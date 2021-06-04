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Новини Політика України
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Нардеп "ЄС" Гончаренко про законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації: 20 років тому Путін у Росії діяв так само

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко в інтерв'ю парламентським журналістам розкритикував законопроєкт президента Володимира Зелеснкого про деолігархізацію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ви там (у законопроєкті про деолігархізацію. - Ред.) не побачите слово "корупція", замість цього словосполучення "засоби масової інформації" ви побачите разів 50. Видається так, що Зеленський хоче керувати ЗМІ, контролювати їх, перерозподілити їх і мати можливість впливати на великих бізнесменів, щоб призначати їх олігархами. ... Вибачте, це хіба про демократію?" - підкреслив політик.

Гончаренко нагадав, що для боротьби з монополіями вже існує кілька держорганів, зокрема, Антимонопольний комітет.

Нардеп вважає, що законопроєкт про деолігархізацію – це з одного боку піар, з іншого - спроба створити для себе ще більше владних повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Ткач щодо законопроєкту про деолігархізацію: Зеленський не зміг змусити олігархів виконувати хоча б чинне законодавство. Навіть спроб не побачили

"Це дуже небезпечно. Хочу нагадати, що 20 років тому в одній сусідній країні, президент якої сказав людям:"Зараз ми розгонимо всіх олігархів - і все буде добре", - в результаті в країні залишився один олігарх. Це він сам. Звуть цю людину Володимир Путін. Ми всі це пам'ятаємо. Тепер там (в РФ. - Ред.) немає медіа, які йому не підконтрольні. Був створений абсолютно автократичний режим на чолі з імператором. Це точно не той шлях, який повинен бути в України", - заявив Гончаренко.

Говорячи про заборону олігархам фінансувати партії, нардеп зазначив: "А коли в історії України великий бізнесмен офіційно переводив гроші в партію? Ось як це відбувається: або приносять "чорний" кеш у валізах, або внески роблять продавці супермаркетів, працівники бензоколонок і т.д. Тому ця нібито заборона нічого не дасть".

