Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Вадим Головинский
показати весь коментар04.06.2021 09:34
+3 jklpqrs
показати весь коментар04.06.2021 10:01
+3 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар04.06.2021 10:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Это будет прорыв!
tZE inform
@tZEinform
Володимир Зеленський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.
Ну, понеслось. У Зеленского загадили все информационное пространство имитацией бурной деятельности президента. То он поручил одно, то поручил другое.
Но в реальности цель этого «95-го квартала» одна: отвлечь внимание и недовольство украинцев от повышения тарифов на газ с мая, полного провала вакцинации и начала дерибана земли с 1 июля.
Ребята, ну не думайте, что вы умнее всех. По крайне мере - меня точно не обмануть))))
пустой трёп и набивание карманов
Марьяна Безуглая из Слуги Народа, которая занимается нацбезопасностью еслишо, не смолга ответить га вопрос: "Сколько стран входят в НАТО?"
"Прошу не задавать конкретных вопросов" - сказала Марьяна, поймала в подмышке блоху и увлеченно её съела. Наверное.
Мне всегда кажется, что люди, которые любят отвечать на НЕконкретные вопросы, непременно блохасты, имеют сплошной надбровный валик и иногда для убедительности швыряются фекалиями.
Эх, почему меня не родили в Швейцарии?
Там сыр, там часы, мировая банковская система.
И всё это в шоколаде…👍🏼😊
Что у нас за места такие, накуренные?
Доброе утро впрочем. С пятничкой вас.
Таня Адамс
В реестрах нет ограничений на использование имуществом лиц, указанных в санкционном указе президента 169/2021 от 21.04.2021…
Итак, прямое доказательство, что санкции СНБОУ, придуманные Владимиром Зебердымухамедовичем ради пиара - пиар и фейк.
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке парламентарий Александр Дубинский.
Вот ответ ДП Национальные информационные системы, которое является держателем всех имущественных реестров в Украине.
Ограничений на использование имуществом лиц, указанных в санкционном указе президента 169/2021 от 21.04.2021 - в реестрах нет.
Напомню, 1 пунктом указа президента о введении персональных санкций является запрет на любое использование активов.
Если его нет - санкции фейк. Можем больше к этому вопросу не возвращаться.