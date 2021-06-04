Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ
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За поданням старшого слідчого Національної поліції України оперативно-розшукову справу стосовно колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Миколи Левченка було закрито, він був знятий з розшуку.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується повернення в Україну колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов'язано з тим, що в 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо нього було закрито, а Левченка знято з розшуку", - повідомили агентству.
У СБУ нагадали, що стосовно цієї особи відомство в 2014 році розпочало кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.110 і ч.3 ст.161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
У 2015 році йому було повідомлено про підозру, Апеляційний суд Києва надав дозвіл на його затримання.
"Однак згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальний керівник у справі у квітні 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому поточного року слідчі Нацполіції самі ухвалили рішення про закриття кримінального провадження взагалі. Водночас служба безпеки України відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі", - наголосили в СБУ.
Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що екснардеп від ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії, повернувся в Україну.
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Патріотам висмоктують справи з пальця, з ригів знімають обгрунтовані обвинувачення.
Питання "хто править країною" ставити немає сенсу. Очевидно, що риги з кацапами.
- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
Слава простому нариду и их лидерам Вове Коксу и Чорту
Сидить аваков в кабінєті, тут вбіга Порошенко з пістолеєтом - дуло приставив і каже знімай лєвченка з розшуку ато встрелю. Ну і шо було робить?
Новий радник в ОП
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Так примите его,если есть за что.
Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.
В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.
Вопрос в том, что можно ДОКАЗАТЬ.
зекомандА превратила Украину в квартальский балаган сватов..(
походу всё утёкшее говно вернётся через зелину ОПу..
спасибо 73%ным зебилам
Висновки про адекватність "сородичїв" робїть самї .Йє ба ну тї ст ь зашкалює....
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.