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
сценарии голоборотька писали те же люди шо сделали с мелкой моли здоровое *****.
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04.06.2021 12:02
+19
З проекту закону про олігархів виходить, що вся боротьба з олігархами зводиться до боротьби з їхніми ЗМІ. Згідно проекту олігарх це особа яка: приймає участь в політичному житті країни, здійснює вплив на ЗМІ та здійснює контроль над значною за обсягом господарчою діяльністю. При чому «приймати участь в політичній діяльності» за задумкою авторів проекту, означає в тому числі контролювати ЗМІ, що поширює інформацію політичного характеру.
Я цілковито згоден з оцінкою «ДТ», що наведений законопроект націлений не проти олігархів, а лише проти ЗМІ, що належать олігархам. ЗЕкоманда створює під себе тепличні умови - затикає рота всім потенційним критикам, і примушує крупний бізнес продати свої медіа-активи «особам з бездоганною діловою репутацією». Хто стане такими особами - гадаю, зрозуміло. При цьому всі інші активи у таких бізнесменів відбирати ніхто й не думає. Мовляв - продай канал, і клепай собі спокійно мільярди далі. Ніяких проблем!
Ідея хороша. І навіть уже реалізована. У Росії.
Перше що зробив Путін коли здобув владу - атакував активи олігарха Гусинського, власника каналів НТВ і ТНТ. Далі під удар потрапив Березовський, що контролював ОРТ та «Комерсант». А потім - так, Путін розправився з надто самостійними олігархами, на кшталт Ходорковського та Лебедєва. Всі решта залишилися на своїх капіталах і активах. Їх, як бандюки торговців, обклали даниною і «взяли під дах».
Про це уже сказав Віталій Портніков. Опублікований проект закону, це спроба перетворити Зеленського на Путіна: позбавити олігархів їх медіа, викинути з країни бунтівних (Порошенка, в першу чергу) - з усіма рештою домовитися. Процес перетворення України на Малоросійськку губернію тоді піде зі свистом. Якось забулося вже, що ані Помаранчева революція, ані Революція Гідності не відбулися б, якби не «5-й канал» Петра Порошенка.
Хто в АП може замислити аж так круто взяти під контроль всю країну? Ну, згадайте, хто батько нинішнього голови Офісу президента. Згадайте про друзяк Андрія Портнова, Смірнова і Татарова - заступників Єрмака. Як ви гадаєте, чиї інтереси ближчі цим дивовижним людям, українських олігархів чи Москви?
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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04.06.2021 12:06
+19
Зеля сам підпадає під визначення олігарх.
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04.06.2021 12:09
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ну виходить (як мінімум) вони приймають його "олігархічність". І добровільно наділяють його "козырными картами" перед іншими.
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04.06.2021 15:25 Відповісти
Тоді це не проблема "олігарха", а проблема виборців.
І, взагалі, саме слово стало таким собі жупелом (як раніше буржуй чи капіталіст). А якщо той буржуй, капіталіст, "олігарх" жертвує гроші на лікарні, армію, церкву, державне будівництво, свободу слова, то те ж треба у список ворогів народу "олігархів" треба вносити? Ну, це ж абсурд.
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04.06.2021 15:37 Відповісти
Ну зрозуміло що ви прихильник Порошенко. Але "добрі справи" це одне, а якщо будуть протизаконні дії, то це інше. І його добрі справи, можуть бути занесені як позитивний аргумент в його характеристику (для захисту). Як в радянські часи судили, наприклад, Чекатілу- дивіться, він же сім'янин, він же вчитель, є у нього діти, весь час ходив на "субботники" ...
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04.06.2021 15:48 Відповісти
Дивні у Вас порівняння. Слухайте, уже 2 роки шукають плями, напевно уже витратили грошей стільки, що буде достатньо для створення нового "олігарха" і нічого. Може достатньо?
Стосовно "позитивної характеристики". Що за канцелярим.
P.S. У мене таке враження, що якщо зелені слідчі ДБР чи прокурори ОГП прочитають Новий заповіт, то вони повинні будуть відкрити справу проти Ісуса Христа
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04.06.2021 16:07 Відповісти
Сергій Руденко - Зеленський імітує боротьбу із олігархами
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04.06.2021 13:27 Відповісти
За хозяев перепугался. Где же он будет харчеваться.
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04.06.2021 13:39 Відповісти
Чего то народ ( в том числе и в обсуждениях) так всполошился на счет олигархов... ( как известно в нашей бедной стране богатых не любят в принципе, а уж олигархов, очень богатых, тем более) Есть подозрение что они "волнуются" за определенного олигарха , который " правильный олигарх" в отличии от других ,даже вероятно это кормилец, патрон, босс, светоч, идол и т.д. И тут даже дело не в фамилиях. ( у каждого свои слуги, холопы и глашатаи).
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04.06.2021 14:55 Відповісти
То на перший погляд. А завтра вони повернуть закон таким чином, що можна вважати "олігархом", наприклад людину, яка має кафе.
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04.06.2021 15:24 Відповісти
Віталій Портников про "Закон про олігархів" - як повинно бути!
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04.06.2021 15:45 Відповісти
Фактично Зеленський хоче створити Кооператив "Озеро" під назвою 95 Квартал.
Досвід запозичень у нього є. Так він запозичив російский монетизований проект Олександра Маслякова КВК АМиК під назвою 95Квартал. Тепер пішов далі, роблячі український варіант Кооператива Озеро
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04.06.2021 15:55 Відповісти
В этом зеленом "законе" ничего нет про БОРЬБУ с олигархами (беня откровенно ржет).
Там нет НИЧЕГО, что отодвигает их от кормушки---доения бюджета! Там нет НИЧЕГО, что убирает их монопольное положение!
Закон тупой, как и сам зеленский. Цель : навесить Пороху ярлык и помешать ему балотироваться или быть депутатом.
Хотя Порох не является олигархом в классическом смысле: он не использует власть для увеличения своего бизнеса или доходов,не имеет монопольного положения, не доит бюджет, как это делает беня, фирташ, пиньчук и ахметка, высасывая недра , лоббируя законы под свой бизнес, вешая на бюджет свои долги!
Порох открыто занимается политикой и имеет 2 канала, а остальные содержат фракции (включая слуг), владеют СМИ через подставные офшорки---они чисты перез зеленым законом!
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04.06.2021 17:32 Відповісти
Судя по комментариям, дурной как их избератели зелени нужно внести правку "если человек соответствует 3 из 4 критериев, но его фамилия не Попрошенко" или как? Или у Пороха нет сми, партии и бизнеса? Ничего что его все европейские сми тоже олигархом называют?Спонсора боитесь потерять или что? Спонсор важнее или страна без коррупции? (можете не отвечать)
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05.06.2021 00:41 Відповісти
Иными словами, если Порох встретится с Фирташем (опять) мы не должны об этом узнать? Если сын как Саша Янукович получит в подарок заводик, то он в декларацию не должен попасть? Закон для всех но кроме Пороха? Можно забрать прихлебалу Гончаренко из партии регионов, одеть вышиванку и написать пламенную речь для ПАСЕ, но партию регионов из гончаренко забрать нельзя. Как и ботню которая орет что против олигархов и коррупции, но только не против конкретных, они хорошие. Так законы не пишут закон или для всех или нет.
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05.06.2021 00:46 Відповісти
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