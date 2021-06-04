Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії
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Сьогодні, 4 червня, в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок агресії РФ на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову за № 5343 ухвалила Верховна Рада в Міжнародний день захисту дітей, 1 червня поточного року. Вшановувати пам'ять загиблих дітей тепер будуть щорічно.
Дата дня пам'яті була обрана не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю ООН.
У пояснювальній записці до постанови йдеться, що від початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, зазнали поранень і травм, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.
Зазначається, що ухвалення постанови сприяє єдності українського народу, а також поліпшенню діяльності народних депутатів шляхом розуміння ними відповідальності перед народом України.
Будь ласка, зачекайте...
@Churchill_N1
Люблю таке Улыбающееся лицо со счастливыми глазами. Процес одвухсочування бойовика з РФ.
https://twitter.com/Churchill_N1/status/1400486486760361996
@leusenko1
Через російську агресію на сході України загинули 240 дітей.
Проте, Зеленський продовжує активно вести бізнес на крові з країною-агресором.
Чому б РНБО не розглянути це питання на своїй сходці?
В твітті питають чому РНБО не вводить санкції проти квартальних негідників, які активно ведуть бізнес з країною-окупантом.
А преЗедент отримує від цього бізнесу криваві гроші.
Такое постановление приняла Верховная Рада.
Которая, к примеру, за 7 лет не признала, что Украина находится в состоянии войны с РФ - хотя по Конституции парламент с президентом должны были это сделать еще в 2014-м.
РФ "вооруженно агрессирует", в результате чего на территории Украины гибнут украинские дети - но мы не находимся в состоянии войны с РФ, торгуем с РФ, перекачиваем в Европу газ РФ и даже очень возмущаемся когда у нас пытаются отобрать эксклюзивное право обогащать РФ путем перекачивания ее газа. А то вдруг у РФ закончатся деньги и она перестанет подвозить снаряды на Донбасс. Нельзя этого допустить!
Единственное, что делаем - будем теперь "чествовать" убитых детей.