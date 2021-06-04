США закликають до негайного звільнення арештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка
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Сполучені Штати Америки вкотре висловлюють глибоку стурбованість долею кримського журналіста Владислава Єсипенка, який був заарештований 10 березня після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті українського поета Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну заяву зробила тимчасово повірена у справах США в Місії США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Кортні Острієн.
"Дружина Єсипенка і сам Єсипенко стверджують, що російська окупаційна "влада" била, знущалася та катувала електричним струмом, щоб отримати неправдиве визнання в шпигунстві та володінні вибуховим пристроєм. Визнання під примусом відбулося до того, як йому дозволили поговорити з адвокатом. Єсипенко залишається під вартою в Росії, де на 27 днів був позбавлений можливості зустрічатися з адвокатом. Сполучені Штати закликають до його негайного звільнення", - зазначила Остріан під час виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.
Вона наголосила, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, припинити переслідування кримських татар, етнічних українців та інших етнічних та релігійних меншин, а також звільнити всіх політичних ув'язнених громадян України, які перебувають під вартою. Ми також настійно закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань як країни, яка підписала всі три Мінські угоди, і вивести свої війська й техніку зі сходу України", - резюмувала дипломат.
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.
16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.
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