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Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії

Сьогодні, 4 червня, в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок агресії РФ на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову за № 5343 ухвалила Верховна Рада в Міжнародний день захисту дітей, 1 червня поточного року. Вшановувати пам'ять загиблих дітей тепер будуть щорічно.

Дата дня пам'яті була обрана не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю ООН.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що від початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, зазнали поранень і травм, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.

Зазначається, що ухвалення постанови сприяє єдності українського народу, а також поліпшенню діяльності народних депутатів шляхом розуміння ними відповідальності перед народом України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд посилює держконтроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Сегодня в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 322
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04.06.2021 10:48
+5
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 8259
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04.06.2021 10:50
+4
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
Люблю таке Улыбающееся лицо со счастливыми глазами. Процес одвухсочування бойовика з РФ.
https://twitter.com/Churchill_N1/status/1400486486760361996
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04.06.2021 10:48
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04.06.2021 10:47 Відповісти
Сегодня в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 322
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04.06.2021 10:48 Відповісти
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 714
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04.06.2021 10:49 Відповісти
твій варіант?
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04.06.2021 11:01 Відповісти
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
Люблю таке Улыбающееся лицо со счастливыми глазами. Процес одвухсочування бойовика з РФ.
https://twitter.com/Churchill_N1/status/1400486486760361996
показати весь коментар
04.06.2021 10:48 Відповісти
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 8259
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04.06.2021 10:50 Відповісти
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 8001
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Надеюсь, что видео свежее- помечено как 15 часов. По-любому, стоит регулярно обновлять свежими сьемками.
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04.06.2021 11:01 Відповісти
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 77
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Єрмак і Зеленський ?
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04.06.2021 10:55 Відповісти
На их руках тоже кровища.
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04.06.2021 10:56 Відповісти
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 7273
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04.06.2021 10:54 Відповісти
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 416
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04.06.2021 10:56 Відповісти
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 5959
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04.06.2021 10:57 Відповісти
Я всегда считал, что день защиты детей - 1 июня
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04.06.2021 10:58 Відповісти
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 4090
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04.06.2021 10:58 Відповісти
Вічна пам"ять Українським діточкам,які загинули під час війни з росіянськими окупантами.
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04.06.2021 11:03 Відповісти
Нужно срочно вводить прогрессивный налог на бездетность, мудрий нарід не хоче розповсюджуватись.
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04.06.2021 11:15 Відповісти

@leusenko1

Через російську агресію на сході України загинули 240 дітей.
Проте, Зеленський продовжує активно вести бізнес на крові з країною-агресором.
Чому б РНБО не розглянути це питання на своїй сходці?
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04.06.2021 11:20 Відповісти
Ви десь на місяці живете?Мертвенчук вже під арештом,а далі сядуть і його спільники,і навіть так званий "первий"))
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04.06.2021 11:31 Відповісти
Злізьте з місяця на Землю.
В твітті питають чому РНБО не вводить санкції проти квартальних негідників, які активно ведуть бізнес з країною-окупантом.
А преЗедент отримує від цього бізнесу криваві гроші.
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04.06.2021 11:39 Відповісти
Невже це Лисий трубу Мертвенчуку подарував?
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04.06.2021 11:50 Відповісти
Як проходив процес дарування?
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04.06.2021 11:59 Відповісти
За проєкт закону №5109 проголосували 252 народні депутати: 193 - від "Слуги народу", 17 - від "ОПЗЖ", 10 - від ВО "Батьківщина", 11 - від групи "За майбутнє", 13 - від групи "Довіра", 8 позафракційних. Наступним буде проголосовано Закон Про Русофобію?
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04.06.2021 11:20 Відповісти
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 6036
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04.06.2021 13:36 Відповісти
Пир на костях детей

Такое постановление приняла Верховная Рада.
Которая, к примеру, за 7 лет не признала, что Украина находится в состоянии войны с РФ - хотя по Конституции парламент с президентом должны были это сделать еще в 2014-м.
РФ "вооруженно агрессирует", в результате чего на территории Украины гибнут украинские дети - но мы не находимся в состоянии войны с РФ, торгуем с РФ, перекачиваем в Европу газ РФ и даже очень возмущаемся когда у нас пытаются отобрать эксклюзивное право обогащать РФ путем перекачивания ее газа. А то вдруг у РФ закончатся деньги и она перестанет подвозить снаряды на Донбасс. Нельзя этого допустить!
Единственное, что делаем - будем теперь "чествовать" убитых детей.
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04.06.2021 21:53 Відповісти
 
 