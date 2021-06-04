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Новини Політика України
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Міністерство соціальної політики (594) Лазебна Марина (136)

Мінсоцполітики готується до запуску єдиного соціального реєстру, де буде все про всіх: у червні вже будемо його пілотувати, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінсоцполітики готується до запуску єдиного соціального реєстру, де буде все про всіх: у червні вже будемо його пілотувати, - Лазебна

Міністерство соцполітики підготувало стратегію цифровізації соціальної сфери.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком засідання Верховної Ради розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, це глобальний документ.

"Ми хочемо перейти на єдиний соціальний реєстр, де буде все про всіх - всі соціальні статуси, надавана соціальна підтримка, тобто все, що потрібно для вироблення соціальної політики буде в цьому документі. Все повинно бути в цьому реєстрі. Окремий не потрібно створювати. Необхідно будувати єдиний соціальний реєстр. Ми в червні вже будемо його пілотувати. Якщо нам все вдасться, то вже в липні ми покажемо суспільству, як працює така система", - підкреслила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У створюваному єдиному глобальному соціальному реєстрі будуть фіксувати випадки домашнього насильства, - Лазебна

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Все обо всех. Хто скоко получает, у кого шо есть, со скольких до скольких дома нету. Но про зелю там ни будет ни слова и про Ленку Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1764
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04.06.2021 09:57
+3
собрать приватную инфу "все обо всех" и продать в рф-ию или бандюкам - можно некисло денег "напилотировать"..
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04.06.2021 10:02
+1
Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1661
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04.06.2021 10:05
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Все обо всех. Хто скоко получает, у кого шо есть, со скольких до скольких дома нету. Но про зелю там ни будет ни слова и про Ленку Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1764
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04.06.2021 09:57 Відповісти
Сначала нада взлететь, а потом уже пилотировать, как бы не "допилотировались", что страна в "пике" ввойдет.
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04.06.2021 10:01 Відповісти
собрать приватную инфу "все обо всех" и продать в рф-ию или бандюкам - можно некисло денег "напилотировать"..
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04.06.2021 10:02 Відповісти
Минсоцполитики готовится к запуску единого социального реестра, где будет все обо всех: в июне уже будем его пилотировать, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1661
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04.06.2021 10:05 Відповісти
Агенти Казбек і Козир все як слід організують.
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04.06.2021 10:07 Відповісти
Блин, а на фига нам тада СБУ и ДБР с НАБУ?
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04.06.2021 10:03 Відповісти
А пугают меня все эти Лабазные...
Они, млять, на человеческом языке говорить не умеет, а лезет сложный самолёт пилотировать!
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04.06.2021 10:11 Відповісти
и когда эти данные поступят в свободную продажу?...
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04.06.2021 10:12 Відповісти
Сколько можно эти базы создавать очередной распил бабла...
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04.06.2021 10:26 Відповісти
В июне будем его пилотировать.Каким образом реестр пилотируется? Просто супер умная зедебилизация.
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04.06.2021 10:37 Відповісти
а мёртвые души там будут?
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04.06.2021 11:13 Відповісти
Зеленые сопли большие любители единых реестров. Мусорам и криминалитету очень удобно - есть вся информация о человеке - адрес, доходы, семья и все что нужно, чтобы грабить или шантажировать. Еще будут эти единые реестры постоянно взламывать и продавать.
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04.06.2021 11:21 Відповісти
 
 