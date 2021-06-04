Угорщина, Молдова, Грузія й Туреччина готові визнавати український паперовий COVID-сертифікат, - Кулеба

Український Е-сертифікат буде синхронізований з європейським. Київ почав переговори з деякими країнами світу про визнання українських паперових COVID-сертифікатів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр повідомив, що його відомство об'єднало колег з Міністерства охорони здоров'я і Міністерства цифрової тарнсформації з Європейським Союзом, аби обговорили синхронізацію українского цифрового сертифіката про вакцинацію з європейським.

"Цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований із сертифікатом Євросоюзу: його будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - розповів Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив минулого року. Він відповідає міжнародним стандартам.

"Коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ. Процедуру цього сертифікату затвердили", - зазначив Кулеба.

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