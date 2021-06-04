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законопроєкт (1779) пільги (169) податки (1495) Податковий кодекс (213) ПДВ (219) нерухомість (323) Марченко Сергій (316)

"Ресурсний" законопроєкт пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для бізнесу з перепродажу квартир на вторинному ринку, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Законопроєкт з поправками до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень ("ресурсний", №5600) пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для суб'єктів господарювання, що займаються перепродажем квартир на вторинному ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Норма проєкту спрямована на суб'єкти господарювання, які мають бізнес з перепродажу квартир на вторинному ринку та створюють неконкурентні умови для забудовників, тому що не сплачують ПДВ. Ця норма не стосується фізичних осіб, оскільки вони не є платниками ПДВ", - пояснив Марченко".

Він також наголосив, що зазначена норма не вплине на ціни на житло.

Водночас перший продаж нового житла продовжить обкладатися ПДВ. Також зберігається пільга для першого продажу доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Марченко також зазначив, що передбачене законопроєктом збільшення ставки на дохід фізосіб до 18% стосується лише доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості протягом одного року.

"Ця норма не стосується пересічних громадян. Продаж трьох і більше об'єктів нерухомості за рік - це бізнес", - наголосив він.

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При цьому чинні ставки ПДФО для продажу протягом року першого об'єкта нерухомості (0%) і другого (5%) залишаються без змін.

Як повідомлялося, законопроєкт №5600 пропонує не обкладати податком на доходи фізосіб дохід позичальників програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

Автор: Наталя Джума
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Я квартиру купил за свои деньги. Если я захочу ее продать то какого хрена я должен платить кому-то налоги?
"Ресурсный" законопроект предлагает отмену льгот по уплате НДС для бизнеса по перепродаже квартир на вторичном рынке, - Марченко - Цензор.НЕТ 605
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04.06.2021 10:24 Відповісти
Квартиры подорожают...
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04.06.2021 10:37 Відповісти
Зато в ДНР квартиру в донецке которая стоила 100 тысяч долларов можно взять за 10 тысяч. "Ресурсний" законопроєкт пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для бізнесу з перепродажу квартир на вторинному ринку, - Марченко - Цензор.НЕТ 5617
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04.06.2021 10:39 Відповісти
с какого хрена им дорожать? Пришли крепкие хозяйственники , не крадущие и днем и ночью принимающие законы, способные улучшить благосостояние народа... "своего народа". Жилья строится, продается и покупается нереально много... ну как много - дом стоит , в 3х квартирах с подьезда живут - остальное ищите в обьявлениях аренда или продажа.
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04.06.2021 10:42 Відповісти
Работаю айтишником с 2000 года... за 21 год честной работы и официальной уплаты всех налогов не смог отложить ни копейки на жилье, ипотека недоступна - все на жену и ребенка уходит.
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04.06.2021 10:45 Відповісти
 
 