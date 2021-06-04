Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили
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Законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію призведе до того, що великі ЗМІ перепишуть на "фунтів".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Михайло Ткач, коментуючи законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, передає Цензор.НЕТ.
"Не секрет, що Зеленський став президентом, в тому числі, завдяки олігархам. Хтось допомагав більше, хтось менше, а хтось просто не заважав. Хоча консенсус було видно в ефірах відповідних телеканалів так точно. Не секрет що президент Зеленський не сприймає критику у ЗМІ. І дуже чутливий до будь-яких згадок з негативною конотацією. І на власному прикладі розуміє, як легко за допомогою ЗМІ з мільйонами телеглядачів по той бік екранів зробити президентом будь-яку людину з позитивним бекграундом, яка просто буде обіцяти не робити того, що розчарувало електорат у його передникові. Тому зараз той олігархічний вплив на ЗМІ, який, власне, і зробив його президентом, сприймається як загроза", - зазначив він.
"У нас зараз нема Антимонопольного комітету, який має можливості боротися з монополіями? Де постійні штрафи? Зараз нема монополій? У нас зараз нема СБУ, ГПУ і антикорупційних органів, які мають можливості відслідковувати зв‘язки депутатів і посадовців з олігархами? Де гучні справи та викриття? Зараз ніхто не пов‘язаний ні з ким? Жоден депутат фракції "Слуга народу" не працює на олігарха? Жоден депутат Верховної Ради не є частиною монополій та фінансово-промислових груп? Чому не діють закони, які вже існують?" - цікавиться Ткач.
"За два роки президентства за фактично авторитарної влади президент не зміг змусити олігархів виконувати бодай чинне законодавство. Суспільство не побачило навіть спроб. Але ще один закон все вирішить, кажуть вони. Вирішить, що великі ЗМІ попереписують на "фунтів"", - резюмував журналіст.
Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
Будь ласка, зачекайте...
Все СМИ напрямую на "олигархов" не записаны разве что кроме ТРК ПРЯМИЙ, который Порошенко купил и оформил на себя, чтобы Зеленский не смог его закрыть.
А по этому "закону" ни Ахметов, ни Медведчук олигархами не являются!!! Странный закон не находите?
Михайло Ткач - журналіст "свободівського" проекту "Схеми"... розумієш до чого я веду? ЗЕботва пісяє окропом від розслідувань цієї програми, а ти отак взяв і одним махом нівелював творчий доробок "соросят"
я перепрошую, а ти дійсно українець?
ти ДБЛ
В принципе как и предполагалось, этот закон, подвязан исключительно под Порошенко, хотя с точки зрения банальной логики, олигархом он не является, хотя бы потому, что: 1. его бизнес не связан с политикой и доступом к бюджету; 2. Он находится в оппозиции (олигарх не может находиться в оппозиции в принципе)
Что по вашему тот же Трамп олигарх? Да миллионер, да политик...да упоротый, но это не значит что он олигарх!!!
Олигарх это тот чей бизнес и его доходы СВЯЗАНЫ с политикой: нет доступа к политике - нет доходов, нет доходов - нет доступа к политике!
Ахметов - классический олигарх поскольку его доходы в энергетике и металлургии напрямую связаны с его полит. влиянием и при этом, сам он политиком не является!
А для влияния через "медиа", вовсе не обязательно владеть "медиа" - вполне достаточно иметь кучу бабла (или договорняки с владельцами каналов), за которое СМИ будут вливать в уши идиотам, все что угодно
Или-или.
А пока напёрстки.
P.S, Жалуйтесь, рыги, на своих - рыгов Януковича-Порошенко
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк фактично назвав інформацію «ДТ» фейком. В унісон з ним проспівав голова РНБО Данілов. Відповідь «Дзеркала тижня» була нечувано різка: «ZN.UA вважає за необхідне зазначити таке. Михайлу Подоляку брехати як дихати». Фокус в тому, що «ДТ» теж наближене до влади. Спікер ВР Разумков - людина не чужа до головреда «ДТ» Юлії Мостової, плюс подейкують про зв'язок з «Дзеркалом» голови РНБО Данілова, через Михайла Бродського. Поява документа на шпальтах всеукраїнського видання - не випадкова.
Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви? Дмитро "Калинчук" Вовнянко