УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15947 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
633 13
Тимошенко_Кирило (494) Офіс Президента (1750) Конгрес місцевих і регіональних влад (8)

На базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад – найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На базі ОП стартувала робота офісу Конгресу місцевих і регіональних влад – найбільшого майданчика для вирішення проблем у регіонах, - заступник голови ОП Тимошенко

Офіс Конгресу місцевих і регіональних влад при ОП почав роботу 3 червня. Там зможуть вирішувати будь-які питання, що стосуються життя регіонів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після засідання в Хмельницькому Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас було важливо, аби Конгрес працював системно. Відтак, починаючи із сьогоднішнього дня, на базі Офісу Президента України запрацював постійно діючий офіс Конгресу місцевих та регіональних влад. Є проблеми, питання – будь ласка, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, передавайте документи, плануйте зустрічі. Та хоча б просто на каву заходьте, коли буваєте у Києві", - зазначив Тимошенко.

Крім того, в ОП контролюватимуть вирішення питань, що стосуються життєдіяльності громад, а за необхідності для їх вирішення будуть підключатися Кабмін і Рада.

У засіданні Конгресу взяли участь 150 делегатів і понад сотню представників місцевих громад.

Читайте: Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді

Під час зустрічі порушувалися питання підготовки до нового опалювального сезону, списання боргів перед НАК "Нафтогаз України", передачі громадам об'єктів комунальної власності, забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, створення умов для індустріальних парків, роботи ПТУ і багато інших.

Заступник голови ОП заявив, що офіс Конгресу дозволить вирішувати ці питання максимально швидко й ефективно.

"З сьогоднішнього дня Конгрес - це найбільший у країні майданчик для вирішення проблем в регіонах. Без різниці чи це великий обласний центр, чи маленьке містечко. Все відбуватиметься напряму", - додав Тимошенко.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
оп-зброд дилетантов, воров и пздблов.
показати весь коментар
04.06.2021 13:01
+2
Ничерта они не решат.

Очередной ЗЕленый трест "Рога и копыта".
показати весь коментар
04.06.2021 13:01
+2
Шоб дерьмаку за откатами не бегать теперь будет "площадка" прямо в офисе.
показати весь коментар
04.06.2021 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наконец-то решат вопрос со львовским мусором, Садовый выпросит денег.
показати весь коментар
04.06.2021 13:00 Відповісти
Ничерта они не решат.

Очередной ЗЕленый трест "Рога и копыта".
показати весь коментар
04.06.2021 13:01 Відповісти
наконец-то офис президента покончил с ползучей децентрализацией, возглавив ее
показати весь коментар
04.06.2021 13:09 Відповісти
оп-зброд дилетантов, воров и пздблов.
показати весь коментар
04.06.2021 13:01 Відповісти
Шоб дерьмаку за откатами не бегать теперь будет "площадка" прямо в офисе.
показати весь коментар
04.06.2021 13:03 Відповісти
Конгресс - Съезд, собрание (обычно по вопросам международного значения).
Международного ! Карл ! дебилы мля , межгалактическим ещё назовите
показати весь коментар
04.06.2021 13:04 Відповісти
Все новое хорошо забитое старое
На базе ОП стартовала работа офиса Конгресса местных и региональных властей - крупнейшей площадки для решения проблем в регионах, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6488
показати весь коментар
04.06.2021 13:13 Відповісти
Не державний службовець, фсбший завхоз дерьмак, бере під свій контроль всю Україну.
показати весь коментар
04.06.2021 13:06 Відповісти
шоубиз он такой...ему все время нужны площадки для бла-бла-бла на профессионально выставленную аппаратуру и красивую картинку по зомбоящику...и фсе! на большее нет ни желания ни денег ни...ответственности за невыполненные обещание и пустопорожние посиделки...
показати весь коментар
04.06.2021 13:07 Відповісти
надо больше конгрессов и офисов. а то маловато
показати весь коментар
04.06.2021 13:17 Відповісти
Децентралізація по "узєлєнскі": щомісячно скликати представників місцевих рад та давати їм вказівки. Натомість, представники місцевих рад будуть завозити "податкову десятину" до ОПи напряму, бо зараз "по дорозі" дещо осідає не в карманах д'Єрмака і Ко
Про діджиталізацію вже й мови немає
показати весь коментар
04.06.2021 13:56 Відповісти
Вони роблять все щоб знищити Кличка як політика, "непокірного" мера столиці і голову Асоціації міст України. Він їм як кістка у горлі. Столиця - це ключі від раю.
"До Асоціації міст України вступили 86 нових громад. Про це голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Правління Асоціації міст України, яке відбувається в онлайн-режимі.
«Наша Асоціація збільшується. До нас надійшло ще 86 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації міст України. Це гарний сигнал, який означає, що наша позиція - позиція місцевого самоврядування - зміцнюється, і ми ще більш ефективно відстоюватимемо права місцевих громад», - підкреслив Віталій Кличко. 22 квітня 2021 року"
показати весь коментар
04.06.2021 14:31 Відповісти
БЛАЗЕНЬ намагається підпорядкувати місцеву владу
показати весь коментар
04.06.2021 20:51 Відповісти
 
 