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Міноборони (5285) Забродський (65) закупівлі (591) ЗСУ (5715)

Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський

Плани із закупівлі бензину, дизельного палива та авіаційного гасу для ЗСУ з'явилися у Міністерства оборони тільки в червні.

Про це повідомив у Facebook нардеп "ЄС", генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники діючої владної команди, які опікуються питаннями національної безпеки у воєнному її відображенні, продовжують, м’яко кажучи, дивувати. На цьому тижні в нашому комітеті з питань національної безпеки і оборони розглядався цікавіший документ – "Зміни до річного Плану закупівель Міністерства оборони на 2021 рік". Втім, "розглядався" сказано занадто ввічливо. Скоріше це була жалюгідна спроба одного з дев’яти (!) заступників міністра оборони представити схоластичний набір числових показників, до того ж – безграмотно оформлений с точки зору канонів діловодства", - йдеться в повідомленні.

За словами Забродського, перша спроба представлення "змін у план" в комітеті відбулася в рамках виконання вимог закону про оборонні закупівлі в новій редакції.

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"Слід зауважити, що незважаючи на прийняття закону в середині минулого року, його імплементація, а точніше - розробка підзаконних актів, відбувається зі швидкістю, яка межує із відвертим саботажем. Аутсайдерами цього процесу, які замикають список виконавців традиційно є Міноборони і Мінекономіки. Що виявляє з себе сам План? Це фактично перелік майна із вказанням кількості і ціни, яке Міноборони планує закупити для задоволення потреб наших ЗСУ. На відміну від всім відомого ДОЗу, в ньому зазначено переважно речове майно, витратні матеріали, послуги з ремонту, і саме "смачне" – продовольство і пальне. Самі по собі зміни, теоретично, мають вноситися, розглядатися і погоджуватися у випадку виникнення в ЗСУ негайної потреби або різкої нестачі якогось із зазначених найменувань", - зазначив він.

За словами Забродського, плани із закупівлі бензину, дизельного палива та авіаційного гасу для ЗСУ з'явилися у Міністерства оборони тільки в червні.

"Мабуть, з початку року до цього часу ніхто у відомстві і не здогадувався про необхідність пального для повсякденної діяльності військових частин і з’єднань. Не говорячи вже про виконання бойових завдань Об’єднаними силами! Додаємо до цього тривалість тендерних процедур і оформлення договорів і після нескладних обчислень стає зрозумілим, що пальне з’явиться у споживачів в кращому випадку на початку осені…", - додав генерал-лейтенант ЗСУ.

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Ще однією "родзинкою" так званих змін Забродський називає планування Міноборони закупівлі трьох автомобілів на суму 73 млн грн приблизно по мільйону доларів США за одиницю: "І не думайте, що маються на увазі надсучасні засоби розвідки або санітарні машини. Виявляється, це машини елітного класу для… параду на Хрещатику! Ну ті самі, на яких рухається командувач парадом. Судячи із повідомлень представників МОУ це має бути щось на кшталт Мерседесу. Із золотими дисками і кришталевими вікнами імовірною. Як з цим завданням впорались Хаммери протягом останніх років – просто незрозуміло".

За словами нардепа, "для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони" - цитата з документа, необхідно терміново придбати ... 17000 краваток і 60 000 сорочок для повсякденної форми одягу ".

"Ті, хто знає скільки наших військовослужбовців взагалі має повсякденну форму і тим більше - носить її, легко зрозуміють всю незграбність і комічність цих цифр", - підкреслив він.

"Можна довго міркувати про необхідність оборони. Говорити про необхідність першочергових і другорядних кроків. Про необхідність накопичувати і утримувати запаси речового майна, продовольства і пального, яких ніколи не буде багато. Все слушні думки можна перекреслити одним Планом закупівель у виконанні міністерства з дев'ятьма заступниками міністра ... а волонтери - знову одягнуть і нагодують, а паливо - як-то знайдеться, а машини по мільйону доларів - залишаться на пам'ять про боротьбу за забезпеченість ЗСУ всім необхідним ", - підсумував Забродський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1159
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04.06.2021 11:03
+26
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 4566
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04.06.2021 11:09
+25
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1639
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04.06.2021 11:02
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Порошенко, припини мародерити!
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04.06.2021 10:59 Відповісти
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1639
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04.06.2021 11:02 Відповісти
Україні потрібен гетьман !

