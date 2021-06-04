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Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 червня у світі зареєстрували 474 555 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 734 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 172 914 703 випадки інфікування, з них 474 555 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 717 430 осіб, з них 10 734 за минулу добу.

Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 155,6 млн осіб.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 840 осіб, загалом - 1 123 663, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція й Туреччина.

Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 29-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 17-ту та 2-гу позицію відповідно.

Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Спасибо Зе-команде, за то, что Украина, наконец попала в мировые ТОП
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04.06.2021 09:19 Відповісти
Речь об абсолютных цифрах, они не объективны. Публикуйте "кол-во смертей на 100 тыс. населения". А рашка - это не Европа.
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04.06.2021 09:22 Відповісти
Нічого дивного за відсутності лікування від коронавірусу та відсутності справжньої вакцинації.
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04.06.2021 09:36 Відповісти
И как там поживает наш новый герой-минзрав? Чем занят: новой курточкой или все-таки делом -- дачей/домом? Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6776
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04.06.2021 10:06 Відповісти
Спасибо зе-манде. Ведь благодаря их закону про антисемизм, короновирус побежден, по крайней мере в голове одного недоумка из кривого рога.
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04.06.2021 10:11 Відповісти
«Синька» против коронавируса.
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f1a9dd39a79474cf7f7bb35
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04.06.2021 12:07 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
После предыдущей власти с нуля подняли санэпидем службу в Украине и добились хороших результатов на сегодня в борьбе с коронавирусом! Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1457
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04.06.2021 13:15 Відповісти
Стало известно, кто стоит за фейковыми новостями против вакцинации

«В социальных сетях ведутся широкомасштабные кампании по дезинформации, направленные против вакцин западных производителей. Иногда на кону стоят и большие деньги», - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5687
«В середине мая ютубер Мирко Дрочманн получил странное письмо. Дрочманн ведет канал на Youtube под названием MrWissen2Go, на который подписано 1,5 млн человек. Он должен принять участие в информационной кампании о прививках против Covid-19, написал блогеру отправитель письма. Как говорилось в сообщении, якобы произошла утечка данных о многочисленных смертельных случаях после вакцинации препаратами Pfizer/Biontech. Автор письма спросил, не хочет ли Дрочманн в своих видеороликах предостеречь от вакцинации препаратами Pfizer/Biontech - разумеется, за вознаграждение», - повествует журналистка Александра Брем.http://rusjev.net/2021/06/04/stalo-izvestno-kto-stoit-za-fejkovymi-novostyami-protiv-vakczinaczii/
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05.06.2021 08:58 Відповісти
«Дрочманн решил изучить, кто стоит за этим предложением, и быстро выяснил: никакой утечки данных не было. И это не информационная кампания, а кампания дезинформации. Люди, стоящие за этой акцией, находятся в России. Дрочманн был не единственным ютубером, с которым они связались и который предал это огласке», - напоминает издание.
«Эта кампания является частью гораздо большей проблемы», - говорит Дэниел Роджерс, эксперт по киберпреступности из Нью-Йоркского университета и директор проекта «Глобальный индекс дезинформации (GDI)».
«Мы наблюдаем три основные тенденции, - говорит Роджерс. - Во-первых, есть акции, которые преследуют геополитические цели, за ними стоят такие государства, как Россия». Во-вторых, по его словам, предпринимаются попытки заработать на дезинформации деньги, и, в-третьих, есть политически мотивированные акции правых кругов».
«Уже несколько месяцев эксперты наблюдают в социальных сетях кампании, направленные на дискредитацию западноевропейских и американских производителей вакцин. Отчет рабочей группы «ЕС против дезинформации» недавно показал более сотни таких попыток, осуществленных в европейских странах только за последние месяцы. За ними стоят в основном российские субъекты. Так, среди прочего, они пытались дискредитировать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). «Наглость этой новой кампании, направленной на ютуберов, меня поразила», - говорит Роджерс».
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05.06.2021 09:00 Відповісти
 
 