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Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО

У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО зараз фактично - і Генпрокуратура, і НАЗК, і податкова, і суд. Не можна підміняти роботу інституцій, - віцеспікерка Кондратюк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А НАТО знає що ми будемо "поглиблювати"? Зеленский созывает заседание СНБО: рассмотрят 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 9153
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04.06.2021 09:34
+3
идиот...
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04.06.2021 10:01
+3
Пятничный квн переименовали в снбо, но суть не меняется - клоунада должна продолжатся.
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04.06.2021 10:07
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А НАТО знає що ми будемо "поглиблювати"? Зеленский созывает заседание СНБО: рассмотрят 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 9153
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04.06.2021 09:34 Відповісти
А это не имеет никакого значения. Зеленский сказал "надо!", мы ответили "есть!" ))
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04.06.2021 09:36 Відповісти
Реакция НАТО
Зеленский созывает заседание СНБО: рассмотрят 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 3375
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04.06.2021 09:39 Відповісти
Углубление сотрудничества в оральную полость, на больше они не способны!
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04.06.2021 09:41 Відповісти
Ну шо 25%,плакати--"НОТО нет" вже приготували?
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04.06.2021 09:42 Відповісти
И назначить спец представителем Николая Левченко Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО - Цензор.НЕТ 1136
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04.06.2021 09:48 Відповісти
Возможно зеленский разрешит НАТО сотрудничать с Украиной ?
Это будет прорыв!
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04.06.2021 09:57 Відповісти
Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО - Цензор.НЕТ 7624 "Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО"- на сабранії каґала будєм рєшать вапросікі , а пра ната запілім відосікі!
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04.06.2021 09:57 Відповісти
СНБО не даст теперь олигарху Ахме тову поднять цену на электроэнергию до 3грн за квтт?
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04.06.2021 10:01 Відповісти
идиот...
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04.06.2021 10:01 Відповісти
Пятничный квн переименовали в снбо, но суть не меняется - клоунада должна продолжатся.
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04.06.2021 10:07 Відповісти
Це вже не "клоунада". Що не так?
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04.06.2021 11:19 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

Володимир Зеленський висловився на підтримку пропозиції щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України

Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги.
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04.06.2021 10:11 Відповісти
и почему мне это напоминает - диктатуру - да так легче - ну чем мы тогда от цапов отличаемся ? или от Белоруси?
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04.06.2021 10:16 Відповісти
Зеленський скликає засідання РНБО: розглянуть 8 питань, зокрема поглиблення співробітництва з НАТО - Цензор.НЕТ 4888
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04.06.2021 10:24 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

Ну, понеслось. У Зеленского загадили все информационное пространство имитацией бурной деятельности президента. То он поручил одно, то поручил другое.

Но в реальности цель этого «95-го квартала» одна: отвлечь внимание и недовольство украинцев от повышения тарифов на газ с мая, полного провала вакцинации и начала дерибана земли с 1 июля.

Ребята, ну не думайте, что вы умнее всех. По крайне мере - меня точно не обмануть))))
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04.06.2021 10:42 Відповісти
На цьому засіданні РНБО будуть введені нові санкції проти осіб , які порушують правила дорожнього руху і переходять дорогу в невстановленому місці. Будуть також введені санкції проти Дизель шоу, як прямих конкурентів 95 кварталу, проти карманників, форточників, і проти осіб без постійного місця проживання( скорочено БОМЖ)
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04.06.2021 10:43 Відповісти
Ви такий розумний, все знаєте наперед. Аж страшно.
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04.06.2021 11:25 Відповісти
что хорошеоо ожидать от членограя ?
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04.06.2021 11:58 Відповісти
Что они могут решить ,если там нормального человека нет !
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04.06.2021 11:06 Відповісти
Позавчера зе-команда грозилась повышать градус, сегодня собираются что-то углублять!) Работы, не початый край)))
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04.06.2021 11:24 Відповісти
Президент вчиться.
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04.06.2021 11:27 Відповісти
... вчиться сцарювать одноосібно
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04.06.2021 11:41 Відповісти
вони сьогодні заслухают презентацію Данілова про углублєнноє тестірованіє на олігархізм - чере задницю, хто готовий буде її підставить для встановлення атріцатєльного діагнозу
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04.06.2021 11:40 Відповісти
і наступає вєчєр пятніци ВДРУГ! і Савіку нічим маніпулювати - през падбросіт тємок
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04.06.2021 11:38 Відповісти
клован членограй стебётся с лохов,
пустой трёп и набивание карманов
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04.06.2021 11:57 Відповісти
Из рубрики ,,В мире животных». 😀
Марьяна Безуглая из Слуги Народа, которая занимается нацбезопасностью еслишо, не смолга ответить га вопрос: "Сколько стран входят в НАТО?"
"Прошу не задавать конкретных вопросов" - сказала Марьяна, поймала в подмышке блоху и увлеченно её съела. Наверное.
Мне всегда кажется, что люди, которые любят отвечать на НЕконкретные вопросы, непременно блохасты, имеют сплошной надбровный валик и иногда для убедительности швыряются фекалиями.
Эх, почему меня не родили в Швейцарии?
Там сыр, там часы, мировая банковская система.
И всё это в шоколаде…👍🏼😊
Что у нас за места такие, накуренные?
Доброе утро впрочем. С пятничкой вас.

