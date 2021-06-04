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контррозвідка (458) СБУ (10034) Харків (3887) Укроборонпром (959)

Техобслуговування літака Міноборони однієї із зарубіжних країн без дозволу: Повідомлено про підозру ексгендиректору одного з підприємств "Укроборонпрому"

Новини Цензор.НЕТ Події

Техобслуговування літака Міноборони однієї із зарубіжних країн без дозволу: Повідомлено про підозру ексгендиректору одного з підприємств

Ексгендиректор одного з харківських підприємств "Укроборонпрому" надав іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання відповідного дозволу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ з’ясували, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн. Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.

Директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України.

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Наразі слідчі СБУ повідомили ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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А страна "иностранного" заказчика?
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04.06.2021 11:51 Відповісти
"какая разница" (с)
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04.06.2021 12:04 Відповісти
Якщо не Х**лостан то нехай би заробляли. На зарплати Зе-влада гроші не виділяє.
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04.06.2021 12:04 Відповісти
Мутные какие-то дела последнее время пошли: незаконно отремонтировали самолёт некоей анонимной страны, незаконно привезли военные запчасти и хотели что-то отремонтировать, незаконно поставляли что-то в армию... хмм
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04.06.2021 11:58 Відповісти
действительно, как можно, Родину продавать - это прерогатива исключительно ограниченного круга лиц, а то если каждый станет, то как харчеваться то? конкуренция опять же, да и "услуги" могут не понадобиться, а если не нужен и слишком много знал, то и воровать фактически было бесполезно ... пирамиду не строили глядишь.
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04.06.2021 13:17 Відповісти
заигрались наши зеленые упыри, ох, заигрались... ставлю на то, что Украина выиграет ЧЕ-2020 и на то, что Зеленского свергнут Третим Майданом.
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04.06.2021 20:01 Відповісти
 
 