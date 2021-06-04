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Новини За кордоном
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Пєсков про зустріч Байдена і Путіна: "Очікувати якихось зрушень у досягненні порозуміння не доводиться"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про зустріч Байдена і Путіна:

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що завищених очікувань від зустрічі президента Росії Володимира Путіна і його американського колеги Джо Байдена бути не має. Водночас навіть початок діалогу - позитивний крок, зазначив він.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це він заявив 4 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

"Наскільки великим є потенціал наших розбіжностей і навіть конфліктних якихось моментів у наших двосторонніх відносинах, що очікувати якихось зрушень у досягненні порозуміння не доводиться. Але іноді погоджуватися в тому, що ми не погоджуємося, теж корисно", - уточнив Пєсков.

На його думку, зустріч двох лідерів є важливою.

Також Пєсков зазначив, що необхідною умовою цієї зустрічі є взаємна повага і врахування інтересів щодо поліпшення двосторонніх відносин. А спроби диктату і менторства своєю чергою приречені на провал і можуть зірвати непевну динаміку до встановлення діалогу.

"Два президенти отримають можливість безпосередньо обговорити той комплекс питань і розбіжностей, який стоїть на порядку денному. Кожен з них порушить ті теми, які він вважає першочерговими для своєї країни", - сказав представник Кремля в інтерв'ю "Першому каналу".

Також читайте: Порядок денний зустрічі Байдена з Путіним включає обговорення агресивних дій РФ проти України, - Псакі

1 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що Москва не чекає прориву та історичних рішень від саміту президента Путіна і Байдена. Однак дипломат наголосив, що очікується обговорення двома лідерами важливих питань, зокрема, про те, які загрози кожна зі сторін бачить як поруч із собою, так і у світі загалом.

Зустріч російського й американського лідерів відбудеться 16 червня в Женеві. Це буде перша особиста зустріч глав держав з моменту вступу Байдена на посаду президента США. Поїздка в Женеву стане першим закордонним візитом президента РФ із січня 2020 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Понятно, встреча для встречи, бункерфюрер и дальше будет "морозиться", нету на Кирпича методов, разве что кирпичем по башке.
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04.06.2021 10:06
+2
да как вас понять-то, дикарей косорылых?
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04.06.2021 10:12
+1
Эта встреча будет ни о чём. Это было ясно с самого начала.
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04.06.2021 10:37
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Песков о встрече Байдена и Путина: "Ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится" - Цензор.НЕТ 2938
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04.06.2021 10:01 Відповісти
Другими словами, кацапы решили разваливать рашку. Песков о встрече Байдена и Путина: "Ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится" - Цензор.НЕТ 4207
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04.06.2021 10:02 Відповісти
Понятно, встреча для встречи, бункерфюрер и дальше будет "морозиться", нету на Кирпича методов, разве что кирпичем по башке.
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04.06.2021 10:06 Відповісти
да как вас понять-то, дикарей косорылых?
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04.06.2021 10:12 Відповісти
З цього приводу на думку спадають такі вислови:
Розмова глухого зі сліпим
Дурню ніколи не докажешь, що він дурень саме тому, що він дурень
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04.06.2021 10:13 Відповісти
Эта встреча будет ни о чём. Это было ясно с самого начала.
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04.06.2021 10:37 Відповісти
Я удивлюсь если бункерфюрер вообще поедет на эту встречу. Кремлевский карлик не любит быть прилюдно битым, а весомых аргументов в оправдании своей агрессии по всему миру нет. Где только можно отхватил уже. А его поржавевшее ЯО уже никого не пугает.
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Кленовый лист, кленовый лист,Ты мне среди зимы приснись,В тот миг приснись, когда пурга Качает за окном снега,В тот миг, когда всё замело И на душе белым-бело,Ты мне приснись,Рыжий лист кленовый.Приснись, приснись,Рыжий лист кленовый. ... Канада - Чемпион ! 2:1 !!! Это круто !
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04.06.2021 10:56 Відповісти
Это как добиться понимания между Черчиллем и Гитлером в 1942 году. Оба все прекрасно понимают.
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04.06.2021 15:01 Відповісти
 
 