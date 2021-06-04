Ексголова кооперативу привласнила 24 млн грн внесків за квартири в новобудові, їй загрожує 12 років з конфіскацією, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління ДБР Миколаєва завершили досудове розслідування стосовно колишньої голови кооперативу в Одесі, яка заволоділа внесками учасників кооперативу і покупців нерухомості в новобудові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі ДБР встановили, що жінка у 2016–2019 роках обіймала посаду голови обслуговуючого кооперативу новобудови, а також за довіреністю була представником компанії з продажу нерухомості.

Вона отримувала готівкою і привласнювала внески за квартири в новобудові як від асоційованих учасників кооперативу, так і від покупців на загальну суму 24 млн гривень.

Колишня голова кооперативу обвинувачується у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа ексзаступника голови Чернігівської ОДА: підозрюваним у шахрайстві обрано запобіжний захід

Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.



Фото: сайт ДБР

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Миколаївській області.