Світовий банк веде переговори з урядом про порушення Україною зобов'язань перед інвесторами у ВДЕ, - нардеп

Світовий банк веде переговори з Кабінетом Міністрів про ситуацію з порушенням зобов'язань України перед інвесторами у відновлювані джерела енергії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Віцепрем’єр України Любченко заявив, що обговорював питання альтернативної енергетики з головою Світового банку і наголосив, що питання зобов’язань, взятих на себе щодо альтернативної енергетики, розглядається як першочергове", - зазначив нардеп.

За його словами, міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що працює над вирішення погашення заборгованості.

Гончаренко зазначив, що ситуація в секторі "зеленої енергетики" критична, і через бездіяльність уряду міжнародні інвестиційні фонди офіційно згортають співпрацю з Україною.

"Досі нічого не зроблено і борги не виплачені. Натомість у нас вже є заява скандинавських компаній, що вони зупиняють будь-яке інвестування в Україну", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, 3 червня уряд подав проєкт закону про запровадження нового податку на "зелену" енергію. Того ж дня один із найбільших інвестиційних фондів Скандинавії NEFCO оголосив про припинення інвестицій в Україну через таке рішення Кабміну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще щонайменше 10 інвесторів у "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $868 200 000, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.