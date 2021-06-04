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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: РФ вигідно все, що гальмує мирний процес

Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: РФ вигідно все, що гальмує мирний процес

Поки що немає жодних умов для того, щоб переговори Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі поновилися в білоруському Мінську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми розуміємо, що Росія гратиме на цій історії. Російській Федерації впринципі вигідно все, що гальмує мирний процес, блокує переговори. Безумовно, історію з можливістю для України чи ОБСЄ приїхати до Мінська вона використовуватиме для гальмування переговорного процесу", - зауважив міністр.

За його словами, Київ має різні пропозиції щодо того, де створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу.

"Але він має бути підходящим для трьох сторін: України, ОБСЄ і Російської Фередації. Усі мають на нього погодитися", - додав Кулеба.

Мінський процес міністр назвав брендом: "Лукашенку дали можливість долучитися до процесу, показати свою вагу. На жаль, він не виправдав довіру, дискредитував себе".

Також читайте: Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила

Автор: 

Білорусь (7925) росія (64946) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Так там і причина проста - чисто технічна: пасажирське сполучення з Білоруссю припинене! Ні літать ні їздить!
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04.06.2021 11:31 Відповісти
о каком мирном процессе постоянно талдычат эти поцы ?
есть вялотекущий конфликт . время от времени несем потери . Минск на мой взгляд нежизнеспособен . свою задачу ( остановить москалей ) он выполнил еще в 2014-ом . теперь это пустая говорильня . максимум это договориться об обмене пленными . все
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04.06.2021 11:37 Відповісти
..давно пора оттуда "выйти"...Лука предлагал ввести своих "ватных" силовиков в качестве Миротворцев "Лугандона"....Этот "двуликий АНУС" ещё в 2017 году в результате "совместных учений "с РФ...отдал,бывшие военные городки на границе с Украиной-...30 тыс. корпусу "зелёным человечкам "*****"...с вооружением...Так,что,верить этому "чмошнику" -Украине-не стоит...
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04.06.2021 11:38 Відповісти
Прикол в том,что "тормозить процесс" выгодно всем.И нам,в том числе.Потому,что,если дело сдвинется,то придется проводить выборы и вносить изменения в Конституцию,согласованную с бандюками.Украина вряд ли на это пойдет(и ,соответственно,будет обвинена в нежелании продолжать мирное урегулирование),а ссаной Меркельше только то и нужно,чтоб был повод опять дружить с Бензоколонкой
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04.06.2021 11:41 Відповісти
Так получается Минск выгоден Украине если расея его "тормозит"?
Шото у господ зебилов рассинхрон)
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04.06.2021 11:54 Відповісти
Мы должны делать вид, что хотим минские договорняки, а кацапы всячески нам мешают его выполнять.
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04.06.2021 12:43 Відповісти
І не тільки в колонії паРаші в Мінську а хоч в Брюсселе або навіть в самій проклятій москві створюйте капітулянти ( слуги кремля) свою нову площадку для переговорів щодо Донбасу. Результат скрізь буде один, один і той же. Жорстка вимога кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла про беззастережну капітуляцію України і повне знищення її як держави.
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04.06.2021 13:05 Відповісти
"РФ выгодно все, что тормозит мирный процесс"--- так это что получается? Это оказывается не порох тормозит мирный процесс, а кацапье???? Бубочка врал?????
Зебил враньем выиграл выборы? Так он нелигитимный, значит???
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04.06.2021 19:12 Відповісти
 
 