Таня Адамс
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04.06.2021 12:01 Відповісти
Придуманные Зеленским санкции СНБО - это фейк и пиар: доказательства - нардеп 4 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 1

В реестрах нет ограничений на использование имуществом лиц, указанных в санкционном указе президента 169/2021 от 21.04.2021…
Итак, прямое доказательство, что санкции СНБОУ, придуманные Владимиром Зебердымухамедовичем ради пиара - пиар и фейк.
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке парламентарий Александр Дубинский.
Вот ответ ДП Национальные информационные системы, которое является держателем всех имущественных реестров в Украине.
Ограничений на использование имуществом лиц, указанных в санкционном указе президента 169/2021 от 21.04.2021 - в реестрах нет.
Напомню, 1 пунктом указа президента о введении персональных санкций является запрет на любое использование активов.
Если его нет - санкции фейк. Можем больше к этому вопросу не возвращаться.
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04.06.2021 12:57 Відповісти
Интересно,патроны будем сами поставлять в армию или клянчить у НАТО? В смысле углубоения.
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04.06.2021 13:19 Відповісти
Засідання 95 кварталу. Чисто поржати.
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04.06.2021 13:32 Відповісти
"Смотреть надо глубже, а мыслить ширше." (М.С. Горбачев)
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04.06.2021 13:56 Відповісти
​РНБО должны немедленно закрывать страну для выезда и въезда! Потому что сейчас появился вирус страшнее коронавируса - это черная плесень и по миру уже тысячи зараженных и эпидемия охватывает мир с большой скоростью. Если не закрыться, то эта плесень окажется и в Украине, а судя по тому, как проходит с коронавирусом все меры, то мы все сдохнем мать вашу. Закрывайте к чертям страну от греха подальше и быстро это делайте ибо эта плесень уже и в РФ даже зафиксирована. Также все и с коронавирусом было, что сначала в РФ, а потом оно и к нам пришло и также сейчас из опыта понятно будет и с плесенью. А плесень эта ужас настоящий! Там хуже, чем от сифилиса, что от сифилиса нос отпадает, а в ютубе видео, что плесень разъедает человека полностью, и вырезают глаза и лицо срезают - ужас! И все зараженное плесенью нужно срезать или оно будет полностью съедать человека. Блин, ну опять очевидно, что жопа надвигается на страну и если опять не закроют страну, то смерти будут на их совести и за это их надо казнить будет. Закрытие страны - это вопрос не то, что нац безопасности, а это вопрос выживания нации. Закройте страну, и убедитесь скоро, что сделали правильно. Нельзя быть такими глупыми. У Украины нету возможностей для хорошей медицины и мер безопасности. Украине нужно закрыться. Закройте на 2 месяца хотя бы и увидите, что будет происходить по миру, та уже видно, что эта плесень, как коронавирус по всему миру случаи пошли, и сейчас оно распространится, что будет, как коронавирус, только страшнее и смертельнее во много раз!
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04.06.2021 16:14 Відповісти
 
 