депутатів і силовиків, які вирішать грати проти президентської вертикалі, - Ступак

"У нас зараз нема Антимонопольного комітету, який має можливості боротися з монополіями? Де постійні штрафи? Зараз нема монополій? У нас зараз нема СБУ, ГПУ і антикорупційних органів, які мають можливості відслідковувати зв‘язки депутатів і посадовців з олігархами? Де гучні справи та викриття? Зараз ніхто не пов‘язаний ні з ким? Жоден депутат фракції "Слуга народу" не працює на олігарха? Жоден депутат Верховної Ради не є частиною монополій та фінансово-промислових груп? Чому не діють закони, які вже існують?" - цікавиться Ткач.

"За два роки президентства за фактично авторитарної влади президент не зміг змусити олігархів виконувати бодай чинне законодавство. Суспільство не побачило навіть спроб. Але ще один закон все вирішить, кажуть вони. Вирішить, що великі ЗМІ попереписують на "фунтів"", - резюмував журналіст.

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили 01
Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Не корчь из себя патриота Зе-обезьяна
Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 4335
показати весь коментар
04.06.2021 09:31
+8
Да не пишите вы "Зеленский"! Пишите сразу и точно - КОЛОМОЙСКИЙ. Тогда многие вещи становятся логичными и объяснимыми. Хотя от этого не становятся порядочными и законными.
показати весь коментар
04.06.2021 09:17
+8
В кабінеті півшостого живе.фото нада?
показати весь коментар
04.06.2021 09:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не пишите вы "Зеленский"! Пишите сразу и точно - КОЛОМОЙСКИЙ. Тогда многие вещи становятся логичными и объяснимыми. Хотя от этого не становятся порядочными и законными.
показати весь коментар
04.06.2021 09:17 Відповісти
А де зараз Беня?Мабуть у креслі Президента сидить,чи у ВР головує?
показати весь коментар
04.06.2021 09:18 Відповісти
В кабінеті півшостого живе.фото нада?
показати весь коментар
04.06.2021 09:20 Відповісти
Я тобі звісно вірю,як Пуйлу))
показати весь коментар
04.06.2021 09:26 Відповісти
Та ты тупой зебил телевизору веришь, почему б не поверить и в это?
показати весь коментар
04.06.2021 10:20 Відповісти
В мене нема телевізору,а ти його дивися?
показати весь коментар
04.06.2021 10:35 Відповісти
По радіво подивись.
показати весь коментар
04.06.2021 14:08 Відповісти
Заметил какой тупо рашистский ответ "нет телевизора". Рашоорки не смотрят телевизор, они им живут и даже разговаривают с ним.
показати весь коментар
04.06.2021 14:14 Відповісти
Единственный, перед кем стоит пепельница на совещании в кабинете президента это Коломойский. Помнишь эту фоточку? Найди, полюбуйся. И вообще, какого хера бородатая бабушка делает в кабинете президента, да еще и с такой наглой рожей? Я тут вопросительные знаки ставлю, хотя это совершенно лишнее, ответы знают все, кроме тебя, недалекого. Ты в курсе, по сколько Беня доплачивает слугам урода в конвертах ежемесячно? Представляешь, сколько отгребает зеля или разумков с арахамией? Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 2580
показати весь коментар
04.06.2021 09:43 Відповісти
Гарний закон,якщо викормиши олігархів виють))
показати весь коментар
04.06.2021 09:17 Відповісти
Дурак!
Все СМИ напрямую на "олигархов" не записаны разве что кроме ТРК ПРЯМИЙ, который Порошенко купил и оформил на себя, чтобы Зеленский не смог его закрыть.
А по этому "закону" ни Ахметов, ни Медведчук олигархами не являются!!! Странный закон не находите?
показати весь коментар
04.06.2021 09:22 Відповісти
Я не розумію свинособачу мову))
показати весь коментар
04.06.2021 09:27 Відповісти
Не корчь из себя патриота Зе-обезьяна
Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 4335
показати весь коментар
04.06.2021 09:31 Відповісти
При владі зграя "шимпанЗе".
показати весь коментар
04.06.2021 09:50 Відповісти
дурнику, ти й людської не зрозумієш Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 3716
Михайло Ткач - журналіст "свободівського" проекту "Схеми"... розумієш до чого я веду? ЗЕботва пісяє окропом від розслідувань цієї програми, а ти отак взяв і одним махом нівелював творчий доробок "соросят" Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели - Цензор.НЕТ 6456
показати весь коментар
04.06.2021 09:31 Відповісти
І шо тепер робити?Журналіст це той хто викладає новини,а не казки про біле телятко))
показати весь коментар
04.06.2021 09:46 Відповісти
серйозно? "викладає новини"? ВИКЛАДАЄ???
я перепрошую, а ти дійсно українець?
показати весь коментар
04.06.2021 09:48 Відповісти
Для бикодорів,в Українській мові значення слова "викладати" має сім різних не пов"язаних між собою окремих дій))
показати весь коментар
04.06.2021 10:43 Відповісти
і жодної пов'язаної з безпосередньою діяльністю журналіста Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 9024
ти ДБЛ Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 7979
показати весь коментар
04.06.2021 15:25 Відповісти
Про телятко тут мычишь ты, зепил!)))
показати весь коментар
04.06.2021 10:22 Відповісти
Клоун тем "законом" решил переписать понятие "олигах" и вместо того, чтобы конкретизировать критерии связи политики и бизнеса, он подменил их решением СНБО, которой ему подчинен и привязал туда СМИ!
В принципе как и предполагалось, этот закон, подвязан исключительно под Порошенко, хотя с точки зрения банальной логики, олигархом он не является, хотя бы потому, что: 1. его бизнес не связан с политикой и доступом к бюджету; 2. Он находится в оппозиции (олигарх не может находиться в оппозиции в принципе)
показати весь коментар
04.06.2021 09:28 Відповісти
Емм, за цим законом Косюк, наприклад, не вважається олігархом, бо в нього ні газети, ні канала немає... А ти палац його бачив? Точно не олігарх?))
показати весь коментар
04.06.2021 09:55 Відповісти
олигарх это не чел с палацом. Это тот кто имеет финансовый ресурс и медийное экономическое и политическое влияние. Если у тебя просто много бабок - ты не олигарх☝️
показати весь коментар
04.06.2021 09:58 Відповісти
Ну Косюк має економічний і політичний вплив, але не медійний... Як і Тарута, до речі! Тарута теж не олігарх?
показати весь коментар
04.06.2021 10:05 Відповісти
хто его знает. Но что если нормальных правоохранителей, прокуратуры, судов нету то закон-бамашка не поможет то это факт
показати весь коментар
04.06.2021 10:22 Відповісти
Відкриваємо статті про олігархів часів Яника чи Пороха - і що ж ми бачимо? І Косюк, і Тарута в олігархи записані! Мабуть журналістам краще знати...
показати весь коментар
04.06.2021 10:06 Відповісти
НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ!!!
Что по вашему тот же Трамп олигарх? Да миллионер, да политик...да упоротый, но это не значит что он олигарх!!!
Олигарх это тот чей бизнес и его доходы СВЯЗАНЫ с политикой: нет доступа к политике - нет доходов, нет доходов - нет доступа к политике!
Ахметов - классический олигарх поскольку его доходы в энергетике и металлургии напрямую связаны с его полит. влиянием и при этом, сам он политиком не является!
А для влияния через "медиа", вовсе не обязательно владеть "медиа" - вполне достаточно иметь кучу бабла (или договорняки с владельцами каналов), за которое СМИ будут вливать в уши идиотам, все что угодно
показати весь коментар
04.06.2021 11:55 Відповісти
Жалок шут на троне короля. Жалко, что еще не всем дошло.
показати весь коментар
04.06.2021 09:22 Відповісти
есть настолько упоротьіе, что до них не дойдет никогда. таких где-то от 7 до 15 %
показати весь коментар
04.06.2021 09:39 Відповісти
Если бы он принимал решения просто подбрасывая монету пользы было бы больше.
показати весь коментар
04.06.2021 09:35 Відповісти
"Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели"

