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Новини Політика України
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ВР (11731) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (208)

"Слуга народу" Безугла просить фракції ВР подати своїх представників до ТСК щодо можливих злочинів представників влади: Ми відклали запуск комісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності, закликає колег подати своїх представників до комісії.

Про це вона заявила, виступаючи з парламентської трибуни, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепка розповіла, що "Батьківщина" обіцяла делегувати своїх представників, однак досі цього не зробила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

"Ми чекали, ми відклали запуск ТСК. Вели переговори зі ще двома фракціями, щоб забезпечити пропорційне представництво в комісії. На жаль, ситуація розвивається таким чином, що деякі фракції все ще не готові сприймати ТСК як інструмент парламентаризму, але як голова комісії я не втрачаю надії і закликаю подати сьогодні своїх представників", - звернулася до колег Безугла.

Вона вважає, що першим резонансним розслідуванням комісії могла б бути так звана справа "вагнерівців".

Нагадаємо, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді були пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Клоунам не хватает массовки и аплодисментов.
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04.06.2021 11:49
+7
Учора представнику зеленої пошесті дали усі докази про те, що Вова олігарх за усіма їхніми ознаками - можна навіть у суддів у США запитати про його офшори з БЄней - так воно втекло одразу зі студії
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04.06.2021 11:55
+6
ТСК по возможним преступленіям власті - таки вона справді та Мар"яна Безумна , так служити тупим піарщикам та зрадникам ховаючись за патріотизм , НЕ ВИЙДЕ!!!
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04.06.2021 11:48
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ТСК по возможним преступленіям власті - таки вона справді та Мар"яна Безумна , так служити тупим піарщикам та зрадникам ховаючись за патріотизм , НЕ ВИЙДЕ!!!
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04.06.2021 11:48 Відповісти
це великий конституціоналіст Вєніславський почав гнати на Прямому в середу цей темник - ЕС та ГОЛОС, не баєжаючи входити в комісію за усьо харошеє серед зрадників, тормозять її роботу по вагнерівцях
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04.06.2021 11:50 Відповісти
ТСК має бути повністю з опозиції.
А оце все клоунада - коли звинувачений сам себе "розслідує".
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04.06.2021 11:59 Відповісти
- У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые и некрасивые, (с)
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04.06.2021 12:11 Відповісти
Клоунам не хватает массовки и аплодисментов.
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04.06.2021 11:49 Відповісти
Той же Веніславський там же волав про вагнерівців- А ДЕ ДОКУМЕТИ, ДОВЕДІТЬ... (СПАЛИЛИ ВЖЕ)
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04.06.2021 11:53 Відповісти
говноклованская мразь, 61 год .....
зеленский и его депутаты ублюдочные гниды
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04.06.2021 11:51 Відповісти
Учора представнику зеленої пошесті дали усі докази про те, що Вова олігарх за усіма їхніми ознаками - можна навіть у суддів у США запитати про його офшори з БЄней - так воно втекло одразу зі студії
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04.06.2021 11:55 Відповісти
Безуглая такая безуглая... Создать ВСК под предлогом провала операции по вагнеровцам а на самом деле" кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения". То есть продолжать пытаться притянуть Пороха к уголовной ответственности, а если не получится то хоть хорошенько забрызгать его грязью. Других врагов у зелевласти нет.
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04.06.2021 12:03 Відповісти
морда просить кірпіча...
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04.06.2021 12:21 Відповісти
Безглузда кличе у безглузду комісію???
Що там робити нормальним людям???
Спостерігати та легалізувати своєю присутністю, злочинни дії монозелені???
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04.06.2021 12:22 Відповісти
Марьяна Безмозглая - достойный выбор маргинализированной популяции Оболони.....
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04.06.2021 13:21 Відповісти
 
 