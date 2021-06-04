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Новини Політика України Затримання Протасевича
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"Лукашенку буде боляче": Кулеба відреагував на ініціативу білоруського диктатора запросити терористів "ЛНР" у Білорусь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна відповість на запрошення терористів "ЛНР" у Білорусь. Є речі, які не прощаються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Київ не хоче політичної або економічної війни з Мінськом, а тому буде "діяти виважено".

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких", - наголосив він.

Наразі дипломатичних каналів між Україною і Білоруссю немає, зауважив Кулеба.

"У нас є посольство. Є їхнє посольство є тут. Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає. Київ не визнав Лукашенка", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР"

Читайте також: Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Итак, загибате пальцы: ефремов на свободе, штепа - на свободе, кузьмин, портнов, лукаш, левченко... Можно еще полсотни фамилий написать тех, кто причастен к убийству украинцев. Но зебил кулеба рассказывает кому-то о какой-то боли. за два года правления зелупы, вся эта мразь амнистирована кварталом95, никто не понес наказание!Вот где боль!
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04.06.2021 13:25
+7
Он имел в виду, что зелёная власть купить у Лукавого столько электроэнергии, что ему нечем будет освещать свой дворец. Лукавый пойдёт ночью отлить, споткнётся в темноте и удариться, и больно ему будет... "Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 4669
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04.06.2021 13:26
+7
Маршрут Belavia з Мінська до Тірани

"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 361
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04.06.2021 13:30
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лукашенко находится под большим давлением, страна оккупирована, он будет делать то что ему прикажут.
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04.06.2021 13:17 Відповісти
"... страна оккупирована" військовим союзником.
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04.06.2021 13:29 Відповісти
Ніякого тиску та окупації цього федерального округу расєї не має, якщо б ти там деколи бував то розумів би це. Більшість білорасєян усе влаштовує як є, тому вони вже майже тридцять років вибирають у прєзидєнти одну і туж істоту, що хотять то і мають...
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04.06.2021 14:52 Відповісти
не покупайте продукцию его НПЗ.. станет больно там многим
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04.06.2021 13:18 Відповісти
А мені вчора білоруську резину парили із великими знижками. Та не піддався я!!!
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04.06.2021 14:49 Відповісти
скоро будуть дарувати, а потім доплачувати правда срублями, бо їхні фантики нічого не коштуватимуть
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04.06.2021 15:59 Відповісти
вы хотя бы електрику там не покупайте, звиздоболы.
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04.06.2021 13:19 Відповісти
"Лукашенко станет больно..."
Кулеба лично даст Лукешенке в пятак?
А.. ну, понятно, опять попросит Запад отреагировать )
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04.06.2021 13:20 Відповісти
Итак, загибате пальцы: ефремов на свободе, штепа - на свободе, кузьмин, портнов, лукаш, левченко... Можно еще полсотни фамилий написать тех, кто причастен к убийству украинцев. Но зебил кулеба рассказывает кому-то о какой-то боли. за два года правления зелупы, вся эта мразь амнистирована кварталом95, никто не понес наказание!Вот где боль!
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04.06.2021 13:25 Відповісти
дело не в противопоставлении Baryga - Zee Luppa..
дело в менталитете народа,которого подобное положение дел устраивает,или,как минимум - позволяет спать спокойно..
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04.06.2021 13:52 Відповісти
Отмороженный, давай начнем, что при порохе вся эта мразь либо сидела в сизо, либо хавала щи запоребриком. С приходом зеленого жлоба, этих тварей амнистировали.
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04.06.2021 14:17 Відповісти
Штепу выпустили с сизо еще в 2017 году, для справки.
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04.06.2021 15:30 Відповісти
Со штепы сняли все уголовные дела, летом 2019-го. Тогда же она стала депутатом. Кстати, ефремова выпустили в сизо тоже в 2019-м. А все благодаря антимайдану, который победил в Украине два года назад.
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04.06.2021 16:06 Відповісти
Не антимайдан победил, а как раз майдан не оправдал ожиданий. Касательно Нели Штепы, она выиграла в ЕСПЧ суд против Украины, доказав, что ее держали под стражей необоснованно.
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04.06.2021 16:09 Відповісти
А Ефремова по какой статье держали, напомните? Или он должен гнить в тюрьме только потому, что состоял в ПР и не поддерживал Майдан? Не смешите.
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04.06.2021 16:10 Відповісти
Ты уже на бутылке сидишь, зачем тебя еще и смешить? "Лукашенку буде боляче": Кулеба відреагував на ініціативу білоруського диктатора запросити терористів "ЛНР" у Білорусь - Цензор.НЕТ 3020
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06.06.2021 16:42 Відповісти
Тільки за одне запрошення мордовськох нацистів-терористів на допит до Біларусі щодо України вже покарати всю Білорусь, а не тільки одно їх диктатора-тирана-деспота-...?
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04.06.2021 13:25 Відповісти
Не звизди.
про" запрошення на допит"
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05.06.2021 09:06 Відповісти
Кулеба такой кулеба....
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04.06.2021 13:26 Відповісти
Он имел в виду, что зелёная власть купить у Лукавого столько электроэнергии, что ему нечем будет освещать свой дворец. Лукавый пойдёт ночью отлить, споткнётся в темноте и удариться, и больно ему будет... "Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 4669
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04.06.2021 13:26 Відповісти
маладец, поржав)))))))))))))))))))
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04.06.2021 13:50 Відповісти
Маршрут Belavia з Мінська до Тірани

"Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 361
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04.06.2021 13:30 Відповісти
Как будто под санкциями Украина, а не Беларусь.
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04.06.2021 15:33 Відповісти
безхребтові зєчмо! ваша робота приховано красти і пиляти на тлі дешевого популізму. зовнішня політика великого крадівника дорівнює "0".
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04.06.2021 13:47 Відповісти
Не "0", пане Олексо, а величезний мінус! За два роки стільки втрачено на зовнішній арені, що відновити можна років за десять.
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04.06.2021 13:53 Відповісти
ему уже больно...за бесцельно прожитые годы ))))
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04.06.2021 13:47 Відповісти
Во как! У нас много инструментов сделать больно Луке? Нехай так, много. Кто их будет применять? Наше бубочка? Так оно трухло и бестолочь, что с него взять? Нашли бойца, млять... "Лукашенко будет больно": Кулеба отреагировал на инициативу белорусского диктатора пригласить террористов "ЛНР" в Беларусь - Цензор.НЕТ 2553
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04.06.2021 13:51 Відповісти
Луке по моему уже все по барабану. Он теперь пустился во все тяжкие. Он теперь по факту марионетка Путина.. ну куда он теперь денется.. куда ему бежать. Да и кроме этого он понимает что он и его семья физически в руках Кремля, шаг вправо, шаг влево и все они неожиданно погибнут. для Луки теперь уже не власть самое главное, а жизнь.Беларусь из сателлита Москвы, превратилась в протекторат, с последующим переходом в статус Генерал губернаторства и с перспективой вхождения в рейх под названием минской губернии.
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04.06.2021 14:26 Відповісти
Зеля и ему в глаза заглянет. Луке станет стыдно и он убъется об лед клюшкой.
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04.06.2021 15:35 Відповісти
цікаво.. чому літають над територією України І БІЛОРУСІ літаки з Белграда в москву?


(на даний момент 2 літаки)
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05.06.2021 09:10 Відповісти
нерейсові МАЛІ "ЦЕСНА"
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05.06.2021 09:11 Відповісти
 
 