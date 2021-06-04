"Укравтодор" скоротив збитки більш ніж у 16 разів за підсумками минулого року

За даними фінансового звіту 2020 року, "Укравтодору" вдалося скоротити збитки більш ніж у 16 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Одним із ключових факторів, котрий допоміг збільшити прибутковість державних підприємств "з орбіти" Укравтодору стала реалізація президентської програми "Велике будівництво"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 2020 року керівництво "Укравтодору" системно працює над максимальним розвитком економічно активних підприємств.

Зазначається, що до сфери управління Державного агентства належать 23 суб'єкти господарювання державного сектору економіки.

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Сумарно 23 суб'єкти господарювання отримали збиток у розмірі 116,5 млн грн. У 2019 ця сума була в 16,3 раза більше - тобто 1,60 млрд грн.

В "Укравтодорі" повідомили, що за минулий рік 11 економічно активних підприємств отримали чистий прибуток 13,5 млн грн. Лідером серед них стало ДП "ДерждорНДІ" з прибутком 9,4 млн грн. Тим часом АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" завершило рік зі збитками в розмірі 130 млн грн. Для порівняння, в 2019 році збиток становив 443,2 млн грн, а в 2018 - 314,7 млн ​​грн. Зараз готують пропозиції щодо реформування ДАК для зменшення збитковості підприємства.

"Укравтодор" провів внутрішній аудит, ініціював кримінальні провадження у регіональних структурах, де були виявлені корупційні порушення. І хоча значна частина облавтодорів була штучним чином доведена до банкрутства, АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" володіє значними матеріально-технічними ресурсами, деякі з яких - є частиною критичної інфраструктури держави", - наголошується в повідомленні.

Кабмін вже затвердив Наглядову раду, яка займається стратегічним розвитком АТ "ДАК" Автомобільні дороги України", його фінансовою діяльністю, внутрішнім аудитом та корпоративною діяльністю.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.