"Лукашенку буде боляче": Кулеба відреагував на ініціативу білоруського диктатора запросити терористів "ЛНР" у Білорусь

Україна відповість на запрошення терористів "ЛНР" у Білорусь. Є речі, які не прощаються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Київ не хоче політичної або економічної війни з Мінськом, а тому буде "діяти виважено".

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких", - наголосив він.

Наразі дипломатичних каналів між Україною і Білоруссю немає, зауважив Кулеба.

"У нас є посольство. Є їхнє посольство є тут. Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає. Київ не визнав Лукашенка", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР"

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