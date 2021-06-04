"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Наступного пленарного тижня Рада планує проголосувати законопроєкт №3711-д, який усуває міжнародних експертів від обрання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка повинна буде призначити майже 3700 суддів - це приблизно половина всього суддівського корпусу.
Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі бачили вчорашню історію з фактичним руйнуванням е-декларування? Ловіть апокаліпсис не меншого масштабу, тільки про суди. Наступного пленарного тижня "Слуги" планують віддати в руки Портнову і Вовку добір половини всіх суддів в Україні. А це означає повний і безперешкодний їхній контроль за всією судовою системою років так на 30", - розповів він.
"Пояснюю чому. Ви, напевно, чули, що зараз в судовій системі вже є 2000 вакансій. До кінця року ще 1752 суддів досягнуть віку, коли зможуть піти в відставку. Додайте до 2000 навіть частину від 1700 - це вже приблизно ПОЛОВИНА всього суддівського корпусу. Усіх суддів в Україні добирає Вища кваліфкомісія суддів. Попередній склад ВККС був звільнений законом 2019 року, а нову мали набрати на конкурсі за участі незалежних міжнародних експертів. Так от, наступного пленарного тижня Рада планує проголосувати проєкт 3711-д. Там замість дієвого фільтру міжнародників (вони будуть комісії, але вирішального голосу не матимуть) майбутні члени найважливішої суддівської комісії проходитимуть подвійний фільтр суддівської мафії - спочатку Ради суддів, а потім - Вищої ради правосуддя", - пояснив Жернаков.
"Обидва органи вибрані або частково, або повністю чинними корумпованими суддями. ВРП, наприклад, має в своєму складі дочку ката останнього розстріляного совєтами бандерівця в 1989 році Івана Гончарука Інну Плахтій. Вона казала на з'їзді суддів, що пишається батьком і що він ухвалив правосудне рішення про розстріл, "просто такі були часи". Можете собі уявити яких членів суддівської комісії навибирають такі сталіністи-"законники"", - пояснив він.
"Паралельно Павло Вовк і зашкварена по вінця ВРП відкрито просувають меседж про те, що потрібно скоротити кількість етапів конкурсу на посаду судді з 15 до 3, "щоб швидше набрати суддів". Це означає, що ніяких аналізів декларацій, ніяких психотестів і ніяких перевірок на доброчесність для майбутніх суддів не буде. Підконтрольна ВККС швидко збере документи і призначить десь від 2000 до 3700 суддів, які присягнуть на вірність особисто Вовку і Портнову. Нам же всім прозвітують про те, як класно і швидко "оновили судову систему" і "подолали кадровий голод"", - застеріг Жернаков.
"А тепер найцікавіше. Як тільки цих суддів призначать, звільнити їх буде практично неможливо - такий закон. І вони будуть суддями до досягнення пенсійного віку в 65 років, тобто ще десь років 30. А контроль за фактично більшістю суддівського корпусу означає контроль за з'їздом суддів, звідти - за більшістю в усіх наступних складах суддівських органів, а звідти - за всіма новими призначенням суддів. Коло замикається. Так що як тільки приймуть закон у такій редакції (а саме таку редакцію підготував до 2 читання комітет), почнеться незворотній процес. Вовк і Портнов отримають "золоту акцію" контролю за всією судовою системою на десятиліття. Найцікавіше, що голова комітету Костін і депутати комітету розповідають, що на іншу редакцію "не зберуть голосів". Виходить, на виконання власної політичні обіцянки і обіцянки президента голосів немає, а на підігравання агентам ворога в отримані контролю над судовою системою - є. Головне не переплутати. Катастрофу під назвою 3711-д треба зупинити. Інакше буде біда", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
так срать на голову мудрому нариду...
1. вы все врети.
2. вырвали из контекста.
3. а вот порошенко...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги перед государством.
Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.
Свати без меж. Як владний шоубіз захоплює державні культурні інституції та їхні бюджети
Texty провели титаническую работу, компилируя информацию о том, как зелёная ряска подмяла под себя практически всё в области культуры, что приносило хоть какие-то деньги.
В целом, это давно не новость, но масштаб наглости всё ещё способен удивить.
Скоро приїде фьодорич і гіркін - жди реформ як в "інших європейських і західних країнах"
Ось це вже відкрита агресія режиму Зеленського проти України.
Чи хтось по іншому це кваліфікує під час війни?
Чекаємо "градів" з парєбріку і місцевих рехферендумів слуг.
Потім можна розходитись. Хто встигне.
**
Взагалі не розумію, як людина (друг Зеленського Баканов, фанатік РПЦвУ МП), дружина якої має громадянство країни-агресора може очолювати Службу Безпеки України та ще під час війни?
Сам Зеленський продовжує вести бізнес з країною-агресором.
Чого чекаємо?
Київ вже окупували вороги!
**
На Буковині поліція зупинила московського попа за водіння в нетверезому стані, проте він відмовився від перевірки і називав правоохоронців "хахлами" та "бандєравцамі" і погрожував розстрілом.
Зауважу, попів саме московського патріархату нагороджує Зеленський від імені України.
"Московський патріархат мав відверто свою квоту в списках "Слуги народу" і вони могли запропонувати своїх бізнесменів, благодійників", - каже експерт із питань релігії Андрій Ковальов.
Лобістом цього альянсу посвячені називають одного із найближчих людей до Зеленського, продюсера "Квартал 95", екс-заступника голови ОПУ С. Трофімова.
1. Прийняти закон про колабораціонізм.
2. Провести переатестацію всіх судових та правоохоронних органів з застосуванням детектору правди.
3. Всіх малоросів кацапів позввльняти з держслужби.
Він цього не зробив нажаль