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Новини Політика України
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Левченко Микола (14) Нацполіція (13929) розшук (491) СБУ (10034)

Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екс-

За поданням старшого слідчого Національної поліції України оперативно-розшукову справу стосовно колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Миколи Левченка було закрито, він був знятий з розшуку.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується повернення в Україну колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов'язано з тим, що в 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо нього було закрито, а Левченка знято з розшуку", - повідомили агентству.

У СБУ нагадали, що стосовно цієї особи відомство в 2014 році розпочало кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.110 і ч.3 ст.161 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У 2015 році йому було повідомлено про підозру, Апеляційний суд Києва надав дозвіл на його затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Использовать ваш тупой собачий рот вместо унитаза": журналіст Сич розповів про погрози від екснардепа ПР Левченка, який переховувався в РФ

"Однак згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальний керівник у справі у квітні 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а в лютому поточного року слідчі Нацполіції самі ухвалили рішення про закриття кримінального провадження взагалі. Водночас служба безпеки України відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі", - наголосили в СБУ.

Раніше журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що екснардеп від ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії, повернувся в Україну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
Для кого як?
Патріотам висмоктують справи з пальця, з ригів знімають обгрунтовані обвинувачення.
Питання "хто править країною" ставити немає сенсу. Очевидно, що риги з кацапами.
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04.06.2021 13:33
+35
какой-то слишком короткий срок давности по преступлениям
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04.06.2021 13:30
+35
Нивчом нивинуват.

Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 5380
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04.06.2021 13:32
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какой-то слишком короткий срок давности по преступлениям
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04.06.2021 13:30 Відповісти
Для кого як?
Патріотам висмоктують справи з пальця, з ригів знімають обгрунтовані обвинувачення.
Питання "хто править країною" ставити немає сенсу. Очевидно, що риги з кацапами.
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04.06.2021 13:33 Відповісти
не помічати це не можливо
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04.06.2021 13:38 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває !!! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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04.06.2021 13:50 Відповісти
- Вот! Вот это конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
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04.06.2021 14:00 Відповісти
Очередная перемога секты "хуже не будет".
Слава простому нариду и их лидерам Вове Коксу и Чорту
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04.06.2021 13:53 Відповісти
Що з цього приводу нам скаже авакян?
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04.06.2021 13:31 Відповісти
Та шо сказать.
Сидить аваков в кабінєті, тут вбіга Порошенко з пістолеєтом - дуло приставив і каже знімай лєвченка з розшуку ато встрелю. Ну і шо було робить?
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04.06.2021 13:39 Відповісти
Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 5769 НігАдяй соєвий. Познущався над беззахистним мальчіком з рюкзачком.
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04.06.2021 13:41 Відповісти
И как давай ему в штаны с лампасами гадить!!! Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6308 Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6308 Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6308
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04.06.2021 14:35 Відповісти
А что он может сказать? Это же новый кадр в ОП прибыл, тут не попрёшь, спроси у Татарова
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04.06.2021 14:02 Відповісти
вже сказав-"Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска"
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04.06.2021 15:51 Відповісти
Саме тому я ставлю питання авакяну, а не дружбану презЕдента по криворізькому парадняку, продюсеру 95 квартала, очільнику Служби Безпеки України, вані бакланову.
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04.06.2021 16:39 Відповісти
авакян скаже, що левченко виграв суд в еспч і держава Україна повинна йому заплатити 1100Є
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04.06.2021 17:56 Відповісти
он уже счет проверил- все нормально ....
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04.06.2021 18:22 Відповісти
бебеб и омном ном раздаётся из Мвде Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 2476
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04.06.2021 13:31 Відповісти
«Татаров большой профессионал!»-Да, Зелеленский?
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04.06.2021 13:32 Відповісти
Це лялькі з однієї скрині ,одного кремлівського лялькового балагана !!!Видовище за кремлівським сценарієм та режисурою триває !!!)))))
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04.06.2021 13:53 Відповісти
Чорт до чорта
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04.06.2021 13:32 Відповісти
В полку"тупых собачих ртов" пополнение! Переписка левченка с Виталием Сычом (главред НВ) Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 7599
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04.06.2021 15:14 Відповісти
Нивчом нивинуват.

Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 5380
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04.06.2021 13:32 Відповісти
петухи
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04.06.2021 19:47 Відповісти
регионалы и опзжопники слуги урода собираются
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04.06.2021 13:32 Відповісти
будут реформы делать, - по стандартам НАТО
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04.06.2021 13:34 Відповісти
зеленые недоумки вместо "конца эпохи бедности" выбрали всей стране "конец эпохи достоинства"...
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04.06.2021 13:34 Відповісти
вопрос одни - сколько он заплатил - вот и все - просто интересно - сумма
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04.06.2021 13:35 Відповісти
Тут дело не в деньгах. Просто он социально близкий.
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04.06.2021 13:37 Відповісти
Я вас поправлю. Не социально, а духовно и они разделяют с ним одни жизненные ценности!
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04.06.2021 13:41 Відповісти
А я дополню: не только социально и духовно близкий, но классово! Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 4486
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04.06.2021 14:37 Відповісти
а сын Авакова задешево прикупил модную гостиницу в Киеве.. вот совпадение!
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04.06.2021 13:36 Відповісти
Иногда складывается впечатление, шо у Авакова власти больше чем у зели с андреем елдаком в пару раз Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 2008
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04.06.2021 13:42 Відповісти
Ну не весь же компромат у Баканова в конторе! Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 546
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04.06.2021 14:37 Відповісти
Авіков посоветовавшись із Зелей , решили всех продажных тварей и антиукраинских подонков , вернуть в Украину !!
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04.06.2021 13:37 Відповісти
Возможно, что даже не советовался, сработал по умолчанию.
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04.06.2021 14:02 Відповісти
ТАК ЧТО ТАМ СТЕСНЯТЬСЯ СНИМАЙТЕ ЯКУКОВИЧА ВСЕХ С РОЗІСКА УРОДІ ЦИРК А НЕ СТРАНА ДЕШЕВОЕ ШАПИТО КЛОУНОВ ЗАДВОРОК МИРА
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04.06.2021 13:38 Відповісти
Экс-"регионал" Левченко был снят с розыска по представлению Нацполиции в 2021 году, - СБУ - Цензор.НЕТ 1911
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04.06.2021 13:41 Відповісти
йер-маг/татар бюро реабілітації москалів?
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04.06.2021 13:40 Відповісти
"...Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона..." - в цьому випадку СБУ не відстоює позицію, а відлежує позицію.
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04.06.2021 13:41 Відповісти
какая прелесть...
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04.06.2021 13:41 Відповісти
зе дно
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04.06.2021 13:43 Відповісти
Щас би й Моторулу с Гиви амнистировали и к Ващенко приглашали на ТВ
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04.06.2021 13:47 Відповісти
Сори к Наташе Ващенко и Бужанскому не помню как то отстой называется))))
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04.06.2021 13:48 Відповісти
Отслюнявил Авакову.
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04.06.2021 13:49 Відповісти
100% да так и есть.
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04.06.2021 15:02 Відповісти
Авак продав індульгенцію.Значить все норм.
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04.06.2021 13:51 Відповісти
"реінтеграція" йде повним ходом
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04.06.2021 14:00 Відповісти
Шо опять міПоліліція з наБродом !
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04.06.2021 14:01 Відповісти
Вообще то этим должно СБУ заниматься. Но дружбан клоуна видимо умышленно слил дело.
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04.06.2021 14:04 Відповісти
А що заважає СБУ відкрити справу?
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04.06.2021 14:04 Відповісти
Это ж.. вата ватная это второй Мураев или Рабинович. Ну что ж МВД говорите.. Тогда пламенный привет " революционному майдановскому" министру МВД Авакову. ( так скоро сравняется со своей правой рукой и выдвиженцем Кивой)
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04.06.2021 14:05 Відповісти
А на Антон Геращенко говорит
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04.06.2021 14:07 Відповісти
Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 190
Новий радник в ОП
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04.06.2021 14:08 Відповісти
В то же время Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении", - подчеркнули в СБУ.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Так примите его,если есть за что.
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04.06.2021 14:09 Відповісти
фамилию следака в студию, страна должна знать своих героев...
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04.06.2021 14:12 Відповісти
Такое дело никакой следак не провернет без приказа Авакова.
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04.06.2021 15:05 Відповісти
Стерненко за один патрон хотят посадить в тюрьму, мудак который посягался на святое страны - территориальную целостность - снимают обвинение. Это треш какой-то. Хотя чему удивляться, если преЗЕк откровенный враг страны, то такое у него и окружение.
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04.06.2021 14:14 Відповісти
А поліція стверджує, що на основі подання СБУ... То хто тут каже неправду?
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04.06.2021 14:28 Відповісти
Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 6720
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04.06.2021 14:33 Відповісти
покидьки даунбасии....
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04.06.2021 18:25 Відповісти
25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила.
Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.
В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда. Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 8886
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04.06.2021 14:49 Відповісти
Любителям банды соевых мародеров хоть кол на лбу чеши всё равно будут рассказывать какие они были великие патриоты, ни одного рыга не смогли посадить.
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04.06.2021 16:06 Відповісти
Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 1771
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04.06.2021 16:54 Відповісти
Аваков в доле всех почти всех снял с розыска и закрыл дела...похоже не один кэш бабла получил. сепары и предатели Ринат Кузьмин, Левченко, кто следующий??

Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 8252
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04.06.2021 15:00 Відповісти
Татарови і портнови працюють. Звичайні цих з розшуку а Чорновіл, Звіробій, Софія Федина, Кузьменко, Антоненко... в розшук, чи зразу на кічу???
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04.06.2021 15:03 Відповісти
Рюкзаков продвигает свои ценные кадры, скоро "Беркут" будет хозяйничать на улицах Киева.
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04.06.2021 15:16 Відповісти
Очень полезный человек - теперь ему прямая дорога в офис президента главным советником.
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04.06.2021 15:18 Відповісти
зєля-чьмо.
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04.06.2021 15:36 Відповісти
гнидоид портнов по указке зеЛи все порешал
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04.06.2021 15:46 Відповісти
Всё что нужно знать про банду соевых мародеров, ну не было у них времени садить рыгов и остальную шалупонь, нужно было как можно больше хапнуть.
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04.06.2021 16:04 Відповісти
Вопрос не в том, какой он.
Вопрос в том, что можно ДОКАЗАТЬ.
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04.06.2021 16:52 Відповісти
Есть свидетели. Стерненко только по показаниям, без других доказательств судят.
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04.06.2021 17:31 Відповісти
руководство сбу и полиции в доле! решалы все порешали... организаторам референдумов на донбассе... сепарам и предателям рай в Украине. Один уже депутат Верховной рады Украины- Аксенов. Продолжение будет..
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04.06.2021 17:04 Відповісти
Та вообще в голове не укладывается. Прямые доказательства госизмены поведшей к массовым смертям и снят с розыска...
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04.06.2021 17:30 Відповісти
Просто так снимать с розыска нельзя, на основании чего? Договорняк с аваковым?
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04.06.2021 17:29 Відповісти
якась **** отримала бабки від сепара
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04.06.2021 17:31 Відповісти
"а шо, так можно было?!"(с)
зекомандА превратила Украину в квартальский балаган сватов..(
походу всё утёкшее говно вернётся через зелину ОПу..
спасибо 73%ным зебилам
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04.06.2021 17:34 Відповісти
тобто .Державна зрада може прирївнюватись як правопорушення За неносіння масок у громадських місцях.
Висновки про адекватність "сородичїв" робїть самї .Йє ба ну тї ст ь зашкалює.... Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 7119 Екс-"регіонал" Левченко був знятий з розшуку за поданням Нацполіції в 2021 році, - СБУ - Цензор.НЕТ 1508
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04.06.2021 18:56 Відповісти
Расшевелили осиное гнездо. Стали выкручивацца, мол не мы, а конкурирующая фирма.
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04.06.2021 20:31 Відповісти
ЦЕЙ ЛЕВЧЕНКО ПРИ ПОРОШЕНКО БОЯВСЯ ПОЯВИТИСЯ В УКРАЇНІ , А ПРИ БЛАЗНІ - УЖЕ ПРАВА КАЧАЄ. МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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04.06.2021 20:47 Відповісти
он в ЕСПЧ выиграл.
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04.06.2021 21:59 Відповісти
СБУ киває на поліцію, ті- на СБУ, як завжди вони «працюють»
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04.06.2021 22:47 Відповісти
С чьей подачи его сняли? Автора в студию. Упырь как и Царев, как и Ефремов. Только Ефремов отмазался.
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05.06.2021 00:59 Відповісти
Ну вот и начались демократические прения между СБУ и полицией по поводу Левченко. Генпрокурор, конечно же, ни при чём. Баканов выпрет на люди какого-нибудь зама, а Вице-президент - двух говнортов - Жабу и Гадюку. И начнётся битва языков у Савика
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05.06.2021 11:42 Відповісти
 
 