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Світовий банк (234) інвестиції (544) енергетика (1650) Гончаренко (461)

Світовий банк веде переговори з урядом про порушення Україною зобов'язань перед інвесторами у ВДЕ, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Світовий банк веде переговори з урядом про порушення Україною зобов'язань перед інвесторами у ВДЕ, - нардеп

Світовий банк веде переговори з Кабінетом Міністрів про ситуацію з порушенням зобов'язань України перед інвесторами у відновлювані джерела енергії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Віцепрем’єр України Любченко заявив, що обговорював питання альтернативної енергетики з головою Світового банку і наголосив, що питання зобов’язань, взятих на себе щодо альтернативної енергетики, розглядається як першочергове", - зазначив нардеп.

За його словами, міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що працює над вирішення погашення заборгованості.

Гончаренко зазначив, що ситуація в секторі "зеленої енергетики" критична, і через бездіяльність уряду міжнародні інвестиційні фонди офіційно згортають співпрацю з Україною.

"Досі нічого не зроблено і борги не виплачені. Натомість у нас вже є заява скандинавських компаній, що вони зупиняють будь-яке інвестування в Україну", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, 3 червня уряд подав проєкт закону про запровадження нового податку на "зелену" енергію. Того ж дня один із найбільших інвестиційних фондів Скандинавії NEFCO оголосив про припинення інвестицій в Україну через таке рішення Кабміну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще щонайменше 10 інвесторів у "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $868 200 000, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп - Цензор.НЕТ 4285
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04.06.2021 12:36
+3
От ворот поворот - наш ответ инвесторам.
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04.06.2021 12:34
+3
А ліга стоматологів шо каже?
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04.06.2021 12:34
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От ворот поворот - наш ответ инвесторам.
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04.06.2021 12:34 Відповісти
А ліга стоматологів шо каже?
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04.06.2021 12:34 Відповісти
Шо нам ответит Саша-Стоматолог ?
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04.06.2021 12:36 Відповісти
Всемирный банк ведет переговоры с правительством о нарушении Украиной обязательств перед инвесторами в ВИЭ, - нардеп - Цензор.НЕТ 4285
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04.06.2021 12:36 Відповісти
Остряк?!
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04.06.2021 12:36 Відповісти
А зубожіння і занепад, виявляється, були при Порошенкові... 🤔
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04.06.2021 12:37 Відповісти
враги народа Украины доведут страну до очередного народного взрыва - вот зачем?
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04.06.2021 12:37 Відповісти
Разделить Украину.
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04.06.2021 12:52 Відповісти
А нахіба нам подальші "інвестиції" в ВДЕ - щоб олігархи-інвестори ще більше доїли бюджет компнесаціями по зеленому тарифу? Знищувати наші АЕС? Щоб населення ще більше платило за електроенергію? Може все-таки краще вкладати гроші в енергоефективність?
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04.06.2021 12:38 Відповісти
"Знищувати наші АЕС"

угу, не імпорт за рашки, а зелена енергетика знищує, так

"Може все-таки краще вкладати гроші в енергоефективність?"

німцям в деякі місяці гроші повертают за електрику - тому що вітряки її надмірно генерують.
Але для цього потрібно щоб були вітряки.
А хто їх стане будувати якщо це буде не вигідно, а вигідно доїти старі вугільні станції та імпортувати з тієї ж рашки.
Для того щоб зароботи, потрібно спершу витратити.
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04.06.2021 12:54 Відповісти
выпускник сериала "Скоты"
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04.06.2021 12:56 Відповісти
Вава привіз вагон інвестицій з Оману та інших Катарів і це не проблема.
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04.06.2021 12:39 Відповісти
нехай "зеленые энергетики" получают по цене АЭС и вся недолгая. Украина не банкомат.
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04.06.2021 21:08 Відповісти
 
 