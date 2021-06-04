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Процес вакцинації записаних у застосунку "Дія" киян цими вихідними буде змінено, - Поворозник

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Процес вакцинації записаних у застосунку

Для мінімізації черг цими вихідними процес вакцинації записаних у застосунку "Дія" киян буде змінено.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Йдеться про вакцинацію жителів міста, яка відбувається в Міжнародному виставковому центрі.

"З огляду на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному застосунку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном. Із майже 7 тисяч киян підтвердили бажання вакцинуватися лише 560 осіб. З одного боку така активність киян тішить відповідальним ставленням до імунопрофілактики. Та з іншого – хочеться максимально скоротити час очікування у чергах", – зазначив Микола Поворозник.

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За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі ухвалено рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

"Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку "живої черги", – пояснив Поворозник.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Як повідомляється, вхід у Центр вакцинації 5 і 6 червня буде відкритий з 10:00 до 17:30.

Автор: Наталя Джума
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Всех записавшихся просят собраться во дворе крематория на Байковом.
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04.06.2021 12:29 Відповісти
Процесс вакцинации записанных в приложении "Дія" киевлян на этих выходных будет изменен, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8926
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04.06.2021 12:32 Відповісти
"хочется максимально сократить время ожидания в очередях", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
дебіли! а ви не розглядали ідею створити більше місць для вакцинації? бо приміщення це вам дозволяло...
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04.06.2021 12:32 Відповісти
Нема слів. Подзвонили, запросили. СМС нема ...
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04.06.2021 13:15 Відповісти
Я в прошлое воскресенье пришел и стал в хвост очереди. Через один час я уже вышел из павильона. За это время я выстоял очередь,врач меня долго искал в базе данных так как у меня нет декларации с семейным врачем, побеседовал с врачами о вакцине, вакцинировался и еще минут двадцать сидел под наблюдением врачей. Разве можно еще более ускорить процесс?
Просьба. Не минимизируйте! Куда вы влазите со своими улучшениями, там везде возникают неразрешимые проблемы!
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04.06.2021 13:39 Відповісти
С целью оптимизации, видимо, до Сум вакцину не привезли Процес вакцинації записаних у застосунку "Дія" киян цими вихідними буде змінено, - Поворозник - Цензор.НЕТ 6706
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04.06.2021 13:46 Відповісти
 
 