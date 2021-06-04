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Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію

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Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на

Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO (Фінляндія) оголосила про припинення інвестицій у поновлювані джерела енергії в Україні через систематичне порушення урядом своїх зобов'язань і планів ввести додатковий податок на "зелену" енергію у вигляді акцизу.

Відповідну заяву скандинавський фонд оприлюднив 3 червня. "NEFCO вирішила припинити інвестувати в нові проєкти в секторі відновлюваних джерел енергії в Україні доти, поки не буде створена передбачувана і стійка структура, а досягнуті домовленості будуть дотримуються урядом України", - йдеться в заяві.

Основною причиною такого рішення стали плани Кабінету Міністрів ввести додатковий акцизний податок на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії. До того ж в інвестиційному фонді розчаровані невиконанням урядом України раніше взятих на себе зобов'язань, в тому числі з оплати виробленої "зеленої" енергії. "NEFCO серйозно розчарована тим, що український уряд переглядає "зелені" тарифи заднім числом для вже затверджених проєктів. Це негативно позначається на залученні нових інвестицій і перехід України до чистої енергії та енергетичної незалежності. Потрібна передбачувана структура", - йдеться в заяві.

У кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у "зелену" енергетику України. За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $ 868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив становив  $ 5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Это корошо. Я б зеленую энергетику сделал бы по цене как за обычный киловат!!! А то дерут бедный народ сволачи!!!
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04.06.2021 10:18
+6
И нафиг они нужны с такой стоимостью киловатта и вносимым дисбалансом в энергосистему, из-за которого приходится по-полной задействовать самые грязные и дорогие ТЭС и ТЭЦ.
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04.06.2021 10:26
+3
Сім год мак не родив і голоду не було......
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04.06.2021 10:25
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Кстати "зеленную" энергию - Украине впарили братья Клюевы...
и по сути это станок чтобы получать непропорциональные дотации из бюджета... в Чехии тоже была такая фигня, когда за каждый выработанный киловатт/час из бюджета доплачивались деньги... но они посчитали что китайцы настроили столько полей с солнесными паналями что еще пару лет и бюджета на хватит чтобы им доплачивать... В общем чехи послали всех "инвесторов" лесом - и отменили дотации, теперь зеленые энергетики зарабатывают так же как и остальные энергетики...
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04.06.2021 10:56 Відповісти
Шо ж это как ни озабоченный Украинской энергией, так обязательно кацап за прокси Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 9191
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04.06.2021 10:58 Відповісти
Сам ты мокша козломордая...
Или на подсосе у Клюевых?
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04.06.2021 12:26 Відповісти
Хе-хе. "сам дурак" - как это по-кацапски Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 9683
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04.06.2021 12:27 Відповісти
ты по жизни кто порохобот или козломордый?
а то вас в последнее время нерозможно различить...
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04.06.2021 17:58 Відповісти
Я смотрю - ты обижен...
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04.06.2021 20:17 Відповісти
кацап, тебя не сильно удивит факт, что постепенная отмена дотаций и есть базовый принцип зелёного тарифа во всех развитых странах, в том числе на Украине? И чем богаче страна, тем этот срок короче.
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04.06.2021 11:02 Відповісти
ладно козломордвй - тогда ответь почему такая вонь
когда наезжают на этот станок по воровству бюджетных денег?
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04.06.2021 12:28 Відповісти
Вонь может быть исключительно и только от тебя, парашетролля. Тут водки нет, иди на мокша.ру
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04.06.2021 14:28 Відповісти
чё скулишь козломордый?
опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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04.06.2021 18:01 Відповісти
Ну ка быстро извинись перед Рамзаном, кацап недоделаный!
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05.06.2021 21:16 Відповісти
Это корошо. Я б зеленую энергетику сделал бы по цене как за обычный киловат!!! А то дерут бедный народ сволачи!!!
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04.06.2021 10:18 Відповісти
В твой дырявый карман никто не лезет, выплаты осуществляются за счёт экономии от ВИЭ и как результат незакупленного углеводородного топлива.
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04.06.2021 10:50 Відповісти
А как ты узнал, что он дырявый? Мелочь по карманам тыришь, да? Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 1100
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04.06.2021 10:51 Відповісти
А что тут узнавать, ты ж скиглишь как обнищавший предводитель дворянства.
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04.06.2021 10:56 Відповісти
Шо, не вдалась афера? Впарювали пірамідки Гордона а толку нема? Так зрозуміло шо за 3 метри мідного дроту не всі тупоголові готові заплатити 100 долярів. При тому - кожного місяця.
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04.06.2021 10:20 Відповісти
Как-то пофиг на этот фонд с его инвестициями. Ведь я из своего кармана буду им платить трехкратную стоимость эл энергии.
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04.06.2021 10:24 Відповісти
Сім год мак не родив і голоду не було......
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04.06.2021 10:25 Відповісти
И нафиг они нужны с такой стоимостью киловатта и вносимым дисбалансом в энергосистему, из-за которого приходится по-полной задействовать самые грязные и дорогие ТЭС и ТЭЦ.
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04.06.2021 10:26 Відповісти
Хватит брехать, изучайте статистику, выработка ТЭС и ТЭЦ сокращается при росте выработки ВИЭ.
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Как раз наоборот. ВИЭ - это нестабильная и непрогнозируемая выработка ЭЭ. Увеличение процента ВИЭ - вносит дисбаланс в ЭС государства.
Стабилизировать ее можно при помощи ГЭС и ТЕЦ/ТЕС - то есть тех ЭС, которые дают ЭЭ тогда, когда это нужно или закупок ЭЭ за границей.
А сокращают ВИЭ прежде всего - выработку ЭЭ при помощи АЭС - ибо АЭС дают стабильный минимально необходимый уровнень ЭЭ - поступление ЭЭ от АЭС нельзя быстро ни увеличить, ни уменьшить. При минимальном потреблении ТЭЦ/ТЭС отключаются, а ГЭС накапливают воду. А вот ВИЭ, у которых по закону гарантированный первоочередной выкуп - никто не отключает при минимальном потреблении - а это значит, что нужно останавливать блоки АЭС, что в свою очередь увличивает нагрузку на ТЭЦ, ТЭС и ГЭС при пиковом потреблении ЭЭ.
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04.06.2021 20:46 Відповісти
Брехунок, от дисбаланса нет никаких последствий. Катись со своим дисбалансом колбаской по Малой Спасской. Потребление углеводородов сокращено, изучай статистику, валенок болотный.
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05.06.2021 21:19 Відповісти
""от дисбаланса нет никаких последствий

