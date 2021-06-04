Техобслуговування літака Міноборони однієї із зарубіжних країн без дозволу: Повідомлено про підозру ексгендиректору одного з підприємств "Укроборонпрому"

Ексгендиректор одного з харківських підприємств "Укроборонпрому" надав іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання відповідного дозволу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ з’ясували, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн. Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.

Директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України.

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Наразі слідчі СБУ повідомили ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.