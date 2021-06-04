США закликають до негайного звільнення арештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка

Сполучені Штати Америки вкотре висловлюють глибоку стурбованість долею кримського журналіста Владислава Єсипенка, який був заарештований 10 березня після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті українського поета Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну заяву зробила тимчасово повірена у справах США в Місії США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Кортні Острієн.

"Дружина Єсипенка і сам Єсипенко стверджують, що російська окупаційна "влада" била, знущалася та катувала електричним струмом, щоб отримати неправдиве визнання в шпигунстві та володінні вибуховим пристроєм. Визнання під примусом відбулося до того, як йому дозволили поговорити з адвокатом. Єсипенко залишається під вартою в Росії, де на 27 днів був позбавлений можливості зустрічатися з адвокатом. Сполучені Штати закликають до його негайного звільнення", - зазначила Остріан під час виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона наголосила, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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"Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, припинити переслідування кримських татар, етнічних українців та інших етнічних та релігійних меншин, а також звільнити всіх політичних ув'язнених громадян України, які перебувають під вартою. Ми також настійно закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань як країни, яка підписала всі три Мінські угоди, і вивести свої війська й техніку зі сходу України", - резюмувала дипломат.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.