Ой дураак...ты, похоже, вообще ничего не понимаешь в теме.

"по Малой Спасской"
Как вы, кацапы, палитесь - то с поговорочками, которых никогда не будет использовать украинец, то с "на Украине".
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06.06.2021 12:34 Відповісти
для тех у кого особый путь развития дубль два - от дисбаланса нет никаких последствий кроме экономии закупок сырья для углеводородных электростанций.Генарция на них сокращается с каждым годом, запиши на своём москальском лбу.
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06.06.2021 13:29 Відповісти
"- от дисбаланса нет никаких последствий кроме экономии закупок сырья для углеводородных электростанций"

Ппц ты идиот.
Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 458

Ликвидировать дисбаланс можно только при помощи ТЭЦ. ТЭС и ГЭС.
А потому дисбаланс никак не может привносить "экономию" - как раз наоборот - элетричество, вырабатываемое ТЭЦ в старт-стоповом режиме очень дорогое - за него платят до 40 грн за 1 киловатт.
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06.06.2021 19:34 Відповісти
Пойми, недоумок, старт-стоповый режим на ГЭС бесплатный, а на ТЭЦ будут убытки если его вводить каждый день, но в этом нет нужды, поскольку делается это два раза в год - осенью и весной.
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07.06.2021 14:01 Відповісти
что тебе не так "На Украине"? Ты Шевченко почитай, асёл мордовский..
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06.06.2021 13:31 Відповісти
Дебил кацапский - про Шевченко - аргумент чисто московских троллей.
Только они делают вид, что в 1991 году ничего не произошло и "Украина" не стало названием государства, а значит - изменились правила употребления этого топонима.
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06.06.2021 19:31 Відповісти
для особо продвинутых повторяю - я цитирую Шевченко. Не нравится - пшёл вон за поребрик.
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06.06.2021 21:17 Відповісти
Идиот. Шевченко жил в XIX веке, когда топоним "Украина" не был названием государства!
А сейчас Украина - это название государства, то есть - административно-территориальный термин, который по правилам как русского, так и украинского языков употребляется исключительно с предлогом "В".
Учи языковые правила, тупое кацапское животное!
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07.06.2021 01:55 Відповісти
Это не тебе болвану решать по лживым учебникам, когда и где было государство Украина или нет.Таких правил "исключительно с "В" нет, ты брехун.
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07.06.2021 08:35 Відповісти
Кацапа необразованная - открываешь орфографический словарь русского языка и читаешь: с административно-территориальными названиями употребляется исключительно предлог "в".
Пример: в Украине.
Нет названий государств, которые в русском и украинском языках употреблялись бы с предлогом "на".

