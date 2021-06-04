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В Україні скорочують мережу COVID-лікарень для того, щоб надавати планову медичну допомогу та робити планові операції, - Ляшко

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В Україні скорочують мережу COVID-лікарень для того, щоб надавати планову медичну допомогу та робити планові операції, - Ляшко

В Україні скорочується мережа лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Це спричинено тим, що епідеміологічна ситуація стабілізується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, ніякі лікарні не закриваються, а йдеться про те, що є певна мережа COVID-лікарень, в яких під час двох великих спалахів восени 2020 року і навесні 2021 року збільшили ліжковий фонд для лікування пацієнтів з COVID більш ніж на 50%.

"Для того щоб надавати і планову медичну допомогу, і планові госпіталізації, і планові операції, нам потрібно зараз скорочувати мережу лікарень... Не закриттям закладів, в які будуть госпіталізуватися хворі. І давати можливість госпіталізуватися людям з іншими інфекційними хворобами", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що визначено перелік лікарень, які госпіталізували пацієнтів на перших етапах хвилі COVID-19.

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"А всі інші лікарні мають сьогодні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим, оскільки у нас є стабілізації епідситуації", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні деякі лікарні згортають ковідні відділення через зниження захворюваності.

Автор: Наталя Джума
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04.06.2021 12:29 Відповісти
Неоднократно сказано о том, что этот чудесный человек, которому за его чудесность, его светлую душу, его светлые намерения и светлые идеалы, в лучшем смысле слова Господь даст 101 год жизни, (хотя Егор Лигачев тоже прожил 101 год, но вообще они очень отличаются, но этот так... к слову пришлось).
Так вот, этот замечательный человек - Жак Фреско - тоже носился с идеей, что хватит вот уже всем болеть и жить недолго. А жить надо долго и счастливо, никак не обременяя своими недугами больницы и государственные бюджеты.
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04.06.2021 12:54 Відповісти
 
 