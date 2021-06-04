УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16169 відвідувачів онлайн
Новини Події
3 237 7
шахрайство (672) Миколаїв (1338) ДБР (2565)

Ексголова кооперативу привласнила 24 млн грн внесків за квартири в новобудові, їй загрожує 12 років з конфіскацією, - ДБР. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Слідчі теруправління ДБР Миколаєва завершили досудове розслідування стосовно колишньої голови кооперативу в Одесі, яка заволоділа внесками учасників кооперативу і покупців нерухомості в новобудові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі ДБР встановили, що жінка у 2016–2019 роках обіймала посаду голови обслуговуючого кооперативу новобудови, а також за довіреністю була представником компанії з продажу нерухомості.

Вона отримувала готівкою і привласнювала внески за квартири в новобудові як від асоційованих учасників кооперативу, так і від покупців на загальну суму 24 млн гривень.

Ексголова кооперативу привласнила 24 млн грн внесків за квартири в новобудові, їй загрожує 12 років з конфіскацією, - ДБР 01

Колишня голова кооперативу обвинувачується у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа ексзаступника голови Чернігівської ОДА: підозрюваним у шахрайстві обрано запобіжний захід

Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Ексголова кооперативу привласнила 24 млн грн внесків за квартири в новобудові, їй загрожує 12 років з конфіскацією, - ДБР 02
Фото: сайт ДБР

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Миколаївській області.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Она даже проголосовала на выборах за зелю в надежде, что при клоуне ее не повяжут. Как же она ошибалась - ведь нада делиться с зелеными поручителями Экс-председатель кооператива присвоила 24 млн грн взносов за квартиры в новостройке, ей грозит 12 лет с конфискацией, - ГБР - Цензор.НЕТ 4228
показати весь коментар
04.06.2021 11:53 Відповісти
Она сейчас поделится
показати весь коментар
04.06.2021 11:55 Відповісти
Занадто товсто, тобі треба вчитися тролити більш витончено.
показати весь коментар
04.06.2021 12:16 Відповісти
... а вот еще, в соседнем дворе дворник ведро украл. ДБР?
показати весь коментар
04.06.2021 12:13 Відповісти
ДБР при чому ??? Ідиотизм, а поліція нащо ??
показати весь коментар
04.06.2021 12:28 Відповісти
странный экс-председатель кооператива, присвоить лям зелени и остаться жить в Украине
показати весь коментар
04.06.2021 12:40 Відповісти
скорее всего лям у мусоров,а эту отпусият через неделю
показати весь коментар
04.06.2021 12:55 Відповісти
 
 