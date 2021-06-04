"Випалити це з країни": Кравчук пояснив, що потрібно зробити, щоб розв’язати проблему з Донбасом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна повинна об'єднати політичні сили для вирішення проблеми з Донбасом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив експрезидент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24".
"Якщо ми об'єднаємо політичні сили, якщо в парламенті буде єдність стосовно встановлення миру на Донбасі, і метою буде повернення всіх територій, думаю, не буде таких проблем і питань, які б ми не могли вирішити. А ми сьогодні як лебідь, рак і щука, в парламенті говорять необґрунтовані речі, які межують зі зрадою України", — сказав він.
Кравчук розповів, кого він вважає зрадниками.
"Наведу приклад. У Польщі є опозиція? Є. Але скажіть, будь ласка, польська опозиція їздить до Німеччини або України консультуватися, як будувати Польщу? А наші ОПЗЖ їдуть до Москви, зустрічаються з Путіним, він дає їм установки, вони приїжджають і будують російську Україну або Україну з російськими методами управління. Потрібно випалити це з України, випалити, і тоді, коли у нас не буде таких проблем, я думаю, всі питання будуть вирішуватися швидко та організовано", — сказав він.
Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.
За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори щодо Донбасу слід перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.
Будь ласка, зачекайте...
вон, ответчик не пришёл, да и хрен с ним. в след.раз пришёл, но не пришли прокуроры, да и хрен с ним. в след.раз пришли все, но заболел судья, да и хрен с ним. и так до окончания терминов.
Образование теперь, как и в 18 веке - удел гениев, которые к нему стремятся.
Все было совсем Не Так.....
Я не добрый, просто тем что по 15 лет заключения, кайло в руки и отрабатывать свою пайку, а пожизненники сильно дорогое удовольствие ...
Я пропоную з 12 калібру прямо у лобешник. Картеччю.
Щоб без варіантів.😉
А тепер - видать, різко нацоналізувався...
Будуть "сидеть в своем говне, та ныть, что кто-то им виноват" що не можуть свалити?
Я з вами як з людиною, а ви...
Госдеп навіть посилає "маяк" "рви когті" з політики - Луценка узяла в оборот меріканська прокуратура...А ви ж в курсі - раз почали, то не зупиняться. А там не тільки вуха Генеалісімуса стирчать, а й хобот з кінцівками...
ЄС та Штатам він не потрібен: "узконішевий", використовує радікалів, будучи на висшій шаблі влади - збирав та продавав компромат на закордонних високопоставленних "візаві"...
История это уже всё видела. Обосраный пролетарий во все времена одинаковый. "Кто не с нами, тот против нас" и всё такое...
Блин, ты как вроде не с этого сайта пишешь.....
Я тоже приведу пример: один "глава ТКГ"(какое мерзкое название, расией воняет от него) кажется не возражал и даже был рад включению агентом фсб рашки ермаком в состав некоевого витольда фокина, который из масквы, да и вообще из совка ментально никогда и не выезжал...
тихо он с ней к сельсовету пошел
дернул колечко..
Бросил в окно...
Дедушка старый...
Ему - все равно!
- Хто винен - невістка!
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", мерзавец Кравчук удумал ещё и обзавестись лаврами неистового воинствующего патриота. Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" падлюки Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.
В 1970-1988 годах заведующий сектором, инспектор, помощник секретаря, первый заместитель заведующего отделом, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.
В 1989-1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ.
В 1989-1990 - кандидат в члены Политбюро. В 1990-1991 годах - член Политбюро ЦК КПУ.
С 1990 года - второй секретарь ЦК КПУ.
С 1990 года был членом ЦК КПСС.
Как говорится, сухие факты. Застрелившийся Щербицкий у меня вызывает больше уважения, чем это вечно переобувающееся в полете с хитрой улыбуой существо.
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте мені грошей, покажіть потрібну вам церкву і ви побачите, як у попів тієї церкви випалені очі на лоба повилазять".
у церкві"© (Г.Москаль)
Сегодня христопродавец Кравчук шибко воинственный и чересчур агрессивный, всех выжигать собрался - прям Пантіліймон-Палій какой-то - видать, в Минском гериатрическом пансионате "ТКГ" на завтрак подали манную кашку с комочками. Есть причина для беспокойства - шутка сказать - ведь благостно прогреваемая за казённый счёт обрюзгшая старческая жопа Кравчука может пострадать от комочков во время акта дефекации.
1) Военное положение;
2) Предателей к стенке /по законам военного времени/!