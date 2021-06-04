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Угорщина, Молдова, Грузія й Туреччина готові визнавати український паперовий COVID-сертифікат, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Угорщина, Молдова, Грузія й Туреччина готові визнавати український паперовий COVID-сертифікат, - Кулеба

Український Е-сертифікат буде синхронізований з європейським. Київ почав переговори з деякими країнами світу про визнання українських паперових COVID-сертифікатів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр повідомив, що його відомство об'єднало колег з Міністерства охорони здоров'я і Міністерства цифрової тарнсформації з Європейським Союзом, аби обговорили синхронізацію українского цифрового сертифіката про вакцинацію з європейським.

"Цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований із сертифікатом Євросоюзу: його будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - розповів Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив минулого року. Він відповідає міжнародним стандартам.

"Коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ. Процедуру цього сертифікату затвердили", - зазначив Кулеба.

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Автор: Наталя Джума
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04.06.2021 11:47 Відповісти
Паперовий? 😮 Фьодорв! Аууу! А як щодо справжніх країн Євросоюзу? Для них той сертифікат буде просто туалетним папером?
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04.06.2021 11:53 Відповісти
Поци знов розводять "мудрий нарід", який їх до влади привів Венгрия, Молдова, Грузия и Турция готовы признавать украинский бумажный COVID-сертификат, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6132
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04.06.2021 11:56 Відповісти
Таким достижением лучшеб не хвастаться
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04.06.2021 12:25 Відповісти
Запах бабла перебет любой душок от померших трупов /эти бумажки лишь прикрытие/!
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04.06.2021 14:19 Відповісти
это будет ошибкой
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04.06.2021 15:45 Відповісти
 
 