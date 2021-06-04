Нардеп "ЄС" Гончаренко про законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації: 20 років тому Путін у Росії діяв так само
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Народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко в інтерв'ю парламентським журналістам розкритикував законопроєкт президента Володимира Зелеснкого про деолігархізацію.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ви там (у законопроєкті про деолігархізацію. - Ред.) не побачите слово "корупція", замість цього словосполучення "засоби масової інформації" ви побачите разів 50. Видається так, що Зеленський хоче керувати ЗМІ, контролювати їх, перерозподілити їх і мати можливість впливати на великих бізнесменів, щоб призначати їх олігархами. ... Вибачте, це хіба про демократію?" - підкреслив політик.
Гончаренко нагадав, що для боротьби з монополіями вже існує кілька держорганів, зокрема, Антимонопольний комітет.
Нардеп вважає, що законопроєкт про деолігархізацію – це з одного боку піар, з іншого - спроба створити для себе ще більше владних повноважень.
"Це дуже небезпечно. Хочу нагадати, що 20 років тому в одній сусідній країні, президент якої сказав людям:"Зараз ми розгонимо всіх олігархів - і все буде добре", - в результаті в країні залишився один олігарх. Це він сам. Звуть цю людину Володимир Путін. Ми всі це пам'ятаємо. Тепер там (в РФ. - Ред.) немає медіа, які йому не підконтрольні. Був створений абсолютно автократичний режим на чолі з імператором. Це точно не той шлях, який повинен бути в України", - заявив Гончаренко.
Говорячи про заборону олігархам фінансувати партії, нардеп зазначив: "А коли в історії України великий бізнесмен офіційно переводив гроші в партію? Ось як це відбувається: або приносять "чорний" кеш у валізах, або внески роблять продавці супермаркетів, працівники бензоколонок і т.д. Тому ця нібито заборона нічого не дасть".
Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
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І, взагалі, саме слово стало таким собі жупелом (як раніше буржуй чи капіталіст). А якщо той буржуй, капіталіст, "олігарх" жертвує гроші на лікарні, армію, церкву, державне будівництво, свободу слова, то те ж треба у список
ворогів народу"олігархів" треба вносити? Ну, це ж абсурд.
Стосовно "позитивної характеристики". Що за канцелярим.
P.S. У мене таке враження, що якщо зелені слідчі ДБР чи прокурори ОГП прочитають Новий заповіт, то вони повинні будуть відкрити справу проти Ісуса Христа
Досвід запозичень у нього є. Так він запозичив російский монетизований проект Олександра Маслякова КВК АМиК під назвою 95Квартал. Тепер пішов далі, роблячі український варіант Кооператива Озеро
Там нет НИЧЕГО, что отодвигает их от кормушки---доения бюджета! Там нет НИЧЕГО, что убирает их монопольное положение!
Закон тупой, как и сам зеленский. Цель : навесить Пороху ярлык и помешать ему балотироваться или быть депутатом.
Хотя Порох не является олигархом в классическом смысле: он не использует власть для увеличения своего бизнеса или доходов,не имеет монопольного положения, не доит бюджет, как это делает беня, фирташ, пиньчук и ахметка, высасывая недра , лоббируя законы под свой бизнес, вешая на бюджет свои долги!
Порох открыто занимается политикой и имеет 2 канала, а остальные содержат фракции (включая слуг), владеют СМИ через подставные офшорки---они чисты перез зеленым законом!