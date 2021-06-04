"Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ
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Екснардеп ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії і нещодавно повернувся в Україну, погрожував журналісту Віталію Сичу.
Про це повідомив у Facebook головний редактор НВ Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.
"Сім років тому під час Революції Гідності напередодні важливого політичного голосування в парламенті я виклав тут у ФБ телефонні номери регіоналів. У центрі Києва тоді вже розстрілювали людей. Тоді питання стояло так: перетворимося ми на якусь подобу Білорусі років на 20, або вирушимо в невідоме, але вільне плавання. Сталося друге, чому я, безсумнівно, радий. Звичайно, не всі з того списку регіоналів залишилися задоволені. Шість років потому, майже рівно рік тому, я отримав таке повідомлення від колишнього регіонала і секретаря Донецької міськради Миколи Левченка. А сьогодні дізнався, що всі кримінальні справи проти нього закрито і він повернувся в Україну (новина - в першому коментарі). Непогано ми за 7 років просунулися в судовій реформі та відновленні справедливості, про що і був Майдан", - розповів Сич.
Нагадаємо, екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну.
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Сич гнув своє "Зєля чесний, хороший, команда в нього перспективна, прогресивна."
Чому пересічні українці розумніші за головредів сичів?
Денис Казанский: Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину.
Все уголовные дела против него в Украине закрыты.
Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия.
Ну что, поверили?
Мудрий нарід на це повністю заслуговує....
в Украіну , так як на росіі красти не дають , а істи хочеться !
Решение было вынесено судьей Олегом Линником, после чего он подал в отставку. Олег Линник также известен в СМИ, как судья, который приговорил к условному сроку руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.
В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.
И кто был в те времена президентом?