"Болван, Украинское государство в контектсве "На Украине" упомянуто с 12 века,"

Болван, украинское государство в XII веке называлось Русь, затем - Королевство Русь, затем - Гетьманщина/ВКР, затем - УНР, УССР и только с 1991 года - собственно "Украина".

"отрицать это будут только кацапы."
Как раз наоборот - именно кацапы по заветам ***** сейчас принципиально говорят "на Украине", нарушая прописанные правила русского языка. До 2002го года, когда ***** поправил журналистку, что мол "на Украине - это правильно" - писали во всех официальных документах "в Украине", как положено. Так что кацапа - ты четко повторяешь за *****м и *****вские аргументы приводишь.
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07.06.2021 10:51 Відповісти
Лаптерогий, мне не нужен орфографический руссссский словарь. Я цитировал на украинском Шевченко. Эти цитаты также есть в письменных источниках 12 века.Когда на московщине, которой ты тыкаешь сюда некими "словарями" , ещё не было ни книг ни летописей.
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07.06.2021 11:06 Відповісти
Кацапа - еще раз для тупых - Шевченко писал это в XIX веке, когда государства с НАЗВАНИЕМ УКРАИНА не существовало и термин "Украина" не был административно-территориальным. После 1991 году, когда впервые термин "Украина" стал названием государства - правила его применения изменились, тк изменился статус.
Потому все, кто продолжает писать "на Украине" тем самым отрицают независимость Украины и желают возвращения статуса Украины времен Шевченка.

"В том числе, но не ограничиваясь этим. Учи матчасть и хотя бы европейские карты 16 века где написано Украина."
В XVI веке это не было НАЗВАНИЕМ ГОСУДАРСТВА, кацапа неграмотная! Этот термин в XVI веке был названием страны, местности, а не государства!
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07.06.2021 11:24 Відповісти
Кацап, термин "Украина" стал административно-территориальным с 12 века и тому есть доказательства, а карты с государством Украина появились в 16 веке.
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07.06.2021 14:05 Відповісти
страны, а не государства!

==
Болван, споры меджду учёными каковы различия между страной и государством продолжаются по сей день. Так как ты не имеешь научной степени, то идёшь лесом вместе со своим бредом про "не государство". Вот твоего государства Россия точно не существовало до 18 века, а был московский улус бывшей Золотой Орды.
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07.06.2021 14:07 Відповісти
"споры меджду учёными каковы различия между страной и государством продолжаются по сей день."

Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 4472 Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 4472 Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 2434

Разве что в твоем воспаленном мозгу там какие-то споры продолжаются.
Еще раз для тебя, кацапы - термин "Украина" с 1991 года изменил свой статус. Именно сейчас, после 1991 термин "Украина" ВПЕРВЫЕ стал названием государства. Ибо, например, при УНР - государство, конечно было украинское, но называлось оно не Украина, а Украинская Народная Республика. А тк с 1991 года термин Украна стал названием государства - то изменились и правила его применения - а потому любой грамотный украинец теперь говорит "в Украине". И только вы, безграмотные кацапы, продолжаете показательно "НА"кать.
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07.06.2021 19:47 Відповісти
принципиально говорят "на Украине", нарушая прописанные правила русского языка.

==
Повторяю, это не русский язык, так что катись колбаской по Малой Спасской, косоворотчик.
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07.06.2021 11:07 Відповісти
"катись колбаской по Малой Спасской,"

Это поговорка именно ваша, московитская, кацапа. Украинцы так никогда не говорят.
Палишься на мелочах, кацапа.
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07.06.2021 11:25 Відповісти
да, это кацапский сленг, поэтому с тобой говорят на твоём родном наречии.
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07.06.2021 11:42 Відповісти
Правильно, это ТВОЙ кацапский сленг. Я, как украинец, так никогда не говорю.
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07.06.2021 12:39 Відповісти
ты не украинец потому что отрицаешь государственность Украины до 1991 года.
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07.06.2021 13:55 Відповісти
украинское государство в XII веке называлось Русь,

==
В том числе, но не ограничиваясь этим. Учи матчасть и хотя бы европейские карты 16 века где написано Украина.
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07.06.2021 11:08 Відповісти
Болван, Украинское государство в контектсве "На Украине" упомянуто с 12 века, если тебя Шевченко не устраивает, а отрицать это будут только кацапы.
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07.06.2021 08:37 Відповісти
ак раз наоборот. ВИЭ - это нестабильная и непрогнозируемая выработка ЭЭ

===
В Германии и пОЛЬШЕ - да, так как это не солнечные регионы. А на Украине выработка от ВИЭ всегда ПРОГНОЗИРУЕМАЯ И СТАБИЛЬНАЯ.
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05.06.2021 21:20 Відповісти
"на Украине"? Спалился, кацапчег.

И да, мі примерно в одном климатическом поясне с Германией и Польшей - у нас такое же количество солнечных дней в году и точно также часто бывает облачно.
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06.06.2021 12:32 Відповісти
Болван, посмотри европейскую карту инсоляции прежде чем писать бред про один пояс и "такое же количество солнечных дней"
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06.06.2021 13:32 Відповісти
ипали мы в рот таких "инвесторов" ..-своих хватает...
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04.06.2021 10:28 Відповісти
Я бы предложил им построить заводы по производству солнечных панелей в Украине. Только одно условие - все производство - от добычи руды до финального выхода продукции с конвейера - только при использовании той энергии которую они вырабатывают при помощи этих самых панелей.
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04.06.2021 10:31 Відповісти
Украинские скрепуасы в каментах выше наглядно показывают почему инвестиции в Украину в ближайшее время не придут ))
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04.06.2021 10:36 Відповісти
Но зато и из Украины деньги во много раз больше этих копеечных инвестиций не выгребут.
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04.06.2021 10:40 Відповісти
кто не выгребет денег? зеленский? ахметов, пинчук? единственный, кто может и не выгребет - коломойский. но это исключение. остальные очень даже выгребут, чтобы ты не сомневался.
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04.06.2021 10:43 Відповісти
Ну так чего волноваться тогда за зелёных инвесторов, если и так есть кому на этой зелени деньги из Украины выгребать?
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04.06.2021 10:46 Відповісти
Я спокоен как удав. Наверное потому, что уже не рассчитываю на то, что в ближайшей и среднесрочной перспективе из Украины выйдет толк. Или по другим причинам, это не суть важно. И уж точно не переживаю за зеленых инвесторов. Но платить все-равно придется нам. Дорого. И вот здесь есть над чем подумать.
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04.06.2021 10:51 Відповісти
Ну тогда к чему ваш пламенный пост выше? Если вам это безразлично уже и вы все о будущем знаете.
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04.06.2021 11:20 Відповісти
Кто не выгребет? Фирташ с Ахметкой которые на облгазах и ТЭС сидят? )))
Выбор простой - либо инвестиции с чистую и дешевую (возобновляемую) в перспективе энергию - либо просто дерибан.
Чтобы заработать надо сначала вложиться.
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04.06.2021 13:07 Відповісти
Вот именно :"Чтобы заработать надо сначала вложиться." а не переплачивать за каждую вложенную копейку из бюджета, те за наш счет, миллионы гривен тому же Ахметке и тем кто успел себе застолбить этот канал выкачки денег из Украины.
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04.06.2021 13:16 Відповісти
Аллах услышал мою молитву !!!!
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04.06.2021 10:42 Відповісти
Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 6870 Яка втрата для України... Аж жуть...Ще б інші подібні подібні "інвестори" відмовились - люди хочь трохи би накопили грошей на життя...
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04.06.2021 10:55 Відповісти
Хоть шведы учат неандеральцев как налоги собирать.
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04.06.2021 10:57 Відповісти
АЭС нужно строить. А потом можно и побаловаться с ресурсозатратной зеленой энергетикой.
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04.06.2021 11:12 Відповісти
Дешёвые ВИЭ нужно строить. И закрывать чрезмерно дорогие АЭС.
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05.06.2021 21:31 Відповісти
То есть на 13% древесину жечь?))) Не, ну может быть за поребриком это самое оно...
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06.06.2021 00:36 Відповісти
древесина это ты - wood head
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06.06.2021 01:27 Відповісти
Молодец - сказал как настоящий русский! Для тех кто в подводной лодке - 13% мирового ВИЭ происходит от сжигания древесины. То есть - сжигания деревьев. Это такие большие растения высокие на которых растут листья, иногда фрукти или орехи, птички вьют гнёзда. Которые балансируют климат. И которые производят часть кислорода которым мы дышим. И при сжигании которых образуеться углекислый газ в атмосферу выбрасываеться.

