Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: РФ вигідно все, що гальмує мирний процес
Поки що немає жодних умов для того, щоб переговори Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі поновилися в білоруському Мінську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Ми розуміємо, що Росія гратиме на цій історії. Російській Федерації впринципі вигідно все, що гальмує мирний процес, блокує переговори. Безумовно, історію з можливістю для України чи ОБСЄ приїхати до Мінська вона використовуватиме для гальмування переговорного процесу", - зауважив міністр.
За його словами, Київ має різні пропозиції щодо того, де створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу.
"Але він має бути підходящим для трьох сторін: України, ОБСЄ і Російської Фередації. Усі мають на нього погодитися", - додав Кулеба.
Мінський процес міністр назвав брендом: "Лукашенку дали можливість долучитися до процесу, показати свою вагу. На жаль, він не виправдав довіру, дискредитував себе".
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есть вялотекущий конфликт . время от времени несем потери . Минск на мой взгляд нежизнеспособен . свою задачу ( остановить москалей ) он выполнил еще в 2014-ом . теперь это пустая говорильня . максимум это договориться об обмене пленными . все
Шото у господ зебилов рассинхрон)
Зебил враньем выиграл выборы? Так он нелигитимный, значит???