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Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника. ФОТОрепортаж

У школах підконтрольної Україні частини Донбасу пройшли свята останнього дзвоника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, останній дзвоник пролунав для випускників 11-х класів Сєверодонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія". Учні були одягнені в різні вишиванки.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 01
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 02
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 03
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 04

Учнів Слов'янської ЗОШ №1 також проводив на літні канікули останній дзвінок.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 05
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 06
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 07

Свято останнього дзвоника відбулося в школах Волноваського району.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 08
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 09

У Сватівській ОТГ свято останнього дзвоника провели лише для учнів перших класів і випускників.

Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника 10

Читайте: Празднование Последнего звонка и выпускных вечеров в Киеве состоится при условии соблюдения всех карантинных правил, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Ці хлопці і дівчата, відразу видно - українці. Будьте счасливі дорогенькі!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 10:31
+18
А оці двоє хто?
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника - Цензор.НЕТ 9539
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04.06.2021 10:44
+13
Ці діти,це майбутнє України.
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04.06.2021 10:34
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Ці хлопці і дівчата, відразу видно - українці. Будьте счасливі дорогенькі!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 10:31 Відповісти
А оці двоє хто?
Вишиванки і прапор України: На українському Донбасі відбулося свято останнього дзвоника - Цензор.НЕТ 9539
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04.06.2021 10:44 Відповісти
Краще за діток порадій, а не шукай одну зраду навкруги
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04.06.2021 10:53 Відповісти
Мабуть манкурти.
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04.06.2021 10:54 Відповісти
Вот эта деушка, помнится, оччень переживала по поводу передвижения украинских войск в сторону донецка как-то, предупреждала всех, что, мол, бандеровцы наступают на свободный лугандон. Или не было такого?
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04.06.2021 12:11 Відповісти
хреновые актеры из немецких фильмов для взрослых, говотовые принять сколько угодно и с любой стороны.
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04.06.2021 18:33 Відповісти
Ці діти,це майбутнє України.
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04.06.2021 10:34 Відповісти
та ні, люди майбутнього будуть виходити з "президентського університету"....
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04.06.2021 10:40 Відповісти
В северо-донецке? сам то понял шо сказал? Да там вата одна
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04.06.2021 10:43 Відповісти
Там вати не більше ніж у Київі.
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04.06.2021 10:45 Відповісти
Журналисты - что вы пишете? Донбасс - это геологический термин, а не географический. Означает донецкий каменноугольный бассейн.

Заголовок исправьте на На украинском Донбассе в городах на не оккупированной территории Донецкой области прошел праздник последнего звонка. ФОТОрепортаж.
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04.06.2021 10:38 Відповісти
Сіверодонецьк та Сватово давно опинились у Донецькій області,геологічний ти наш?
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04.06.2021 10:50 Відповісти
Образити геолога може кожний.
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04.06.2021 10:56 Відповісти
Ок - Донецкой и Луганской области - так правильнее? Ерничаешь? Кацапский тролль
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04.06.2021 11:01 Відповісти
Саша, не бикуй, тобі ж сказали - український Донбас.
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04.06.2021 11:00 Відповісти
И шо, даже никто косоворотку не одел как наша Бубочка?
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04.06.2021 10:46 Відповісти
Донбасс здорового человека
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04.06.2021 10:53 Відповісти
Педагоги вони такі - буде дзвінок з ОБЛОНО будуть усі в вишиванках, буде інший дзвінок, то будуть всі в кокошниках стояти під триколорами.
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04.06.2021 11:04 Відповісти
Не было звонка. В других школах кто как стоял. Это они по собственной инициативе.
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04.06.2021 12:48 Відповісти
Так було би й у межах цілої Донецької та Луганської областей, якби не рашистські окупанти.
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04.06.2021 11:29 Відповісти
Вышиванки - это в одной конкретной школе. Обратите внимание на фото другой школы, где, судя по всему, во время исполнения национального гимна, только один воодушевленно приложил руку к сердцу, а остальные стоят, хмуро понурив головы.
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04.06.2021 12:11 Відповісти
Боятся руку приложить к груди- мало ли чего. А эти не боятся.
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04.06.2021 12:49 Відповісти
Філіал могилянки влаштував показуху. Навіщо?
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04.06.2021 21:14 Відповісти
Красені.
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04.06.2021 15:52 Відповісти
 
 