В общем - ВИЭ - это мэчта энвайронменалиста.
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06.06.2021 11:54 Відповісти
Речь о Украине, а не "мировом ВИЭ".Проблемы индейцев у которых нет инсоляции нас не волнуют.
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06.06.2021 13:24 Відповісти
В Украине и дальше будет развиваться и атомная энергетика, и альтернативные источники энергии. И атомная никуда не исчезнет.
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06.06.2021 16:11 Відповісти
Ознакомьтесь с программой сокращения и утилизации энергоблоков украинских АЭС для начала.Никто её не развивает, развивается её сокращение.
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06.06.2021 17:01 Відповісти
Плохо. Ныли что ядерноеоружие отобрали. Так ещё и атомную энергетику потерять можно. Может какие-то есть другие соображения - безопасности, дорого обслуживать, нет специалистов, устаревшее оборудование, нет денег. Но, всё же...пока же нет мощностей водород из морской воды добывать. Это штаты таким начинают баловаться.
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07.06.2021 11:53 Відповісти
Атомная энергетика это устаревший, дорогой и наиболее опасный из всех вид добычи энергии.
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07.06.2021 12:00 Відповісти
Зелена енергетика дуже дорога.В нас ясної погоди часто немає.Зимою і восени,яка ефективність батарей? В нас же не австралійська пустеля,щоб масово ставити батареї.
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04.06.2021 11:21 Відповісти
На півдні є сонце, вітер і море, це не тільки батареї, але і вітряки.
Старий Самбір-1 - вітроелектростанція біля міста Старий Самбір, Львівської області. Встановлена потужність електростанції - 13,2 МВт[1]. ВЕС Старий Самбір-1 керується компанією «Еко-Оптіма»[2]. Середньорічна генерація становить в середньому 18 млн кВт⋅год електроенергії щорічно.[3].Будівництво ВЕС здійснено у дві черги: у лютому 2015 року було запущено 2 агрегати Vestas V112 загальною потужністю 6,6 МВт[4], а у жовтні 2016 року - ще 2[5]. Проект реалізований спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку та фондом чистих технологій Світового Банку[6].ВЕС знаходиться в низинах Прикарпаття біля верхів'я річки Дністер. В зоні Карпат достатньо сильні вітри, середньорічна швидкість вітру складає 6,5 - 7,5 м/сек. Такий потенціал вітру дає можливість будувати рентабельні потужні промислові вітроелектростанції. Бо вітряки вже можуть крутитися при силі вітру 3 м/сек.[7]
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04.06.2021 11:30 Відповісти
Muron 13.2 мегавати,це максимальна потужність.В середньому набагато нижча.І там є свої підводні каміння.Вітряки не довговічні.Також ще купа проблем.Ну не придумали люди краще,за атомну енергетику.Тай зараз кажуть,що атомну енергетику,можна віднести до зеленої.Хоча я ж не проти щоб ставили десь батареї і вітряки.Але така енергетика.має бути зовсім не значна в нас.
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04.06.2021 11:37 Відповісти
У 50-х роках минулого століття в Україні функціонувало близько тисячі малих ГЕС (потужністю до 10 МВт). Утім, з розвитком атомної енергетики та побудовою величезних енергоцентралей увага до них почала стрімко падати. Зараз в Україні працює близько півтори сотні малих ГЕС. «З розвитком в державі програм альтернативної енергетики вийшла з небуття й ідея малих гідростанцій», - розповів Deutsche Welle професор Національного університету «Львівська Політехніка» Роман Стогній. Адже, за приблизними підрахунками, потенційні гідроенергетичні ресурси річок Карпат сягають близько 25 мільярдів кВт/год електроенергії, що становитиме приблизно 20 відсотків всього енергетичного видобутку держави.

