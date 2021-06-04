Від початку війни на Донбасі загинули 152 дитини, 146 - зазнали поранення

Сьогодні Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України і відзначає Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена Facebook.

"За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року, загинуло 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток) та 146 дітей зазнали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток). На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що неможливість забезпечення державного контролю за дотримання прав людини на тимчасово окупованій території позбавляє можливості оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування.

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Законом України "Про охорону дитинства" дитині, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту дістала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, встановлюється статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

За оперативною інформацією Національної соціальної сервісної служби України станом на 30.05.2021 кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491 осіб. Із них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво.

Проте для таких дітей на рівні законів та підзаконних актів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти.

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"Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини неодноразового наголошувалось на необхідності розробки нормативно-правових актів які передбачатимуть отримання дитиною певних пільг, виплат, допомог тощо.

Уповноважений закликає Уряд, Парламент, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадськість докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що постанову "Про вшанування пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України" Верховна Рада України прийняла 1 червня - в Міжнародний день захисту дітей.