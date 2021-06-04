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Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО і ЄС, - глава адміністрації прем'єр-міністра Гуйяш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО і ЄС, - глава адміністрації прем'єр-міністра Гуйяш

Угорщина заявила про готовність підтримати вступ України в НАТО і ЄС. А також нагадала українській стороні про питання угорської нацменшини.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у питанні угорської нацменшини країна хоче знайти компроміс з українською державою. Гуйяш вважає, що двомовна освіта могла б стати цим компромісом.

"Я думаю, що це може бути плідно для обох держав, тому що ми готові підтримувати інтеграцію України до НАТО і Європейського Союзу, бо це, на мою думку, також в наших інтересах", - заявив він.

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Представник Угорщини зазначив, що територіальна цілісність України має бути гарантована, і останні роки позиція Угорщини є чіткою - Росія повинна поважати територіальну цілісність України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Рабів роздавав Пастор. Нехай кловун не примазується.Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш - Цензор.НЕТ 1897
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04.06.2021 11:00
+11
Щось в лісі здохло.Нє?
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04.06.2021 10:47
+9
Єслі Вєнгрія гатова, то пачіму ми єщь ні в НАТА, а Байден?
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04.06.2021 10:48
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Щось в лісі здохло.Нє?
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04.06.2021 10:47 Відповісти
Ото ж. Цікаво, що вони за це отримали?
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04.06.2021 10:50 Відповісти
Мабуть все Закарпаття,та по два раби?
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Рабів роздавав Пастор. Нехай кловун не примазується.Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш - Цензор.НЕТ 1897
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04.06.2021 11:00 Відповісти
Думаю1) доволі - по голові" - від американцв і 2) менше ніж хотіли грошей від кацапів!
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04.06.2021 11:25 Відповісти
***** в 204 тоже говорил, что нас там нет и мы всечески хотим помочь Украине, а за занавесом делали что хотели.
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04.06.2021 11:02 Відповісти
Єслі Вєнгрія гатова, то пачіму ми єщь ні в НАТА, а Байден?
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04.06.2021 10:48 Відповісти
У гражданкі НАТИ був поганий настрій та пмс. Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш - Цензор.НЕТ 5868
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Патамушта ЗЕ оточив себе різними козирями та іншою агентурою.
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04.06.2021 10:53 Відповісти
І посадив під домашній арешт патріота Мертвенчука.
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04.06.2021 10:54 Відповісти
Піар багатогранний, а ЗЕ професійний піарщик.
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04.06.2021 10:56 Відповісти
.......Не козирями а продажними ТАРАКАНАМИ!!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 11:20 Відповісти
Байден тобі відповість,як тільки у очко Ху"лу подивиться))
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04.06.2021 10:53 Відповісти
Шо ж це Зеля робе,так він Україну до НАТО заведе))
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04.06.2021 10:51 Відповісти
В НАТІ кловуни та інші ************* не потрібні.
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04.06.2021 10:55 Відповісти
Так ти проти вступу України до НАТО?
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04.06.2021 11:07 Відповісти
какие могут быть нацменьшинства, большинства - когда находясь в Евросоюзе и Нато - вроде как границы размываются и это уже не имеет особого значения... в чем смысл мешать вступить Украине в Евросоюз ? да, запахло похоже большой заварушкой и 3й мировой после окончания строительства СП. И отсидеться не удастся никому спокойно ни в своих особняках в Венгрии ни в особняках Германии ни Франции...
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04.06.2021 10:51 Відповісти
похоже, кто-то "под ковром" прищемил Орбану яица..
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04.06.2021 10:53 Відповісти
а може і він собі їх прищемив довиё.. ..довидєлувавшись ))))
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04.06.2021 11:52 Відповісти
Готовність Угорщини підтримати Україну це просто сигнал на Расєю. Чухайтесь москалики, де наші ...., або ми можемо і не пригадати про начеб то нашу так звану урогську меншість десь там на теренах Великої і Могутньої України.
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04.06.2021 10:58 Відповісти
а что, кто-то ущемляет эту меншість? Распинают в трусиках на рекламных щитах?
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04.06.2021 12:09 Відповісти
В том то й справа, що НІ. Однак, в Угорщіні ніяк не можуть забути, що колись частина Закарпаття була ними окупована. І наша "корисні ідіоти" начебто угорського походження за невилику плату і пашторт ЄС готові нагадувати про це в Європі. А в свою чергу наші любі друзі на Мозькві готові це щедро фінансувати.
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04.06.2021 13:58 Відповісти
а что мадьярам разрешение из кремля поступило?
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04.06.2021 11:18 Відповісти
Напевно їм не доплатили
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04.06.2021 13:59 Відповісти
Когда венгрия "достала" уже весь Евросоюз и там приняли решение о решениях по формуле 26 стран вместо 27-(Венгрии) и намекнули.что государство-карлик не может портить общий строй,Венгрия вдруг сразу стала послушной и прилежной...Сразу появилось "понимание" и конструктивизм...очередь за Австрией ,в которой находят прибежище от правосудия украинские коррупционеры....? Той самой Австрии,.которая "ах как возмущена" отсутствием подвижек в успехах украинской борьбы с коррупцией ? )
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04.06.2021 11:24 Відповісти
Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО і ЄС, - глава адміністрації прем'єр-міністра Гуйяш - Цензор.НЕТ 3541

...
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04.06.2021 11:53 Відповісти
Многие как обычно делают выводы по заголовку. Но ничего нового не случилось: Венгрия готова поддержать заявку Украины, если ... решится вопрос с ее требованиями, в частности, они предлагают двуязычное образование, а не только на украинском языке.
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04.06.2021 12:16 Відповісти
Тупеньке ти москальське створіння))) мадярота ніякого двоязычия не сприймає, вони вимагають навчання виключно мадярською за український кошт, якщо ти, москалику, не у тємі, нє разкривай хлєбарєзку...
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05.06.2021 17:18 Відповісти
звиздишь ? ля буду!
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04.06.2021 14:21 Відповісти
Мадярія готова підтримати бо головні у ната друзі путєна не підтримають...
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05.06.2021 17:13 Відповісти
 
 