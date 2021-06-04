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Новини Політика України Судова реформа
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ВР (11731) Портнов (304) судова реформа (1184) суддя (1423) Вища рада правосуддя (523) Вовк Павло (254) Слуга народу (2544) Жернаков (52)

"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступного пленарного тижня Рада планує проголосувати законопроєкт №3711-д, який усуває міжнародних експертів від обрання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка повинна буде призначити майже 3700 суддів - це приблизно половина всього суддівського корпусу.

Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі бачили вчорашню історію з фактичним руйнуванням е-декларування? Ловіть апокаліпсис не меншого масштабу, тільки про суди. Наступного пленарного тижня "Слуги" планують віддати в руки Портнову і Вовку добір половини всіх суддів в Україні. А це означає повний і безперешкодний їхній контроль за всією судовою системою років так на 30", - розповів він.

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"Пояснюю чому. Ви, напевно, чули, що зараз в судовій системі вже є 2000 вакансій. До кінця року ще 1752 суддів досягнуть віку, коли зможуть піти в відставку. Додайте до 2000 навіть частину від 1700 - це вже приблизно ПОЛОВИНА всього суддівського корпусу. Усіх суддів в Україні добирає Вища кваліфкомісія суддів. Попередній склад ВККС був звільнений законом 2019 року, а нову мали набрати на конкурсі за участі незалежних міжнародних експертів. Так от, наступного пленарного тижня Рада планує проголосувати проєкт 3711-д. Там замість дієвого фільтру міжнародників (вони будуть комісії, але вирішального голосу не матимуть) майбутні члени найважливішої суддівської комісії проходитимуть подвійний фільтр суддівської мафії - спочатку Ради суддів, а потім - Вищої ради правосуддя", - пояснив Жернаков.

"Обидва органи вибрані або частково, або повністю чинними корумпованими суддями. ВРП, наприклад, має в своєму складі дочку ката останнього розстріляного совєтами бандерівця в 1989 році Івана Гончарука Інну Плахтій. Вона казала на з'їзді суддів, що пишається батьком і що він ухвалив правосудне рішення про розстріл, "просто такі були часи". Можете собі уявити яких членів суддівської комісії навибирають такі сталіністи-"законники"", - пояснив він.

"Паралельно Павло Вовк і зашкварена по вінця ВРП відкрито просувають меседж про те, що потрібно скоротити кількість етапів конкурсу на посаду судді з 15 до 3, "щоб швидше набрати суддів". Це означає, що ніяких аналізів декларацій, ніяких психотестів і ніяких перевірок на доброчесність для майбутніх суддів не буде. Підконтрольна ВККС швидко збере документи і призначить десь від 2000 до 3700 суддів, які присягнуть на вірність особисто Вовку і Портнову. Нам же всім прозвітують про те, як класно і швидко "оновили судову систему" і "подолали кадровий голод"", - застеріг Жернаков.

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"А тепер найцікавіше. Як тільки цих суддів призначать, звільнити їх буде практично неможливо - такий закон. І вони будуть суддями до досягнення пенсійного віку в 65 років, тобто ще десь років 30. А контроль за фактично більшістю суддівського корпусу означає контроль за з'їздом суддів, звідти - за більшістю в усіх наступних складах суддівських органів, а звідти - за всіма новими призначенням суддів. Коло замикається. Так що як тільки приймуть закон у такій редакції (а саме таку редакцію підготував до 2 читання комітет), почнеться незворотній процес. Вовк і Портнов отримають "золоту акцію" контролю за всією судовою системою на десятиліття. Найцікавіше, що голова комітету Костін і депутати комітету розповідають, що на іншу редакцію "не зберуть голосів". Виходить, на виконання власної політичні обіцянки і обіцянки президента голосів немає, а на підігравання агентам ворога в отримані контролю над судовою системою - є. Головне не переплутати. Катастрофу під назвою 3711-д треба зупинити. Інакше буде біда", - резюмував він.