Или-или.
А пока напёрстки.
P.S, Жалуйтесь, рыги, на своих - рыгов Януковича-Порошенко
показати весь коментар
04.06.2021 09:45 Відповісти
Хватит уже херню нести: заставлять должен не зеля а суды и правоохранительные органы. Которых у нас пока нету. А без них и ничего нету
показати весь коментар
04.06.2021 09:55 Відповісти
А что зеля сделал с судами за 2 года? Может попытался реформировать? Хера с два!
показати весь коментар
04.06.2021 10:20 Відповісти
тю так он и пришёл чтобы коррупцию эксплуатировать. а его предвыборные обещания - развод для лохов и кидок. я это сразу знал, если что. так много и жирно обещают тогда когда собираются делать наоборот
показати весь коментар
04.06.2021 10:24 Відповісти
Видання «Дзеркало тижня» опублікувало уривки з проекту закону про олігархів. Виявилося, що вся боротьба з олігархами зводиться до боротьби з їхніми ЗМІ. Згідно проекту олігарх це особа яка: приймає участь в політичному житті країни, здійснює вплив на ЗМІ та здійснює контроль над значною за обсягом господарчою діяльністю. При чому «приймати участь в політичній діяльності» за задумкою авторів проекту, означає в тому числі контролювати ЗМІ, що поширює інформацію політичного характеру.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк фактично назвав інформацію «ДТ» фейком. В унісон з ним проспівав голова РНБО Данілов. Відповідь «Дзеркала тижня» була нечувано різка: «ZN.UA вважає за необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати». Фокус в тому, що «ДТ» теж наближене до влади. Спікер ВР Разумков - людина не чужа до головреда «ДТ» Юлії Мостової, плюс подейкують про зв'язок з «Дзеркалом» голови РНБО Данілова, через Михайла Бродського. Поява документа на шпальтах всеукраїнського видання - не випадкова.
Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви? Дмитро "Калинчук" Вовнянко
показати весь коментар
04.06.2021 11:06 Відповісти
Вже приймають ставку, коли "ЗеГаркуша" побіжить в Оман чи Катар? Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 5665 Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 5665
показати весь коментар
04.06.2021 11:39 Відповісти
Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили - Цензор.НЕТ 9355
показати весь коментар
04.06.2021 18:55 Відповісти
 
 