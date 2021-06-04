На базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад – найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах, - заступник голови ОП Тимошенко

Офіс Конгресу місцевих і регіональних влад при ОП почав роботу 3 червня. Там зможуть вирішувати будь-які питання, що стосуються життя регіонів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після засідання в Хмельницькому Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас було важливо, аби Конгрес працював системно. Відтак, починаючи із сьогоднішнього дня, на базі Офісу Президента України запрацював постійно діючий офіс Конгресу місцевих та регіональних влад. Є проблеми, питання – будь ласка, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, передавайте документи, плануйте зустрічі. Та хоча б просто на каву заходьте, коли буваєте у Києві", - зазначив Тимошенко.

Крім того, в ОП контролюватимуть вирішення питань, що стосуються життєдіяльності громад, а за необхідності для їх вирішення будуть підключатися Кабмін і Рада.

У засіданні Конгресу взяли участь 150 делегатів і понад сотню представників місцевих громад.

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Під час зустрічі порушувалися питання підготовки до нового опалювального сезону, списання боргів перед НАК "Нафтогаз України", передачі громадам об'єктів комунальної власності, забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, створення умов для індустріальних парків, роботи ПТУ і багато інших.

Заступник голови ОП заявив, що офіс Конгресу дозволить вирішувати ці питання максимально швидко й ефективно.

"З сьогоднішнього дня Конгрес - це найбільший у країні майданчик для вирішення проблем в регіонах. Без різниці чи це великий обласний центр, чи маленьке містечко. Все відбуватиметься напряму", - додав Тимошенко.