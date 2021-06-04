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Захист Януковича має намір оскаржити дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо нього

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Захист Януковича має намір оскаржити дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо нього

Адвокати експрезидента-втікача України Віктора Януковича заявили про намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, який задовольнив клопотання прокуратури і дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо нього у справі про захоплення державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Адвокат Ігор Федоренко назвав таке рішення суду "незаконним" і "ухваленим із численними процесуальними порушеннями і на підставі вибірковості правосуддя".

Коли саме буде подано скаргу, не уточнюється, але адвокат запевняє, що це станеться "в найкоротші терміни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стосовно Януковича проведуть спеціальне досудове розслідування за фактом захоплення державної влади, - Офіс Генпрокурора

Напередодні в Офісі Генерального прокурора повідомили, що Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Згідно з повідомленням, таке рішення суду дає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний Суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року - вона обмежувала повноваження президента і робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Автор: Наталя Джума
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Федрыч, возвращайся, 73 % зебилов тебя любят и ждут и извиняться перед тобой за то, что из-за каких-то порохоботов тебе пришлось жить на чужине Защита Януковича намерена обжаловать разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него - Цензор.НЕТ 9341
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04.06.2021 10:20 Відповісти
через полгода петухович триумфально вернется в Украину, через год станет депутатом, а через три года он будет балотироваться в президенты. Запомните этот пост. Именно для легализации петуховича и полной деморализации проукраинских граждан, московиты посадили в кресло криворожского клоуна!
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04.06.2021 10:23 Відповісти
Я думаю, если янык вернется, его реабилитируют, вернут шконку в межигорьи и страусов, то хуже не будет Защита Януковича намерена обжаловать разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него - Цензор.НЕТ 5015
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04.06.2021 10:25 Відповісти
Ну так Вите обидно...Вся шушара повернулась, Портний Богатирева Левченко Пшонка...А він шо, лисий? Найдіть, зеетіпіли і йому яке місце в кловунській владі. Хоча я думаю - він не піде у ваш цирк - йому западло буде.
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04.06.2021 10:25 Відповісти
Кому этот придурок еще интересен вероятно не терпится нафталин на свалке поискать...
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04.06.2021 10:31 Відповісти
пора кончать с этим проффффесором бандюковичем, дать ему максимальный термин и забыть про эту мразь.
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04.06.2021 10:36 Відповісти
 
 