Слуги народу планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков 01
Слуги народу планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков 02
Слуги народу планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
а давайте уже называть - слуг - как они по делам заслужили - враги народа Украины - может поддержите?
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04.06.2021 12:21
+24
Хотелось бы услышать мнение "авторитетных" на Цензоре зебилов. Таких как танька лайф или альт запор. Шо они промычат на это?
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04.06.2021 12:19
+21
Майдан повинні створити снєсуни - вони обіцяли.
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04.06.2021 12:23
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ЗЕ!
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04.06.2021 12:15 Відповісти
верую в ЗЕ!
так срать на голову мудрому нариду...
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04.06.2021 12:27 Відповісти
Лялькі не спроможні на самостійне мислення чи діяльність !!! Зелена пліснява лише поступово втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
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04.06.2021 12:47 Відповісти
То, шо, клавиша, ОО таки реформировал суды?
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04.06.2021 12:20 Відповісти
Ничего не меняли, а теперь и не поменяют. Спасибо зебилам.
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04.06.2021 12:21 Відповісти
Ну то есть тебе норм то, что будет, да, зелёненький?
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04.06.2021 12:25 Відповісти
Зае... твари зеленожопые, оправдывающие любую мерзость от гринпоца с кремлевскими уродами, лишь бы не Порошенко. Тебе, мерзость, первому желаю с ОГРОМНОЙ проблемой попасть в суд к такому судье- и получить самую горькую пилюлю от портновских гондонов, и вспомнить свои собственные слова- какая разница (фразочка- это клиника от зеленогнойных просто), а потом и детям и внукам твоим. Даже после этого, увы, быдло не прозревает, а продолжает лизать зад путлеровским холуям, в надежде получить чуть больше порцию баланды в своем гулаге.
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04.06.2021 12:28 Відповісти
ЗЄбіли-лохи цього не оцінять, бо на хліб не намажеш.
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04.06.2021 12:17 Відповісти
акакаярасніца
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04.06.2021 20:48 Відповісти
Необходим новый майдан теперь против криворожкого ананаса!
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04.06.2021 12:18 Відповісти
Майдан повинні створити снєсуни - вони обіцяли.
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04.06.2021 12:23 Відповісти
Хотелось бы услышать мнение "авторитетных" на Цензоре зебилов. Таких как танька лайф или альт запор. Шо они промычат на это?
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04.06.2021 12:19 Відповісти
та шо там мычать -
1. вы все врети.
2. вырвали из контекста.
3. а вот порошенко...
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04.06.2021 12:30 Відповісти
В заголовку не було прізвища Порошенка, такі теми не оплачуються.
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04.06.2021 12:31 Відповісти
Хай живе дядько Лінч, іншого виходу не залишається...
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04.06.2021 12:19 Відповісти
красные линии бла-бла-бла..., нельзя переходить, бла-бла-бла..., их можно перепрыгнуть и все..., а в это время граждане будут смотреть в свои платежки ну или аплодировать борьбе с "алигархами", все, граждане, они нас сделали...., красиво, без пыли и шума...
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04.06.2021 12:20 Відповісти
Это точно! Пыли не было, была повсеместная вонь от зеленожопых.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги перед государством.
Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.
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04.06.2021 12:31 Відповісти
свої заслуги не замовчуй
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04.06.2021 12:32 Відповісти
Невже дійсно планують посадити баригу та пересаджати підбарижників? "Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 573
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04.06.2021 12:20 Відповісти
ЗЕ барижить на крові і цього заслуговує.
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04.06.2021 12:26 Відповісти
а давайте уже называть - слуг - как они по делам заслужили - враги народа Украины - может поддержите?
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04.06.2021 12:21 Відповісти
+1.
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04.06.2021 12:26 Відповісти
Ну ниче сейчас зебараны как выскочат ,как сметут. Да зебобики ,вы этого хотели ? Ну так жрите падлы.
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04.06.2021 12:21 Відповісти
Ну а зараз чим краще? Бачу суддів кожного дня. Переважна більшість некомпетентні.
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04.06.2021 12:22 Відповісти
Між некомпетентністю та антиукраїнською діяльністю велика різниця.
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04.06.2021 12:27 Відповісти
о! еще одни - какая разница. Дебил б...
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04.06.2021 12:32 Відповісти
"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 2105
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04.06.2021 12:23 Відповісти
"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3537
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04.06.2021 12:24 Відповісти
это тачка Авакова наверное))
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04.06.2021 12:38 Відповісти
Зачем вам культура? Смотрите "Сватов" и "Папика"

"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 4028

Свати без меж. Як владний шоубіз захоплює державні культурні інституції та їхні бюджети

Texty провели титаническую работу, компилируя информацию о том, как зелёная ряска подмяла под себя практически всё в области культуры, что приносило хоть какие-то деньги.

