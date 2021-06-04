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"Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екснардеп ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії і нещодавно повернувся в Україну, погрожував журналісту Віталію Сичу.

Про це повідомив у Facebook головний редактор НВ Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.

"Сім років тому під час Революції Гідності напередодні важливого політичного голосування в парламенті я виклав тут у ФБ телефонні номери регіоналів. У центрі Києва тоді вже розстрілювали людей. Тоді питання стояло так: перетворимося ми на якусь подобу Білорусі років на 20, або вирушимо в невідоме, але вільне плавання. Сталося друге, чому я, безсумнівно, радий. Звичайно, не всі з того списку регіоналів залишилися задоволені. Шість років потому, майже рівно рік тому, я отримав таке повідомлення від колишнього регіонала і секретаря Донецької міськради Миколи Левченка. А сьогодні дізнався, що всі кримінальні справи проти нього закрито і він повернувся в Україну (новина - в першому коментарі). Непогано ми за 7 років просунулися в судовій реформі та відновленні справедливості, про що і був Майдан", - розповів Сич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський. ФОТО

Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза: журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ 01
Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза: журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ 02

Нагадаємо, екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Сичу зимою, весною 2019 казали, що із Зеленським повертаються риги в Україну і владу.
Сич гнув своє "Зєля чесний, хороший, команда в нього перспективна, прогресивна."
Чому пересічні українці розумніші за головредів сичів?
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04.06.2021 09:41
+41
Зебоби, чому ви не верещите, як при минулій владі, "Чому не сидить Єфремов, Портнов, Богатирьова, Левченко?!!!" ?
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04.06.2021 09:48
+33
"Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 5244
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04.06.2021 09:58
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Схоже що комусь буде непереливки. "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 445
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04.06.2021 09:39 Відповісти
"Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 5244
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04.06.2021 09:58 Відповісти
Сичу зимою, весною 2019 казали, що із Зеленським повертаються риги в Україну і владу.
Сич гнув своє "Зєля чесний, хороший, команда в нього перспективна, прогресивна."
Чому пересічні українці розумніші за головредів сичів?
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04.06.2021 09:41 Відповісти
Зебоби, чому ви не верещите, як при минулій владі, "Чому не сидить Єфремов, Портнов, Богатирьова, Левченко?!!!" ?
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04.06.2021 09:48 Відповісти
как мы видим на примере рф и беларуси, террор наступает как раз, если нет революций!
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Чтобы вы понимали, то "...отвалились территории и началась войнушка" не в результате революции гидности, а из за того что одним имбецилам захотелось в Россию, но на территории Украины, у других иперские комплексы, а третьим и их, к сожалению много - какая разница, "не голосую лет так двадцать. не верю я в жизнеспособность молодого государства", то есть вообще пох.
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04.06.2021 10:45 Відповісти
Вот-вот, когда х#йло говорит, что он русский националист, то русскоговорящими дебилами это воспринимается на ура, а когда украинец говорит, что он патриот это разжигание огня противоречий. "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ - Цензор.НЕТ 1698
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04.06.2021 10:57 Відповісти
Може він цього і хотів. За Зєлю по 80-90% дали якраз ті регіони, які завжди обирають ригів.
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04.06.2021 10:11 Відповісти
Не сидели раньше, не сядут сейчас, и в будущем тоже. И не имеет значения кто у руля - петя, вова, вася... это всё одна шайка повязанная прошлым, которая только делает вид для лохтората, что борется с какими-то врагами Украины, а на самом деле, если даже и начинаются какие-то подвижки, то это не более, чем закулисные разборки, чтобы убрать на некоторое время конкурента, либо показать Западу что, типа, идёт борьба с олигархами и пропутинцами, взамен за какое-то бабло и преференции.
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04.06.2021 11:29 Відповісти
Не проти аби Сичу Левченко натовк пику, може хоч тоді сяде "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ - Цензор.НЕТ 369
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04.06.2021 11:33 Відповісти
левченко должен быть мертвее мертвого!!!!!
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04.06.2021 09:44 Відповісти
помню кто-то опасался, вот признаем мы ордло и попадут террористы-сепаратисты-маргиналы, не дай боже, в наш парламент..., да они уже там, а в недалеком будущем при недалеких президенте, монобольшинстве, а. главное, недалеком, электорате, их будет большинство..., потому что они чувствуют себя победителями, а те, кто защищал страну и пытается защитить ее сейчас - побежденными...
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04.06.2021 09:44 Відповісти
"Недалёкий" электорат тебя услышал...
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04.06.2021 10:07 Відповісти
Кто - нибудь шепните этой дуре, что она сама из этого недалекого электората.
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04.06.2021 13:16 Відповісти
Пора вже зрозуміти,що оперція "президент зеленський" - операція фсб та гру рф.Саме ДРУГ зеленського лейтенант баканов дозволяє,з подачі єрмака-льовочкіна, повертатись в Украіну покидькам, з "ПР", які влаштували війну в Украіні.Скоро "шимпанЗе" і Азірова привезуть.
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04.06.2021 09:45 Відповісти
Конечно привезут, видно же что Денис Шморгаль не справляется "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 6935
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04.06.2021 09:52 Відповісти
риторика этого обрыганного передаста - левченко говорит, что он социально опасный... изолировать колаборантную гниду от общества, самое правильное будет решение.
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04.06.2021 09:46 Відповісти
вава здєсь ні прі чьом. єта тяжолоє наслєдіє парашенка "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 2251
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04.06.2021 09:46 Відповісти
Предлагаю трэш довести до логического завершения - ввести Николая Левченко в СНБО "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 5178
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04.06.2021 09:47 Відповісти
поставить его определять меру вины активистов Майдана. А приговор пусть "снбо" выносит
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04.06.2021 10:09 Відповісти
Вот это откат в прошлое, вот это я понимаю! псина, достойная только усыпления, выделяет слюну и облизывается в предкушении. А шо, дали "добро" рвать и жрать людей, отстоявших интересы Украины и прищемивших хвосты всем шакалам сразу. "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналист Сыч рассказал об угрозах от скрывавшегося в РФ экс-нардепа ПР Левченко - Цензор.НЕТ 9096
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04.06.2021 09:51 Відповісти
Сич, як журналіст, має повне право на травмат... If you know what I mean...
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04.06.2021 09:51 Відповісти
Не поможет травмат.
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04.06.2021 09:55 Відповісти
травмат а беззаконном государстве не поможет
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04.06.2021 10:10 Відповісти
"мы дадим вам парабеллум!" "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ - Цензор.НЕТ 1694
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04.06.2021 10:24 Відповісти
от цей порошенко падло, позакривав справи. Все вставляє палки в колеса бубочці.
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04.06.2021 09:53 Відповісти
Шо за плагіат? Дехто може і в суд подати за таке.
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04.06.2021 09:53 Відповісти
При Порошенко это сидело в Параше и не рыпалось. А Бубочке похер и Майдан и те кто там погиб и кто после на фронт ушел и погиб при содействии Левченок. А это быдло отожрало харю в Макшании, дождалось Кловуна и вернулось. Продолжать убивать украинцев. На этот раз будете теперь дохнуть вы, зетипиллы.
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04.06.2021 09:57 Відповісти
у них там совсем никакой фантазии, все про какой-то "тупой собачий рот" ноют
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04.06.2021 09:57 Відповісти
Прекрасный уровень компетентности зелёной власти
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04.06.2021 10:04 Відповісти
И да... Это ж нихрена не реванш ещё
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04.06.2021 10:05 Відповісти
а ведь смешно
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04.06.2021 10:07 Відповісти
Тю, так этот Сыч в 2019-м призывал на царство эту команду, которая и ввезла Портнова, Левченка,выпустила в РФ беркутовцев растрелявших майдан. Сыча это встаивало. Но как токо ЛИЧНО Сычу написали в телефон, он срочно забеспоколился.
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04.06.2021 10:09 Відповісти
через жёпу хоть дошло и то хорошо
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04.06.2021 10:11 Відповісти
Ще й дуже скоро дамбасята виберуть в парламент або в гіршому випадку депутатом місцевим...
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04.06.2021 10:14 Відповісти
Заробітчани повернулися, як і обіцяв Зеленський

