Україна посідає 17 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 3 червня у світі зареєстрували 474 555 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 734 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 172 914 703 випадки інфікування, з них 474 555 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 717 430 осіб, з них 10 734 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 155,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція й Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 29-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 17-ту та 2-гу позицію відповідно.
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«В социальных сетях ведутся широкомасштабные кампании по дезинформации, направленные против вакцин западных производителей. Иногда на кону стоят и большие деньги», - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
«В середине мая ютубер Мирко Дрочманн получил странное письмо. Дрочманн ведет канал на Youtube под названием MrWissen2Go, на который подписано 1,5 млн человек. Он должен принять участие в информационной кампании о прививках против Covid-19, написал блогеру отправитель письма. Как говорилось в сообщении, якобы произошла утечка данных о многочисленных смертельных случаях после вакцинации препаратами Pfizer/Biontech. Автор письма спросил, не хочет ли Дрочманн в своих видеороликах предостеречь от вакцинации препаратами Pfizer/Biontech - разумеется, за вознаграждение», - повествует журналистка Александра Брем.http://rusjev.net/2021/06/04/stalo-izvestno-kto-stoit-za-fejkovymi-novostyami-protiv-vakczinaczii/
«Эта кампания является частью гораздо большей проблемы», - говорит Дэниел Роджерс, эксперт по киберпреступности из Нью-Йоркского университета и директор проекта «Глобальный индекс дезинформации (GDI)».
«Мы наблюдаем три основные тенденции, - говорит Роджерс. - Во-первых, есть акции, которые преследуют геополитические цели, за ними стоят такие государства, как Россия». Во-вторых, по его словам, предпринимаются попытки заработать на дезинформации деньги, и, в-третьих, есть политически мотивированные акции правых кругов».
«Уже несколько месяцев эксперты наблюдают в социальных сетях кампании, направленные на дискредитацию западноевропейских и американских производителей вакцин. Отчет рабочей группы «ЕС против дезинформации» недавно показал более сотни таких попыток, осуществленных в европейских странах только за последние месяцы. За ними стоят в основном российские субъекты. Так, среди прочего, они пытались дискредитировать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). «Наглость этой новой кампании, направленной на ютуберов, меня поразила», - говорит Роджерс».