В целом, это давно не новость, но масштаб наглости всё ещё способен удивить.
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04.06.2021 12:25 Відповісти
В чергове вітаю вас дебіли з досягненням! Смєтуни , ви де?
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04.06.2021 12:25 Відповісти
Богдан и Марина снимут про это видосик и кто будет виноват в конечном итоге? Бигус тоже программу выпустит и кто будет главный виновник этого?
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04.06.2021 12:26 Відповісти
хіба руйнування української ідентичності і державності не їх головна задача?
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04.06.2021 12:27 Відповісти
за шо і нагаласували 73/43%зедебілів, включно з самим Жернаковим.
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04.06.2021 12:29 Відповісти
Все суды должны принадлежать хозяину Главзебила Бене и точка. 73% за это и голосовали. Впереди дерибан земли и без судов никак.
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04.06.2021 12:30 Відповісти
"Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3438
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04.06.2021 12:31 Відповісти
Оскільки всі зелебобіки засунули язики в одне місце, скажу за них: То все мародёр, соєвий проклятий Вальцман, Свинарчук мальдівський оффшорник, 72 раза, ілловайський котёл, жмуруку, піввареник!
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04.06.2021 12:34 Відповісти
А хто прямо призначає суддів в інших європейських і західних країнах - міжнародні експерти, Портнов чи може хтось інший?
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04.06.2021 12:36 Відповісти
Вчора на усілєніє до портнова приїхав левченко.
Скоро приїде фьодорич і гіркін - жди реформ як в "інших європейських і західних країнах"
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04.06.2021 12:42 Відповісти
Go away Russian pig!
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04.06.2021 12:52 Відповісти
зєля, ти не президент. ти продажне, тупе чьмо.
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04.06.2021 12:36 Відповісти
ета всьо наслідки *судової* реформи парашенка. он же гад тока крал, і нє хатєл правадіть реформи.а вава не можєт...нікак
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04.06.2021 12:39 Відповісти
Теперь всех устроит судебная реформа от зешоблы.
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04.06.2021 12:42 Відповісти
Ворог на Банковій"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 210June 3rd, 17:32
Ось це вже відкрита агресія режиму Зеленського проти України.
Чи хтось по іншому це кваліфікує під час війни?
Чекаємо "градів" з парєбріку і місцевих рехферендумів слуг.
Потім можна розходитись. Хто встигне.
"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 1834

**
Взагалі не розумію, як людина (друг Зеленського Баканов, фанатік РПЦвУ МП), дружина якої має громадянство країни-агресора може очолювати Службу Безпеки України та ще під час війни?
Сам Зеленський продовжує вести бізнес з країною-агресором.
Чого чекаємо?
Київ вже окупували вороги!
**
На Буковині поліція зупинила московського попа за водіння в нетверезому стані, проте він відмовився від перевірки і називав правоохоронців "хахлами" та "бандєравцамі" і погрожував розстрілом.
Зауважу, попів саме московського патріархату нагороджує Зеленський від імені України.
"Московський патріархат мав відверто свою квоту в списках "Слуги народу" і вони могли запропонувати своїх бізнесменів, благодійників", - каже експерт із питань релігії Андрій Ковальов.
Лобістом цього альянсу посвячені називають одного із найближчих людей до Зеленського, продюсера "Квартал 95", екс-заступника голови ОПУ С. Трофімова.

"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 4816
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04.06.2021 12:45 Відповісти
зебобики к тому времени вымрут. Но что появится вместо, пока вопрос...
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04.06.2021 13:01 Відповісти
"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков - Цензор.НЕТ 8469
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04.06.2021 13:07 Відповісти
Хороша мітка на після майбутні вибори, або ж майдан.
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04.06.2021 13:30 Відповісти
1 апреля - день дурака... пардон, день - избирателя зеленского. Потому что дурак и избиратель зеленского - это одно и тоже лицо.
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04.06.2021 13:34 Відповісти
Я відповім всім прихильникам петраалексєєвіча. У попередній владі було цілих 5 років на протязі яких міг зробити але не зробив наступні заходи:
1. Прийняти закон про колабораціонізм.
2. Провести переатестацію всіх судових та правоохоронних органів з застосуванням детектору правди.
3. Всіх малоросів кацапів позввльняти з держслужби.
Він цього не зробив нажаль
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04.06.2021 14:17 Відповісти
"Хороший выбор", с учетом того что Портнов и Вовк должны как минимум лет по 25 сидеть каждый.
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04.06.2021 14:32 Відповісти
А коли вже займутся Вовком знайшли майже п'ять мільйонів доларів які платились цьому корупціонеру за прийняття "правельних" рішень ,яких ще доказів треба?.Портнов то взагалі агент кремля ,що до ВРП це мафіозне кубло давно пора розпустити ,а так виходить боротьба з корупцією крок вперед ,два назад.
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04.06.2021 15:18 Відповісти
Комиссия из отбора судей должна на 80% состоять из правоведов Дании, Норвегии, Швеции, где коррупция одна из самых низких в Европе! Иначе - "ТРУБА"!
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04.06.2021 17:49 Відповісти
 
 