Міністр фінансів Марченко про відсутність траншу МВФ: Буде складно, але виживемо й так
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Українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів. Але можуть обійтися й без грошей фонду.
Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, доля траншу МВФ залежатиме від того, чи виконає влада в'зяті на себе зобов’язання перед фондом.
"Ми маємо проголосувати ті закони, за якими ми брали на себе зобов’язання, які проголосили, тоді далі буде зрозуміло", - сказав він і додав, що це закони про НАБУ, НАЗК, ДБР.
Марченко зазначив, для України бажано отримати транш "чим раніше, тим краще".
Голова Мінфіну заявив, що хотів би отримати два транші по 700 млн доларів. Але коли ці кошти надійдуть, невідомо. "Я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Виживемо і так", - сказав він.
Водночас Марченко заявив, що без грошей МВФ буде "знаєте, так, складно".
Міністр повідомив, що ключовим є питання виплат за державним боргом у серпні. "Це ключеве, що нас мотивує домовлятися, шукати компроміс", - сказав він.
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"Министр финансов Марченко об отсутствии транша МВФ: Будет сложно, но выживем и так"
Не тіште себе ілюзіями, для операції куплі-продажу потрібні два суб'єкта, дві сторони... Потрібен і той, хто здатен заплатити...
Мудрий нарід ніколи політикою не цікавився , для них основне в житті - жити на халяву , але халяви не буде , бо Беня із
бубочкою кинули їх по повній )
Сложно будет, когда под задом ЗЕ будет либо костер, либо заостренный кол.
А до тех пор ничего сложного - сцы в глаза зебилам нагло и много и бери, что хочешь.
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Нарід, жерти буде нічого, а виплати по відсотках зрозтуть, це ж вам не МВФ дулі тикати.
Офіс президента обрав дуже технічну тактику, завдяки якій в Україні зможуть з'явитися молоді олігархи і системна корупція. Про це в етері ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" сказав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.
"З цим можна боротися тільки одним - оприлюднюючи факти і примушуючи їх через публічний тиск. Іншого шляху немає. Ми бачимо, що Офіс президента обрав дуже технічну тактику. Вони мовчать, вони не відповідають. Сьогодні Рада ухвалила законопроєкт про держзакупівлю і внесла малесеньку правку: «Що все, що має стосунок до будівництва київської кільцевої дороги, не повинно проходити через систему ProZorro». Тобто 100 млрд грн будуть розподілятися в ручному режимі, не буде конкуренції, буде той, хто ближче. І тоді ми побачимо, як з'являються свої молоді олігархи. А це вже системна корупція. І влада не буде боротися", - розповів політик.
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