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Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У школах підконтрольної Україні частини Донбасу пройшли свята останнього дзвоника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, останній дзвоник пролунав для випускників 11-х класів Сєверодонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія". Учні були одягнені в різні вишиванки.
Учнів Слов'янської ЗОШ №1 також проводив на літні канікули останній дзвінок.
Свято останнього дзвоника відбулося в школах Волноваського району.
У Сватівській ОТГ свято останнього дзвоника провели лише для учнів перших класів і випускників.
Топ коментарі
+21 Ziu Zou
показати весь коментар04.06.2021 10:31
+18 Підлога Маккартні
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+13 Саша Симпсон
показати весь коментар04.06.2021 10:34
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На украинском Донбассев городах на не оккупированной территории Донецкой области прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж.