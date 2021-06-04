Світовий банк веде переговори з урядом про порушення Україною зобов'язань перед інвесторами у ВДЕ, - нардеп
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Світовий банк веде переговори з Кабінетом Міністрів про ситуацію з порушенням зобов'язань України перед інвесторами у відновлювані джерела енергії.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Віцепрем’єр України Любченко заявив, що обговорював питання альтернативної енергетики з головою Світового банку і наголосив, що питання зобов’язань, взятих на себе щодо альтернативної енергетики, розглядається як першочергове", - зазначив нардеп.
За його словами, міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що працює над вирішення погашення заборгованості.
Гончаренко зазначив, що ситуація в секторі "зеленої енергетики" критична, і через бездіяльність уряду міжнародні інвестиційні фонди офіційно згортають співпрацю з Україною.
"Досі нічого не зроблено і борги не виплачені. Натомість у нас вже є заява скандинавських компаній, що вони зупиняють будь-яке інвестування в Україну", - зауважив нардеп.
Нагадаємо, 3 червня уряд подав проєкт закону про запровадження нового податку на "зелену" енергію. Того ж дня один із найбільших інвестиційних фондів Скандинавії NEFCO оголосив про припинення інвестицій в Україну через таке рішення Кабміну.
Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.
Аналогічні позови проти України готують ще щонайменше 10 інвесторів у "зелену" енергетику України.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $868 200 000, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.
Будь ласка, зачекайте...
угу, не імпорт за рашки, а зелена енергетика знищує, так
"Може все-таки краще вкладати гроші в енергоефективність?"
німцям в деякі місяці гроші повертают за електрику - тому що вітряки її надмірно генерують.
Але для цього потрібно щоб були вітряки.
А хто їх стане будувати якщо це буде не вигідно, а вигідно доїти старі вугільні станції та імпортувати з тієї ж рашки.
Для того щоб зароботи, потрібно спершу витратити.