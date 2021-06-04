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Новини Суспільство
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Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

"Укравтодор" скоротив збитки більш ніж у 16 разів за підсумками минулого року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За даними фінансового звіту 2020 року, "Укравтодору" вдалося скоротити збитки більш ніж у 16 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Одним із ключових факторів, котрий допоміг збільшити прибутковість державних підприємств "з орбіти" Укравтодору стала реалізація президентської програми "Велике будівництво"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 2020 року керівництво "Укравтодору" системно працює над максимальним розвитком економічно активних підприємств.

Зазначається, що до сфери управління Державного агентства належать 23 суб'єкти господарювання державного сектору економіки.

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Сумарно 23 суб'єкти господарювання отримали збиток у розмірі 116,5 млн грн. У 2019 ця сума була в 16,3 раза більше - тобто 1,60 млрд грн.

В "Укравтодорі" повідомили, що за минулий рік 11 економічно активних підприємств отримали чистий прибуток 13,5 млн грн. Лідером серед них стало ДП "ДерждорНДІ" з прибутком 9,4 млн грн. Тим часом АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" завершило рік зі збитками в розмірі 130 млн грн. Для порівняння, в 2019 році збиток становив 443,2 млн грн, а в 2018 - 314,7 млн ​​грн. Зараз готують пропозиції щодо реформування ДАК для зменшення збитковості підприємства.

"Укравтодор" провів внутрішній аудит, ініціював кримінальні провадження у регіональних структурах, де були виявлені корупційні порушення. І хоча значна частина облавтодорів була штучним чином доведена до банкрутства, АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" володіє значними матеріально-технічними ресурсами, деякі з яких - є частиною критичної інфраструктури держави", - наголошується в повідомленні.

Кабмін вже затвердив Наглядову раду, яка займається стратегічним розвитком АТ "ДАК" Автомобільні дороги України", його фінансовою діяльністю, внутрішнім аудитом та корпоративною діяльністю.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
ЄтА нужнА в книгу рекордАв ГІнЬЄса занЬЄсті. Забить во ФсЄ учЄбнікі міровой економікІ как моНА за год в цЄлЬних ШиШнаЦАть раз сАкрАтітьтвоюмать убиткі "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7634 "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7039
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04.06.2021 09:44
+2
І багато ти отримав з прибутків Нафтогазу?А дороги дійсно гарні будують))
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04.06.2021 09:33
+2
Причому отримавши 40 млрд, скоротили збитки. Мля це якась невідома математика. Отримати 100 грн за роботу принести додому 6 і сказати я зменшив збитки в 16 разів😂😂
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04.06.2021 10:03
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Ти диви,і дороги будують,і збитки зменьшились,а хіба раніше так не можливо було?
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04.06.2021 09:28 Відповісти
это все байден животворящий + хоть какой-никакой профессионализм в командах
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04.06.2021 09:31 Відповісти
Это да, вон как энергоатом расцвёл при прохфесиоаналах "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 2270
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04.06.2021 09:34 Відповісти
Пару лет назад и Нафтогаз был с прибылью, а сейчас не знает как убытки сократить...
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04.06.2021 09:31 Відповісти
І багато ти отримав з прибутків Нафтогазу?А дороги дійсно гарні будують))
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04.06.2021 09:33 Відповісти
Их не стоят, а ДОСТРАИВАЮТ. Посмотри на даты начала - тоже все не менее двухлетней давности.
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04.06.2021 09:35 Відповісти
Їх ще Апій планував будувати,Зеля ні чого не робе))
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04.06.2021 09:38 Відповісти
потерпевший вiслюк лишь рефлексирует на животворящие пинки то с кремля, то с Вашингтона "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 741
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04.06.2021 09:43 Відповісти
и много ты по этим дорогам поездишь, с убытками нафтогазу? А с дороги дійсно гарно ворують - всем внукам зебарыги хватит))
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04.06.2021 09:37 Відповісти
Я у Нафтогазі не працюю,а от Кобєльов непогано там прикурив для мами зі Штатів))
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04.06.2021 09:39 Відповісти
Ага, ишо он пинджак степанову купил, и ленке хату в Крыму подбросил "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 8948
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04.06.2021 09:41 Відповісти
А вот и прибутки нафтогазу: Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов
Шоб было понятно: поставщики тепла бабло с людей собрали, а сами за газ не заплатили, теперь потерпевший вiслюк спишет им долги и покроет за счет бюджета, т.е. люди, которые заплатили за тепло, заплатят теперь по второму разу из своих налогов. Много ходов очка "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 4566
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04.06.2021 09:46 Відповісти
И зебилы прибарахлились "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 9761
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04.06.2021 09:33 Відповісти
Примечателен, сам факт того, что "Автодор" вообще имеет убытки и к тому же в 2019 году, когда стоимость работ, выросла по сравнению со стоимостью при "барыгах" в 3 раза, а так же в разы выросла сама сумма ("Большой зе-берибан")
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04.06.2021 09:49 Відповісти
На цифры смотрел? Между тем АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" завершило год с убытками в размере 130 млн грн. Для сравнения, в 2019 году убыток составил 443,2 млн грн, а в 2018 - 314,7 млн грн. Эта пабеда зесрани.
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04.06.2021 09:35 Відповісти
До 2019 року дорогу будував тільки Міхо у Одеській області,і то не добудував,не дали йому))
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04.06.2021 09:41 Відповісти
ну а щас-то ему хоть стулья дали для охвиса непредсказуемых рехворм?
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04.06.2021 09:46 Відповісти
Еще прибавьте тот факт, что при "барых" стоимость дорожных работ была в 3 раза меньше!!!
Зе-логика: поднимаем стоимость в 3 раза, убыток растет на 1/3.
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04.06.2021 09:51 Відповісти
если не воровать то да
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04.06.2021 09:37 Відповісти
вкласти більше ста мільярдів гривень у Велике крадівництво,щоб отримати прибуток 13,5 млн ?
Та чому ж,...можна було.
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04.06.2021 09:53 Відповісти
Мы должны ликовать? Украинцам нужны дороги, а не победные реляции Укравтодора.
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04.06.2021 09:34 Відповісти
Да. Миллиарды закатывают в асфальт а прибыли в строительных компаниях нет. Одни убытки. Как такое может быть? Как такие фирмы могут существовать?
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04.06.2021 09:40 Відповісти
ЄтА нужнА в книгу рекордАв ГІнЬЄса занЬЄсті. Забить во ФсЄ учЄбнікі міровой економікІ как моНА за год в цЄлЬних ШиШнаЦАть раз сАкрАтітьтвоюмать убиткі "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7634 "Укравтодор" сократил убытки более чем в 16 раз по итогам прошлого года - Цензор.НЕТ 7039
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04.06.2021 09:44 Відповісти
Причому отримавши 40 млрд, скоротили збитки. Мля це якась невідома математика. Отримати 100 грн за роботу принести додому 6 і сказати я зменшив збитки в 16 разів😂😂
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04.06.2021 10:03 Відповісти
Ха-ха!
"Сократіл убиткі !"
Ще пару-трійку ковідних фондів туди закинути, і майже на нулі вийде типо.

Щось не віриться.
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04.06.2021 12:58 Відповісти
 
 