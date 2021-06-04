"Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ

Екснардеп ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії і нещодавно повернувся в Україну, погрожував журналісту Віталію Сичу.

Про це повідомив у Facebook головний редактор НВ Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.

"Сім років тому під час Революції Гідності напередодні важливого політичного голосування в парламенті я виклав тут у ФБ телефонні номери регіоналів. У центрі Києва тоді вже розстрілювали людей. Тоді питання стояло так: перетворимося ми на якусь подобу Білорусі років на 20, або вирушимо в невідоме, але вільне плавання. Сталося друге, чому я, безсумнівно, радий. Звичайно, не всі з того списку регіоналів залишилися задоволені. Шість років потому, майже рівно рік тому, я отримав таке повідомлення від колишнього регіонала і секретаря Донецької міськради Миколи Левченка. А сьогодні дізнався, що всі кримінальні справи проти нього закрито і він повернувся в Україну (новина - в першому коментарі). Непогано ми за 7 років просунулися в судовій реформі та відновленні справедливості, про що і був Майдан", - розповів Сич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський. ФОТО





Нагадаємо, екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну.