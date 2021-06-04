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Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так

Українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів. Але можуть обійтися й без грошей фонду.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, доля траншу МВФ залежатиме від того, чи виконає влада в'зяті на себе зобов’язання перед фондом.

Читайте: Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев

"Ми маємо проголосувати ті закони, за якими ми брали на себе зобов’язання, які проголосили, тоді далі буде зрозуміло", - сказав він і додав, що це закони про НАБУ, НАЗК, ДБР.

Марченко зазначив, для України бажано отримати транш "чим раніше, тим краще".

Голова Мінфіну заявив, що хотів би отримати два транші по 700 млн доларів. Але коли ці кошти надійдуть, невідомо. "Я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Виживемо і так", - сказав він.

Водночас Марченко заявив, що без грошей МВФ буде "знаєте, так, складно".

Також читайте: Шмигаль про переговори з МВФ: Партнерів повністю задовольняють закони про НАБУ, ВРП і НАЗК. Попереду два транші

Міністр повідомив, що ключовим є питання виплат за державним боргом у серпні. "Це ключеве, що нас мотивує домовлятися, шукати компроміс", - сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Вы то твари выживете, а нам налоги подымите?
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04.06.2021 12:41
+17
особєнно вижівєт бандіт ахмєтов і афєріст каломойський.
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04.06.2021 12:41
+15
Вони виживуть, а ми ..????
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04.06.2021 12:42
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так вони виживуть, от и не факт
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04.06.2021 12:40 Відповісти
Всьо как в фильме - готовьте золотые зубы, бобики)

Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так - Цензор.НЕТ 4667
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04.06.2021 12:50 Відповісти
"денег нет, но вы держитесь" в украинском исполнении
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04.06.2021 12:41 Відповісти
особєнно вижівєт бандіт ахмєтов і афєріст каломойський.
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04.06.2021 12:41 Відповісти
Он и при дефолте выживет и даже "инвестирует" в Украину, наши же деньги, украденные ранее, скупая все подешевке
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04.06.2021 15:14 Відповісти
Вы то твари выживете, а нам налоги подымите?
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04.06.2021 12:41 Відповісти
Землю продадут.
И увеличат финансирование "Большой стройки" и МВД, а на армию и медицину придется сократить
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04.06.2021 15:08 Відповісти
по прусачина зебильная - ПУМБ теке кредит предлагает под 16 процентов ,а МВФ под 1,5 процента - шо называется - почувствуй разницу - нищеброд)))
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04.06.2021 12:46 Відповісти
на эти полпроцента и живут (с)
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04.06.2021 13:13 Відповісти
Кто ж вам даст, зеленым дебилам.
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04.06.2021 12:42 Відповісти
Прямо в статье:

"Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша"

и

"Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так"
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04.06.2021 12:42 Відповісти
Говоря про партнеров, Шмыгаль не имел в виду МВФ - это другие партнеры, которых вполне устроит и дефолт Украины
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04.06.2021 15:10 Відповісти
Вони виживуть, а ми ..????
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04.06.2021 12:42 Відповісти
если население начнет продавать свое имущество, тогда можно сказать что не выживут.
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04.06.2021 12:46 Відповісти
продавати? А хто купуватиме?
Не тіште себе ілюзіями, для операції куплі-продажу потрібні два суб'єкта, дві сторони... Потрібен і той, хто здатен заплатити...
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04.06.2021 13:03 Відповісти
смотря что продавать и по чем.
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04.06.2021 13:05 Відповісти
если МВФ если не дает деньги - значит не выполняют обязательства - то же было и при януковиче - как такое может быть - столько людей уже погибло - жах
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04.06.2021 12:43 Відповісти
А ми?
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04.06.2021 12:44 Відповісти
Еще один станок по печатанию гривны запустите??
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04.06.2021 12:44 Відповісти
побольше бы таких оптимистов как малюська - та зачем нам то нато, и так выживаем..., та зачем нам тот безвиз, можно в рашу ездить, смотреть на их достижения..., или теперь в белорашу - там сейчас даже лучше все, чем в самой раше...
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04.06.2021 12:45 Відповісти
Ну й правильно, наберуть кредитів, злиняють, а українцям віддавати.
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04.06.2021 12:45 Відповісти
Хотели хуже не будет? Любой каприз за ваши деньги.
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04.06.2021 12:48 Відповісти
Чим хуженебудєт відрізняється від до хуженебудєт?
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04.06.2021 12:54 Відповісти
Не пиши дурниць. Бубачка нє такой, он нє абманіть.
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04.06.2021 12:48 Відповісти
Хотіли серіал - маєте.
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04.06.2021 12:46 Відповісти
теперь можно начинать смеяться
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04.06.2021 12:48 Відповісти
Тільки спочатку треба здати золоті зуби і можно навіть реготати.
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04.06.2021 12:51 Відповісти
много зубов во рту это роскошь
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04.06.2021 12:54 Відповісти
"Выживем и так" - з новими податками та підвищенням старих податків.
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04.06.2021 12:49 Відповісти
зеленский, ты же обещаль ... мееееее
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04.06.2021 12:49 Відповісти
Трудно будет нам, лохторату, так, сказать, а этим зеленогнойным мразям все похрен, они с нас снимут последние трусы- а себе все возьмут то, что им нравится и хочется. От безнаказанности зеленодрочерные твари совсем охренели в последнее время.Каждый день такое творят, что за 1/ 1000 часть этих подлостей зеленых, не дай Бог бы это сделал Порошенко, все зеленососущие быдло съело бы его с потрохами и орало бы как перед смертью. А сейчас молчат в дырку, видать готовят ее для хозяев, чистят и моют, и язык тоже. Осень и зима предстоят ну очень веселые, судя по всему. Очень хочется, чтобы зелохторат взгрели по полной так, чтобы выли на болотах днями и ночам. Потому, как честно заслужили.
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04.06.2021 12:51 Відповісти
интересно, когда нарид догадается, что их беня с клоуном поимел?
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04.06.2021 12:51 Відповісти
Вони зараз "палітікай нє інтірісуюца".
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04.06.2021 12:53 Відповісти
😀
Мудрий нарід ніколи політикою не цікавився , для них основне в житті - жити на халяву , але халяви не буде , бо Беня із
бубочкою кинули їх по повній )
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04.06.2021 13:30 Відповісти
Тут теперь главное не перепутать : "какая разница" намазывается на хлеб, а "хуже не будет" кладется вместо колбасы.
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04.06.2021 13:37 Відповісти
Уже новый сериал снимают - "Крепкая рука" называется.
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04.06.2021 12:54 Відповісти
Этой твари выживать, скорее всего не прийдется
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04.06.2021 12:52 Відповісти
МВФ опять обкакается.
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04.06.2021 12:55 Відповісти
Ну ти то сс&ка, виживеш!...
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04.06.2021 12:58 Відповісти
Из стадии отрицания ЗЕбанарии переходят в стадию принятия.

Сложно будет, когда под задом ЗЕ будет либо костер, либо заостренный кол.
А до тех пор ничего сложного - сцы в глаза зебилам нагло и много и бери, что хочешь.
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04.06.2021 12:58 Відповісти
Будет сложно, зебобики, будет сложно. А сколько вас недосчитаются после того, как закончится периоды "конца периода бедности" и "будет сложно" известно одному коломойскому
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04.06.2021 12:59 Відповісти
Та не переживайте.

" Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко "
Нарід, жерти буде нічого, а виплати по відсотках зрозтуть, це ж вам не МВФ дулі тикати.
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04.06.2021 13:02 Відповісти
Выживите, ага, за счет нищего народа конечно, и даже продолжите выделять деньги на велике крадивныцтво, строительство президентского университета, на офис первой зеЛеди и многие другие гешефтные хотелки. А если что дрисните с награбленным в Израиль, как Эдык-педык Ставицкий или Дубилет.
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04.06.2021 13:02 Відповісти
Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 9446
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04.06.2021 13:06 Відповісти
Власть профнепригодный **********
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04.06.2021 13:11 Відповісти
Отражение избирателей
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04.06.2021 13:24 Відповісти
Гроші йтимуть повз ProZorro: про корупційну тактику Офісу президента і новий законопроєкт про держзакупівлі:

Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
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04.06.2021 13:14 Відповісти
Зеля , тікай негайно із Украіни , бо осінню буде жарко 😃
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04.06.2021 13:25 Відповісти
Вони теж так думали...
Can't pay, won't pay: What now for Lebanon's debt crisis?

Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 5988
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04.06.2021 13:26 Відповісти
Если точно станет понятно, что денег 100% не дадут. Зе может даже сдунуть пыль со своего сериала и повторить близко к тексту ту "известную сценку" с МВФ))
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04.06.2021 13:36 Відповісти
Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 2946
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04.06.2021 13:41 Відповісти
тобто будуь красти і далі))
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04.06.2021 13:53 Відповісти
а как все хорошо начиналось, правда? милованов шутил задорно

Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так - Цензор.НЕТ 2441
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04.06.2021 14:11 Відповісти
Добъют страну окончательно, уроды безмозглые!
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04.06.2021 15:39 Відповісти
Ще б не виживати ZE-****** на їхні зарплати.
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04.06.2021 17:29 Відповісти
Так там только у одного таможенника 700 штук баксов нашлось.Потрусить всех по периметру и не нужны транши и унижения.
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04.06.2021 18:27 Відповісти
Главное университет будущего построить
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04.06.2021 19:47 Відповісти
 
 