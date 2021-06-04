Найбільший скандинавський фонд зупинив інвестиції в Україну через плани ввести додатковий акциз на "зелену" енергію

Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO (Фінляндія) оголосила про припинення інвестицій у поновлювані джерела енергії в Україні через систематичне порушення урядом своїх зобов'язань і планів ввести додатковий податок на "зелену" енергію у вигляді акцизу.

Відповідну заяву скандинавський фонд оприлюднив 3 червня. "NEFCO вирішила припинити інвестувати в нові проєкти в секторі відновлюваних джерел енергії в Україні доти, поки не буде створена передбачувана і стійка структура, а досягнуті домовленості будуть дотримуються урядом України", - йдеться в заяві.

Основною причиною такого рішення стали плани Кабінету Міністрів ввести додатковий акцизний податок на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії. До того ж в інвестиційному фонді розчаровані невиконанням урядом України раніше взятих на себе зобов'язань, в тому числі з оплати виробленої "зеленої" енергії. "NEFCO серйозно розчарована тим, що український уряд переглядає "зелені" тарифи заднім числом для вже затверджених проєктів. Це негативно позначається на залученні нових інвестицій і перехід України до чистої енергії та енергетичної незалежності. Потрібна передбачувана структура", - йдеться в заяві.

У кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у "зелену" енергетику України. За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $ 868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив становив $ 5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.