У рамках реалізації першого етапу державної програми «Енергія природи» планується спорудити лише на Закарпатті 330 малих ГЕС, близько 20 - на Львівщині та від 50 до 150 - в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. «Розвиток мережі міні-ГЕС допоможе не лише забезпечити енергетичні потреби, але й вирішити проблеми людей, які проживають у гірській місцевості, де менше орної землі, де важчий обробіток ґрунту. Тут поки що нижчі врожаї, суворіший клімат, недостатньо густа мережа комунікацій, масове безробіття і несприятливі міграційні процеси», - пояснив Deutsche Welle кандидат економічних наук Олег Гнатів.
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04.06.2021 11:42 Відповісти
Скільки це буде коштувати? І цими гесами там не змінять недоторкану природу? Щоб не було наслідків?
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04.06.2021 11:45 Відповісти
в Австрії їх близько 40 тисяч, у Німеччині - 30 тисяч. Чому ж в Україні вони наражаються на таке неприйняття екологів і місцевого населення? Пояснення дала юрисконсульт благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Наталія Шпег: «Коли електростанції такого ж типу будують у Німеччині чи Австрії, то період будівництва становить 5-6 років, упродовж яких проводяться дослідження, чи змінюється популяція риб, чи змінюється екосистема. В Україні ж увесь процес триває кілька місяців. І ніхто не має наміру робити екологічних досліджень, а тим більше коригувати під них свої дії».
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04.06.2021 11:53 Відповісти
А чому не добудовувати АЕС.Наприклад співпрацьовувати з нашими друзями з Канади?
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04.06.2021 11:58 Відповісти
АЭС САМАЯ ДОРОГАЯ И ОПАСНАЯ ДОБЫЧА.
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06.06.2021 13:26 Відповісти
в нас ясна погода часто є. Тому Ахмєтов назвав свою контору - YASNO. А ти, тупе, карту інсоляціі дивись.
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05.06.2021 21:33 Відповісти
Зедебіли живуть за принципом,
https://www.youtube.com/watch?v=c7lDkjt-D-A

Може коли перестануть нюхати, то почнуть думати. Але не вірю. Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 3758
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04.06.2021 11:28 Відповісти
Дотации вводят на начальном этапе, чтобы стимулировать инвесторов вкладываться к зеленую энергетику, ведь чем меньше чего-то, тем меньше прибыль по отношению к вложениям. Смысл в том, чтобы дотациями добиться выхода отрасли на тот объем, при котором инвесторы смогут зарабатывать достаточно без дотаций. После этого дотации, естественно, отменяются. Но у нас с вами нет расчетов окупаемости подобных проектов, чтобы судить о правильности или неправильности принимаемых решений. Мы не знаем, почему государство отменяет дотации - по причине выхода проектов на достаточную окупаемость, из-за отсутствия "лишних" денег в бюджете или происков конкурентов.
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04.06.2021 12:07 Відповісти
Вечно перспективные дотации.
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04.06.2021 12:19 Відповісти
А бенефициар этого фонда не Ахметов случайно?
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04.06.2021 12:10 Відповісти
Спекулянты финны на такого рода фондах неплохо харчатся.
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04.06.2021 12:17 Відповісти
та ну вы шо , у нас всех охочих "инвесторов" в эту нишу пускают.. Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію - Цензор.НЕТ 7363
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04.06.2021 12:20 Відповісти
 
 