Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так

Українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів. Але можуть обійтися й без грошей фонду.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, доля траншу МВФ залежатиме від того, чи виконає влада в'зяті на себе зобов’язання перед фондом.

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"Ми маємо проголосувати ті закони, за якими ми брали на себе зобов’язання, які проголосили, тоді далі буде зрозуміло", - сказав він і додав, що це закони про НАБУ, НАЗК, ДБР.

Марченко зазначив, для України бажано отримати транш "чим раніше, тим краще".

Голова Мінфіну заявив, що хотів би отримати два транші по 700 млн доларів. Але коли ці кошти надійдуть, невідомо. "Я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Виживемо і так", - сказав він.

Водночас Марченко заявив, що без грошей МВФ буде "знаєте, так, складно".

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Міністр повідомив, що ключовим є питання виплат за державним боргом у серпні. "Це ключеве, що нас мотивує домовлятися, шукати компроміс", - сказав він.