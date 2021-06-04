"Слуги народу" планують віддати в руки Портнова і Вовка відбір половини всіх суддів в Україні, - Жернаков

Наступного пленарного тижня Рада планує проголосувати законопроєкт №3711-д, який усуває міжнародних експертів від обрання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка повинна буде призначити майже 3700 суддів - це приблизно половина всього суддівського корпусу.

Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі бачили вчорашню історію з фактичним руйнуванням е-декларування? Ловіть апокаліпсис не меншого масштабу, тільки про суди. Наступного пленарного тижня "Слуги" планують віддати в руки Портнову і Вовку добір половини всіх суддів в Україні. А це означає повний і безперешкодний їхній контроль за всією судовою системою років так на 30", - розповів він.

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"Пояснюю чому. Ви, напевно, чули, що зараз в судовій системі вже є 2000 вакансій. До кінця року ще 1752 суддів досягнуть віку, коли зможуть піти в відставку. Додайте до 2000 навіть частину від 1700 - це вже приблизно ПОЛОВИНА всього суддівського корпусу. Усіх суддів в Україні добирає Вища кваліфкомісія суддів. Попередній склад ВККС був звільнений законом 2019 року, а нову мали набрати на конкурсі за участі незалежних міжнародних експертів. Так от, наступного пленарного тижня Рада планує проголосувати проєкт 3711-д. Там замість дієвого фільтру міжнародників (вони будуть комісії, але вирішального голосу не матимуть) майбутні члени найважливішої суддівської комісії проходитимуть подвійний фільтр суддівської мафії - спочатку Ради суддів, а потім - Вищої ради правосуддя", - пояснив Жернаков.

"Обидва органи вибрані або частково, або повністю чинними корумпованими суддями. ВРП, наприклад, має в своєму складі дочку ката останнього розстріляного совєтами бандерівця в 1989 році Івана Гончарука Інну Плахтій. Вона казала на з'їзді суддів, що пишається батьком і що він ухвалив правосудне рішення про розстріл, "просто такі були часи". Можете собі уявити яких членів суддівської комісії навибирають такі сталіністи-"законники"", - пояснив він.

"Паралельно Павло Вовк і зашкварена по вінця ВРП відкрито просувають меседж про те, що потрібно скоротити кількість етапів конкурсу на посаду судді з 15 до 3, "щоб швидше набрати суддів". Це означає, що ніяких аналізів декларацій, ніяких психотестів і ніяких перевірок на доброчесність для майбутніх суддів не буде. Підконтрольна ВККС швидко збере документи і призначить десь від 2000 до 3700 суддів, які присягнуть на вірність особисто Вовку і Портнову. Нам же всім прозвітують про те, як класно і швидко "оновили судову систему" і "подолали кадровий голод"", - застеріг Жернаков.

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"А тепер найцікавіше. Як тільки цих суддів призначать, звільнити їх буде практично неможливо - такий закон. І вони будуть суддями до досягнення пенсійного віку в 65 років, тобто ще десь років 30. А контроль за фактично більшістю суддівського корпусу означає контроль за з'їздом суддів, звідти - за більшістю в усіх наступних складах суддівських органів, а звідти - за всіма новими призначенням суддів. Коло замикається. Так що як тільки приймуть закон у такій редакції (а саме таку редакцію підготував до 2 читання комітет), почнеться незворотній процес. Вовк і Портнов отримають "золоту акцію" контролю за всією судовою системою на десятиліття. Найцікавіше, що голова комітету Костін і депутати комітету розповідають, що на іншу редакцію "не зберуть голосів". Виходить, на виконання власної політичні обіцянки і обіцянки президента голосів немає, а на підігравання агентам ворога в отримані контролю над судовою системою - є. Головне не переплутати. Катастрофу під назвою 3711-д треба зупинити. Інакше буде біда", - резюмував він.





