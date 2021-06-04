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Кулеба про подорожі українців за кордон цього літа: "Думаю, що всі основні курорти ми відкриємо"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кулеба про подорожі українців за кордон цього літа:

Улітку 2021 р. українці матимуть більш вільні умови для подорожей, порівняно з минулим роком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1" в п'ятницю.

"Я вчора говорив з міністром закордонних справ Албанії, теж туристичний, популярний напрямок, і теж ми домовилися, що українцям будуть створені відповідні умови. Я думаю, що всі основні курорти ми відкриємо. Працюємо, безумовно, над Іспанією, яка є популярним напрямком. Я думаю, що цього літа ми матимемо набагато вільніші умови для подорожей, ніж минулого", - сказав Кулеба.

Крім того, він зазначив, що домовився з міністром закордонних справ Туреччини про те, що цього літа для українських туристів будуть створені максимальні умови в цій країні.

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"Мій колега, міністр культури, який відповідає за туризм, Олександр Ткаченко, літав до Туреччини, проводив консультації. У цьому році в Туреччині, я думаю, будуть суперумови для українських туристів", - підкреслив Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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фух...наконец-то...пенсы и ФОПы с выплатой 8000 грн заждались...
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04.06.2021 13:12 Відповісти
летом 2020 для турпоездки в Турцию не было нужно никаких справок
но для Дмитрия Кулебы теперь все наоборот:
"Я думаю, что этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым"
Источник: https://censor.net/ru/n3269494
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04.06.2021 13:15 Відповісти
То шо вы откроете все курорты мы не сомневаемся)
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04.06.2021 13:15 Відповісти
а Америку тоже кулеба открыл?
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04.06.2021 13:26 Відповісти
Буковель заждался. Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем" - Цензор.НЕТ 2966
Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем" - Цензор.НЕТ 5386
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04.06.2021 13:18 Відповісти
Кулеба о путешествиях украинцев за границу этим летом: "Думаю, что все основные курорты мы откроем" - Цензор.НЕТ 2581
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04.06.2021 13:20 Відповісти
«Мы» ???
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04.06.2021 13:22 Відповісти
Так вот кого благодарить оказывается нужно что можно разрешают в Турцию слетать отдохнуть.
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04.06.2021 13:23 Відповісти
Квартал95 и их личинки уже вакцинировались пфайзером поэтому проблем для них не будет путешествовать в испанию, францию или италию. А вот вакцинированных китайским шмурдяком, пустят разве что в албанию и то с плр тестом.
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04.06.2021 13:30 Відповісти
Мордоеды не дождутся когда уже можно будет побухать на наворованые в стране деньги
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04.06.2021 20:18 Відповісти
 
 