Денис Казанский: Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину.

Все уголовные дела против него в Украине закрыты.

Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия.
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04.06.2021 10:15 Відповісти
Шутка дня: СБУ арестовала Левченко по обвинению в госизмене и сепаратизме сразу при пересечении украинской границы.

Ну что, поверили?
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04.06.2021 12:16 Відповісти
Оказывается, что гражданин с украинской фамилией Левченко, является любителем изящной русской словесности!
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04.06.2021 10:18 Відповісти
По заголовку подумал, что новость про дубинского )
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04.06.2021 10:24 Відповісти
Це тільки початок.
Мудрий нарід на це повністю заслуговує....
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04.06.2021 10:36 Відповісти
Смєтуни, ау!
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04.06.2021 10:42 Відповісти
Левченко - це типовий донецький гопник , мразь , сєпар і колаборант , як і Портнов , яким Зеоманський дозволив повернутися
в Украіну , так як на росіі красти не дають , а істи хочеться !
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04.06.2021 10:37 Відповісти
Эти твари, левченки, сычами пиарятся. Этот тип, активный украинофоб, появившись в Украине довел до сведения агентуре, чтоб за него голосовали, продвигали. Знали о нем, наконец-то (могли подзабыть). Он хочет влиться в политическую игру, активно гадить в души украинцам. Вот и нанюхал этого Сыча, который какал на Порошенко, и наклацал ему этот текст. Так мы и узнаем, что в их полку снова прибыло - еще сексот. Хотя их и так здесь не меряно. Этот пойдет в графе, как настоящий буйный, которых всегда мало, если верить словам С. Высоцкого.
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04.06.2021 10:51 Відповісти
Влада від клоунів перетікає до ригів...
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04.06.2021 11:01 Відповісти
чому це чмо повертається не в "країну своєї мрії" - динири ? .. шматок України без України.. здавалося, для цього ублюдка - живи і радій..те, що хотіло....але ні...воно преться сюди.
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04.06.2021 11:13 Відповісти
Цікаво, а чого цей ублюдок повернувся в Україну, а не у свій рідний Донецьк. Там же нема "біндеравцев".
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04.06.2021 11:27 Відповісти
Ласкаво просимо до клубу портяночних собачих ротів.
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04.06.2021 11:29 Відповісти
25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила. Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.

Решение было вынесено судьей Олегом Линником, после чего он подал в отставку. Олег Линник также известен в СМИ, как судья, который приговорил к условному сроку руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.

И кто был в те времена президентом?
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04.06.2021 12:05 Відповісти
В мае 19 года недопрезидентом был зеленский! А в 18 году при Порохе прокуратура не выполнила незаконное решение суда и дела против левченко не закрыла!
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04.06.2021 19:20 Відповісти
 
 