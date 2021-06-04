"Слуга народу" Безугла просить фракції ВР подати своїх представників до ТСК щодо можливих злочинів представників влади: Ми відклали запуск комісії

Народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності, закликає колег подати своїх представників до комісії.

Про це вона заявила, виступаючи з парламентської трибуни, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепка розповіла, що "Батьківщина" обіцяла делегувати своїх представників, однак досі цього не зробила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

"Ми чекали, ми відклали запуск ТСК. Вели переговори зі ще двома фракціями, щоб забезпечити пропорційне представництво в комісії. На жаль, ситуація розвивається таким чином, що деякі фракції все ще не готові сприймати ТСК як інструмент парламентаризму, але як голова комісії я не втрачаю надії і закликаю подати сьогодні своїх представників", - звернулася до колег Безугла.

Вона вважає, що першим резонансним розслідуванням комісії могла б бути так звана справа "вагнерівців".

Нагадаємо, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді були пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.