а не плюгавий хуцпатий корчмарик.... Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський - Цензор.НЕТ 8764
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04.06.2021 13:05 Відповісти
По этому пять лет вместо реформ для НАТО усердно воровал и уничтожал Украину.
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04.06.2021 13:23 Відповісти
АГа, і срати зелеубським засранцям в штани. ****, коли це все кодло буде висіти на каштанах
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04.06.2021 16:43 Відповісти
зеленые гниды совсем охренели от безнаказанности и жадности
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04.06.2021 11:02 Відповісти
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 1159
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04.06.2021 11:03 Відповісти
"для парада на Крещатике"..идиоты, когда уже эта дебильная совковая традиция закончится?
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04.06.2021 11:02 Відповісти
На цей раз Сердючка та інші зайчики будуть їхати на елітних авто, а не на вагоні.
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04.06.2021 11:09 Відповісти
Парад это парад, а дебилизм - это покупать для этого Мерсы..не так ли?
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04.06.2021 11:14 Відповісти
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 8377
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04.06.2021 11:04 Відповісти
Так помогал армии, что были уничтожены стратегические склады с боеприпасами.
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04.06.2021 13:25 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ, СРАЗУ ЖЕ РАССТРЕЛЯТЬ ВСЕ РУКОВОДСТВО, ЧТО БЫ ДРУГИМ БЫЛ ПРИМЕР... ПАСКУДЫ , ВОЙНА ИДЕТ , А ОНИ ВСЕ НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ! ТАВРИЮ ЗАКУПИТЕ, ПОДНИМИТЕ СВОЕГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ.. ВООБЩЕ СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ ВСЕМ ВЕТВЯМ ВЛАСТИ ПОКУПТЬ ИМПОРТНЫЕ МАШИНЫ, МЕБЕЛЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ТОЛЬКО ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, ГЛЯДИШЬ И АВТОПРОМ НАЧНЕТ ДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТО...
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04.06.2021 11:05 Відповісти
І все одно деякі маститі акули пера вперто не визнають свою помилку у ставці на Зєлєнского, хоч і позиціонують себе патріотами України. Думаю, читачі знають таких.
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04.06.2021 11:05 Відповісти
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 4566
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04.06.2021 11:09 Відповісти
95 квартал знов влаштовує шоу для лохів.
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04.06.2021 11:06 Відповісти
цуко! в воюющей стране машины для парада по ляму баксов. Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 3533
эй, крикуны про парад во время Иловайска, вы где???
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04.06.2021 11:07 Відповісти
Зебилы, а ну пропердите че нибудь в оправдание
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04.06.2021 11:08 Відповісти
Минобороны планирует закупить автомобили по $1 млн за штуку, а топливо и одежду как-нибудь найдут волонтеры, - Забродский - Цензор.НЕТ 467
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04.06.2021 11:12 Відповісти
Проста арифметика. раз таран людина агента єрмака, саботаж і решта неприйнятних для ВСУ рішень йде з оп і тарана та його паркетних помічників!!!! Рішення одне хомчаку треба докласти зусиль щоб зняти тарана і всю цю голоту!!!!!!
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04.06.2021 11:17 Відповісти
Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський - Цензор.НЕТ 4845
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04.06.2021 11:19 Відповісти
Так получается не Порошенко армию оснащал, а волонтеры?
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04.06.2021 13:27 Відповісти
"Минобороны закупки трех автомобилей на сумму 73 млн грн " - для сравнения "вартість Дозор-Б на 2017 рік складала 6-8 млн грн " наверное сейчас цена немного изменилась но не думаю что очень сильно Міноборони планує закупити автомобілі по $ 1 млн за штуку, а паливо та одяг як-небудь знайдуть волонтери, - Забродський - Цензор.НЕТ 5014
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04.06.2021 11:32 Відповісти
так если бы Дозор! просто красивая членовозка-кабриолет.
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04.06.2021 11:36 Відповісти
ну так в том то и дело . вместо не нужных кабриолетов можно купить десяток броневиков
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04.06.2021 11:39 Відповісти
ета всьо парашенка! вавє некогда, он с утра до ночі в дєлах державних акі пчєла
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04.06.2021 11:35 Відповісти
вронзовіє разом з єрмаком.
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04.06.2021 12:01 Відповісти
Я могу возглавить волонтеров, там нормально безконтрольно подняться можно
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04.06.2021 12:10 Відповісти
надо министра обороны Тарана отправить в окопы! може ето вылечит его от дебилизма
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04.06.2021 12:10 Відповісти
Бачили очі, що купували?
Тепер їжте, хоч повилазило!
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04.06.2021 13:18 Відповісти
Это просто жесть!!! Палачи Украины очень удачно выполняют свою роль
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04.06.2021 16:42 Відповісти
Дебилы, ну и кто наживается на войне?
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04.06.2021 17:44 Відповісти
 
 