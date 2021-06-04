Перш ніж ухвалювати закон про промвикиди, потрібно вирішити питання з фінансуванням екомодернізації, - нардеп

Законопроєкт про зниження промислових викидів №4167 має бути доопрацьований: необхідно встановити реалістичні терміни проведення екомодернізації та передбачити механізми підтримки бізнесу.

Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов.

"Терміни, які ставить міністерство, взагалі неможливі в Україні. По-друге, Європа йшла до цього 30 років, змінюючи і модернізуючи свої системи екологічного забезпечення захисту. Третє. Треба шалені кошти в розмірі 10 мільярдів доларів, а може й більше, а це 250 мільярдів гривень. Таких коштів у підприємців сьогодні немає", - пояснив Шахов.

На його думку, держава має допомогти бізнесу знайти кошти на екомодернізацію, зокрема, через залучення інвесторів і надання прямої підтримки.

"У кожній країні світу підприємствам допомагала держава. Треба залучити сьогодні іноземних партнерів для модернізації цих підприємств. Держава повинна негайно допомогти підприємствам з великим навантаженням…Треба спочатку вирішити це, а потім вже ухвалювати цей законопроєкт", - вважає Шахов.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що законопроєкт про промислові викиди має бути суттєво доопрацьований: потрібно вдвічі збільшити терміни на екомодернізацію і забезпечити джерела фінансування.

Водночас голова комітету екології та зеленої економіки Федерації роботодавців України Павло Жила наголосив: законопроєкт про зниження промислових викидів має враховувати реальний стан вітчизняної промисловості і передбачати державну підтримку для проведення екомодернізації підприємств, а не просто копіювати європейські норми.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.